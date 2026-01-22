『アースコバエ 1プッシュ式スプレー』をリニューアル　速効駆除と4週間（※1）の発生予防でコバエの対策革命！

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、手軽な1プッシュで確実なコバエ対策を可能にする「アースコバエ 1プッシュ式スプレー」を、2026年春にリニューアル発売します。

アースコバエ 1プッシュ式スプレー 90回分



不快害虫市場は7年間で84億円拡大しており、特にコバエ対策が市場の成長を牽引しています。（※2）

そのため、アース製薬は『アースコバエ 1プッシュ式スプレー』を従来の製品から使用回数を60プッシュから90プッシュへ増量するとともに、コバエの発生予防効果を2週間から4週間へと大幅にスペックアップさせ、リニューアルしました。これにより、手軽さだけでなく、より確実で長期的にお客様にご使用いただけます。

【製品特長】

今回リニューアルした『アースコバエ 1プッシュ式スプレー 90回分』は、手軽な使用感と高い性能を両立し、お客様により長期的にご使用いただけます。



1.4週間に向上した発生予防効果

プッシュ後、薬剤が部屋に広がり飛び回るコバエを速効駆除するとともに、コバエの発生源に噴射することで、約4週間にわたりコバエの発生を予防する効果が持続します。（使用環境により異なります）

2.大容量90回分で継続しやすい

1本で90回分使用可能であり、手軽に長くご使用いただけます。直接噴射で速効駆除ができるため、家の中にコバエを見かけたときにすぐ駆除したいお客様にとって最適な製品です。

3.特殊ノズルによる確かな駆除

特殊ノズルを採用しており、スプレー粒子がすばやく広がるため、薬剤が部屋のすみずみまで届き、飛び回るコバエも駆除できます。

4.使用場所を選ばない無香料設計

本製品は無香料であり、赤ちゃんやペットがいるご家庭でもご使用いただけます。

【製品概要】

製品名：アースコバエ 1プッシュ式スプレー 90回分

効能効果：コバエの駆除及び発生予防（約4週間）

内容量：25mL

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

【アース製薬の虫ケア用品について】

アース製薬は「生命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する」という経営理念のもと、お客様の健康で快適な生活の実現に真摯に向き合っています。当社は、虫ケア用品市場において、直近3年間で最も市場拡大に寄与しており、市場を牽引し続けています。『ごきぶりホイホイ』『アースレッド』『アースノーマット』をはじめ、時代の変化に対応した様々な製品を提供し、これからも多くの人々の暮らしに寄り添ってまいります。

※1：閉鎖空間でのコバエ発生抑制（成虫の駆除、卵の孵化抑制）を確認。侵入抑制効果ではありません。使用環境により異なります。

※2：インテージSRI+ 不快害虫（ダニ除く） 2017年～2024年データより