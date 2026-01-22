²¬»³¸©²¬»³»Ô¤È¤µ¤È¤Õ¤ë¡¢²¬»³¤Ë¿·¤¿¤Ê‟¤ï¤¯¤ï¤¯¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¢¥êー¥ÊÀ°È÷¤Î¤¿¤á´óÉÕ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï
²¬»³¸©²¬»³»Ô¤È¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë(https://www.satofull.jp/)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§Æ£°æ ¹¨ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(https://www.satofull.jp/projects/top.php)¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö²¬»³¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¥¢¥êー¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡～³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥êー¥Ê¤ò²¬»³¤Ë～¡×¤Î´óÉÕ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò2026Ç¯1·î22Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï»ö¶È¥Úー¥¸¡Êhttps://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=684¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥áー¥¸
¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢´óÉÕ¶â¤Î»ÈÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²´óÉÕ¤òÊç¤ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£´óÉÕ¼Ô¤Ï¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¾å¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê´óÉÕ¶â¤Î»ÈÅÓ¤«¤é´óÉÕÀè¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÅê¹Æ¤ä½¸¤Þ¤Ã¤¿´óÉÕ¶â³Û¤ò¿ï»þ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¶È³µÍ×
»ö¶ÈÌ¾¡§²¬»³¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¥¢¥êー¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡～³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥êー¥Ê¤ò²¬»³¤Ë～
ÌÜÉ¸´óÉÕ³Û¡§1,000,000,000±ß
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê¥¢¥êー¥Ê·úÀß´ü´ÖÃæ¼õÉÕ±äÄ¹Í½Äê¡Ë
URL¡§https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=684
¢¨ ¼õÉÕ´ü´Ö¤äÊç½¸¶â³Û¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²¬»³¸©²¬»³»Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
²¬»³»Ô¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥êー¥Ê¤Ï¡¢¥×¥í¡¢¥¢¥Þ¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿¶¶½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢º£¤Þ¤Ç²¬»³¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥³¥ó¥µー¥È¡¢Å¸¼¨²ñ¤äÂçµ¬ÌÏ¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¬»³¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤Ë¿·¤¿¤Ê¡È¤ï¤¯¤ï¤¯¡É¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Û¤«¡¢²¬»³¤Ø¤Î°¦Ãå¤È¸Ø¤ê¤ò¹â¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¥¢¥êー¥Ê¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒCAMPFIRE¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤È¡ÖCAMPFIRE¡Ê¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥äー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCAMPFIRE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅç ¿¿¡Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î´óÉÕ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø»ö¶È¤Î´ë²è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤äµ»ö¤ÎÀ©ºî»Ù±ç¤ò¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¡ÖCAMPFIRE¡Ê¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥äー¡Ë¡×¤«¤é¤â´óÉÕ¿½¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ê¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¡Ë¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¸µµ¤¤ò¡È¥Õ¥ë¡É¤Ë¤¹¤ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡È¥Õ¥ë¡É¤Ë½¸¤Þ¤ë ¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´óÉÕ¼Ô¸þ¤±¤Ë¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Ç´óÉÕÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¤ªÎéÉÊ¤ÎÁªÄê¡¢´óÉÕ¤Î¿½¹þ¤ß¡¢´óÉÕ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë¤Ï´óÉÕ¤ÎÊç½¸¤ä¿½¹þ¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢´óÉÕ¶â¤Î¼ýÇ¼¡¢¤ªÎéÉÊ¤Îºß¸Ë´ÉÍý¤äÇÛÁ÷¤Ê¤É¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤ò°ì³çÂå¹Ô¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤³¤Å¤Á(https://www.satofull.jp/koduchi/)¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒCAMPFIRE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒCAMPFIRE¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¡È»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÌ±¼ç²½¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢´ë¶È¡¢NPO¡¢Âç³Ø¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Ç¤â¡¦1±ß¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ª¶â¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤ËÎ®ÄÌ¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢CAMPFIRE·ÐºÑ·÷¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://camp-fire.jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê¾å
¡ü¤³¤ÎÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ü¤³¤ÎÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡¢À½ÉÊ¡¢»ÅÍÍ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£