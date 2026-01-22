「カレーの日」は大人気ピザ『カレーモントレー』！　ピザーラ公式サイト限定　最大400円割引キャンペーン実施

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山、代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、1月22日に迎える「カレーの日」にあわせた特別企画として、ロングセラーの人気ピザ『カレーモントレー』を対象に、デリバリー注文で最大400円割引となるキャンペーンを、2026年1月22日（木）よりピザーラ公式サイト限定で期間限定開催いたします。

あわせて、ピザーラ公式X（旧Twitter）では、『カレーモントレー』への愛を投稿して楽しむ「カレモン愛を叫ぼう」投稿キャンペーンも実施いたします。

■1月22日は「カレーの日」！テレビ番組でも話題の『カレーモントレー』をお得に

日本生まれのピザーラならではの人気ピザ『カレーモントレー』は、発売以来、根強い人気を誇るロングセラー商品です。

じっくり炒めたたまねぎと10数種類のスパイスを煮込んだピザーラ特製のカレーソースの上に、マヨネーズとオニオンで和えたボリュームたっぷりのスライスポテト、オニオン、ピーマン、甘みの強いコーンをトッピング。さらに、ベーコンの旨みと、香ばしく焼き上げたマヨネーズのコクが加わり、ピザーラならではのオリジナリティあふれる味わいに仕上げています。

『カレーモントレー』ファンの方はもちろん、まだ召し上がったことのない方も、ぜひこのお得な機会にお楽しみください。

≪【公式サイト限定】 カレーの日 『カレーモントレー』特別割引≫

【期間】 2026年1月22日（木）～2月1日（日）

【対象ピザ】 カレーモントレー

【割引内容】 P サイズ 150円引き / Mサイズ 200円引き / Lサイズ 400円引き

※ハーフ＆ハーフは対象外 ※他のセット・キャンペーン・クーポン・割引サービスとの併用不可

※公式サイト会員限定 ※公式サイトからのデリバリー注文限定

■カレモン愛をXで爆発させよう！豪華商品が抽選で当たる投稿キャンペーン！

知る人ぞ知る人気ピザ『カレーモントレー』。

「カレーの日」にあわせて、『カレーモントレー』ファンのための投稿企画「カレモン愛を叫ぼう」キャンペーンを、ピザーラ公式Xにて開催いたします。

ピザーラ公式Xアカウントをフォローし、指定のハッシュタグをつけて、あなたの“カレモン愛”をぜひ投稿してください。

※カレーモントレー＝カレモン

≪【ピザーラ公式X】 「カレーの日」カレモン愛を叫ぼう 投稿キャンペーン≫

【期間】 2026年1月22日（木）～1月25日（日）

【応募方法】１. Xでピザーラ公式アカウント（@pizzala_jp）をフォロー

２. ハッシュタグ「#カレーモントレーが好きだ」をつけて、

『カレーモントレー』への想いやおすすめポイントなど、

あなたの“カレモン愛”をコメントしてください。

【賞品】 抽選で5名様に

ピザチケット5,000円分＋ピザーラオリジナルお持ち帰りバッグをセットでプレゼント

※詳細はピザーラ公式Xをご確認ください https://x.com/pizzala_jp

※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合があります ※写真はイメージです