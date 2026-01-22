「カレーの日」は大人気ピザ『カレーモントレー』！　ピザーラ公式サイト限定　最大400円割引キャンペーン実施

写真拡大 (全5枚)

株式会社フォーシーズ

　株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山、代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、1月22日に迎える「カレーの日」にあわせた特別企画として、ロングセラーの人気ピザ『カレーモントレー』を対象に、デリバリー注文で最大400円割引となるキャンペーンを、2026年1月22日（木）よりピザーラ公式サイト限定で期間限定開催いたします。


あわせて、ピザーラ公式X（旧Twitter）では、『カレーモントレー』への愛を投稿して楽しむ「カレモン愛を叫ぼう」投稿キャンペーンも実施いたします。



■1月22日は「カレーの日」！テレビ番組でも話題の『カレーモントレー』をお得に




日本生まれのピザーラならではの人気ピザ『カレーモントレー』は、発売以来、根強い人気を誇るロングセラー商品です。


じっくり炒めたたまねぎと10数種類のスパイスを煮込んだピザーラ特製のカレーソースの上に、マヨネーズとオニオンで和えたボリュームたっぷりのスライスポテト、オニオン、ピーマン、甘みの強いコーンをトッピング。さらに、ベーコンの旨みと、香ばしく焼き上げたマヨネーズのコクが加わり、ピザーラならではのオリジナリティあふれる味わいに仕上げています。


『カレーモントレー』ファンの方はもちろん、まだ召し上がったことのない方も、ぜひこのお得な機会にお楽しみください。






≪【公式サイト限定】 カレーの日 『カレーモントレー』特別割引≫


【期間】　2026年1月22日（木）～2月1日（日）


【対象ピザ】　カレーモントレー　


【割引内容】　P サイズ 150円引き / Mサイズ 200円引き / Lサイズ 400円引き



※ハーフ＆ハーフは対象外　※他のセット・キャンペーン・クーポン・割引サービスとの併用不可


※公式サイト会員限定　※公式サイトからのデリバリー注文限定



■カレモン愛をXで爆発させよう！豪華商品が抽選で当たる投稿キャンペーン！





知る人ぞ知る人気ピザ『カレーモントレー』。


「カレーの日」にあわせて、『カレーモントレー』ファンのための投稿企画「カレモン愛を叫ぼう」キャンペーンを、ピザーラ公式Xにて開催いたします。


ピザーラ公式Xアカウントをフォローし、指定のハッシュタグをつけて、あなたの“カレモン愛”をぜひ投稿してください。


※カレーモントレー＝カレモン


≪【ピザーラ公式X】 「カレーの日」カレモン愛を叫ぼう 投稿キャンペーン≫


【期間】　2026年1月22日（木）～1月25日（日）


【応募方法】１. Xでピザーラ公式アカウント（@pizzala_jp）をフォロー


　　　　　　２. ハッシュタグ「#カレーモントレーが好きだ」をつけて、


　　　　　　『カレーモントレー』への想いやおすすめポイントなど、


　　　　　　あなたの“カレモン愛”をコメントしてください。


【賞品】 抽選で5名様に　


　　　　 ピザチケット5,000円分＋ピザーラオリジナルお持ち帰りバッグをセットでプレゼント


※詳細はピザーラ公式Xをご確認ください https://x.com/pizzala_jp



※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合があります　※写真はイメージです