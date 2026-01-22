不快害虫の侵入シーズンを未然に防ぐ新提案！　貼るだけでカメムシの屋内侵入を約3ヵ月阻止

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、窓からのカメムシ侵入を防ぐ『カメムシコロリ 貼るタイプ 2個入』を、2026年2月2日（月）より全国で発売します。

カメムシコロリ 貼るタイプ 2個入



近年、スギ・ヒノキ花粉の飛散量の多さや気温の高さなどから、カメムシの発生が増加傾向にあります。 従来のカメムシ対策製品は、主に遭遇した虫を瞬時に駆除する「速効駆除」が中心でしたが、カメムシ侵入の被害に遭われたお客様や、年間を通して発生エリアにお住まいのお客様からは、家の中への侵入を防ぎたいという「予防」のニーズが高まっています。 当社は、お客様が求めるカメムシ対策を「駆除」と「予防」の両面から支えるため、忌避剤による予防戦略が必要であると考えました。そこで、カメムシの侵入経路となる窓周りに手軽に設置できる忌避タイプの新製品『カメムシコロリ 貼るタイプ』を開発しました。本製品は、お客様がカメムシ侵入のストレスなく、快適な暮らしを送るための新しいソリューションを提供します。

【製品特長】

新製品『カメムシコロリ 貼るタイプ』は、カメムシを家の中に侵入させたくないお客様の予防ニーズに応える特長を備えています。



1.貼るだけでカメムシの侵入を阻止

室外側の網戸や窓の最も外側のサッシなど、カメムシが侵入しやすい窓周りに貼るだけで、侵入を防ぐことができます。侵入阻止率が高い忌避効果を発揮します。

2.長期的な侵入防止効果

一度貼り付ければ、約3ヵ月間にわたり侵入防止効果が持続します。（使用環境により異なります）

3.殺虫成分不使用で配慮

有効成分には、食品成分（ハーブに含まれる成分）を採用しており、殺虫成分は使用していません。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも配慮された設計です。

【製品概要】

製品名：カメムシコロリ 貼るタイプ2個入

内容量：2個

効能効果：カメムシの侵入防止

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

【アース製薬の虫ケア用品について】

アース製薬は「生命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する」という経営理念のもと、お客様の健康で快適な生活の実現に真摯に向き合っています。当社は、虫ケア用品市場において、直近3年間で最も市場拡大に寄与しており、市場を牽引し続けています。『ごきぶりホイホイ』『アースレッド』『アースノーマット』をはじめ、時代の変化に対応した様々な製品を提供し、これからも多くの人々の暮らしに寄り添ってまいります。