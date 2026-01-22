アース製薬から、『カメムシコロリ ジェット 350mL』新発売　不快害虫の悩みに応える！イヤなニオイを出す前に速効駆除

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、瞬間凍結と駆除成分でカメムシを速効駆除し、さらに侵入防止効果も兼ね備えた不快害虫用エアゾール『カメムシコロリ ジェット 350mL』を、2026年2月2日（月）より全国で発売します。

カメムシコロリ ジェット 350mL



近年、スギ・ヒノキ花粉の飛散量の多さや気温の高さなどから、カメムシの発生が増加傾向にあります。 従来のカメムシ対策製品は、主に遭遇した虫を瞬時に駆除する「速効駆除」が中心でしたが、カメムシ侵入の被害に遭われたお客様や、年間を通して発生エリアにお住まいのお客様からは、家の中への侵入を防ぎたいという「予防」のニーズも高まっています。

そこで今回「速効駆除」に加え、「侵入予防」効果もある新製品の開発に至りました。本製品は、カメムシにイヤなニオイを出される前に素早く駆除できることと侵入を防ぐ持続効果によって、お客様の快適な生活空間の維持に貢献します。

【製品特長】

『カメムシコロリ ジェット 350mL』は、速効性と侵入防止効果を両立させた製品です。



1.ニオイを出す前に瞬間凍結

カメムシの嫌なニオイを出される前に、冷却効果と2種の有効成分（シフルトリン、フタルスリン）を配合した強力噴射で瞬時に駆除します。自社試験では、カメムシのノックダウンまでの時間が1秒以下という速効性を実現しています。

2.約2ヵ月間、カメムシの侵入を防止

速効駆除に加え、窓枠やドア付近など、カメムシが入ってきてほしくない場所の周りに噴射することで、約2ヵ月間、お客様の家への侵入を防ぐ効果があります。（※使用環境により異なります）

3.高い場所のカメムシも狙える噴射力

地上から3m地点（軒や外壁の高さ）を想定した場所にも届く強力な噴射力があり、少し離れた高い場所のカメムシも瞬間凍結で狙うことができます。

【製品概要】

製品名：カメムシコロリ ジェット 350mL

内容量：350mL

効能効果：カメムシの駆除および侵入防止

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

【アース製薬の虫ケア用品について】

アース製薬は「生命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する」という経営理念のもと、お客様の健康で快適な生活の実現に真摯に向き合っています。当社は、虫ケア用品市場において、直近3年間で最も市場拡大に寄与しており、市場を牽引し続けています。『ごきぶりホイホイ』『アースレッド』『アースノーマット』をはじめ、時代の変化に対応した様々な製品を提供し、これからも多くの人々の暮らしに寄り添ってまいります。