期間限定40%オフ！主要配信サービスに対応した高品質な録画・録音ソフト最新版『Audials 2026』、日本販売開始
株式会社KOMODOは、Audials AG社（本社：ドイツ、CEO：Hannes Prokoph）が開発する配信音楽／動画の録音・録画ソフトウェア最新版『Audials 2026』を、本日1月22日（木）より販売開始したことをお知らせいたします。
また、最新版リリースを記念し、1月22日（木）から2月5日（木）までの期間限定で、40%オフにてお買い求めいただけます。
「Audials」とは
Audialsは、全世界で1,500万人以上のユーザーに利用されている高品質エンターテイメントツールです。音楽、動画、ネットラジオ/テレビなどのストリーミングサービスに加え、PodcastやDVDまで、あらゆるタイプのメディアを検索し、録音・録画ができます。さらに、多彩なフォーマットへの変換やファイル管理機能にも対応しています。
すべての機能を備えたオールインワンソフト『Audials One Standard』、Standardの全機能に加え、AIを活用し、動画や音楽の品質を向上させ、メディアライブラリの整理・管理を搭載した『Audials One Premium』をご用意しております。
URL：https://www.audials.jp/
『Audials 2026』の新機能
■動画録画
- 新次元の録画体験：最大1080pの高画質録画に対応。高い解像度と適切なフレームレートにより、滑らかな録画が可能に。さらに、お好みの言語の字幕を追加できます。
- これまでにない快適さ：
新しいアルゴリズムにより、広告を正確に検出・削除できるようになりました。さらに、改良された録画スケジューラー機能で一括自動録画が可能に。
- AIによる動画品質の向上：
複数のAIモデルを使用し、解像度、色彩、コントラストを改善し、過去の録画も鮮やかによみがえります。
※本機能は『Audials One Premium』のみに対応しています。
■音楽の録音
- 進化した録音品質：
最大192kHzのスタジオ品質、倍速録音に対応。これまで以上に簡単に音楽を保存できるようになりました。
- 高品質な管理＆編集：
曲の自動カットと正確なID3タグ付けにより、より簡単に音楽ライブラリを整理できます。歌詞やタグも、タグ検索エンジンが数秒で正確に修正・追加できるようになりました。
- 完璧なサウンドエフェクト：
ベースブースト、リバーブ、ディストーションなど、多彩な音響効果であなたの音楽コレクションを蘇らせます。イコライザーで高音・低音を調整し、ノイズもカットし、あなたの音楽を自分好みのサウンドに。
- AIでさらに魅力的な音楽に：
AIを使用し、録音した音楽のノイズを低減することで、よりクリアで洗練られた音質を再現できるようになりました。さらに、ボーカルだけ、または伴奏だけを聴きたい場合でも、AIを使うことで、ボーカル、伴奏、ドラム、ベースを分離し、お気に入りの曲を思いのままに再構成できます。
※本機能は『Audials One Premium』のみに対応しています。
■ラジオ&ポッドキャストの録音
- パワフルなラジオレコーダー：
「Audials 2026」なら、数多くのラジオ局から聴きたい曲を正確に録音できます。さらに、ウィッシュリストを作成しておけば、希望の曲が流れたタイミングで自動的に録音されるため、お気に入りの曲が流れるまで待つ必要もありません。
- ポッドキャストの録音：
ドキュメンタリーや科学、スポーツなど、あなたが興味のあるテーマのポッドキャストの録音が可能。
■「Audials 2026」リリース記念 40%オフセール
- 期間：2026年1月22日（火）～2月5日（月）23:59
- 価格：8,980円（税込）/Audials One Standard → 特別価格：5,388円（税込）
14,980円（税込）/Audials One Premium → 特別価格：8,988円（税込）
- 購入サイト：https://komodostation.com/product/audials-one-2026/
■製品情報
製品名：Audials 2026（オーディアルズ 2026）
発売日：2026年1月22日
価格：
・8,980円（税込）/ Audials One Standard
・14,980円（税込）/ Audials One Premium
形態：ダウンロード
URL: https://www.audials.jp/
※Audials製品旧バージョンをご利用中のお客様は、アップグレード価格にてお買い求めいただけます！ご購入いただく際は、現在ご使用中のAudials旧バージョン上にて表示されるポップアップ、またはアプリ内表示「アップグレード」をクリックし、ご購入ページへ進んでください。
※本ソフトは、各メディア配信元が定める利用規約、著作権法に従い、私的使用の範囲でご利用ください。
■システム要件
- 対応OS: Windows 10, 11 (64bit版)
- CPU: 1GHz以上のIntel互換
- CPUメモリ: 2GB以上
- ディスク容量: 1GB以上の空き容量
- インターネット: ブロードバンド接続