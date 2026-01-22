期間限定40%オフ！主要配信サービスに対応した高品質な録画・録音ソフト最新版『Audials 2026』、日本販売開始

株式会社KOMODO

株式会社KOMODOは、Audials AG社（本社：ドイツ、CEO：Hannes Prokoph）が開発する配信音楽／動画の録音・録画ソフトウェア最新版『Audials 2026』を、本日1月22日（木）より販売開始したことをお知らせいたします。

また、最新版リリースを記念し、1月22日（木）から2月5日（木）までの期間限定で、40%オフにてお買い求めいただけます。

「Audials」とは

Audialsは、全世界で1,500万人以上のユーザーに利用されている高品質エンターテイメントツールです。音楽、動画、ネットラジオ/テレビなどのストリーミングサービスに加え、PodcastやDVDまで、あらゆるタイプのメディアを検索し、録音・録画ができます。さらに、多彩なフォーマットへの変換やファイル管理機能にも対応しています。

すべての機能を備えたオールインワンソフト『Audials One Standard』、Standardの全機能に加え、AIを活用し、動画や音楽の品質を向上させ、メディアライブラリの整理・管理を搭載した『Audials One Premium』をご用意しております。

URL：https://www.audials.jp/

『Audials 2026』の新機能

■動画録画

- 新次元の録画体験：最大1080pの高画質録画に対応。高い解像度と適切なフレームレートにより、滑らかな録画が可能に。さらに、お好みの言語の字幕を追加できます。- これまでにない快適さ：新しいアルゴリズムにより、広告を正確に検出・削除できるようになりました。さらに、改良された録画スケジューラー機能で一括自動録画が可能に。- AIによる動画品質の向上：複数のAIモデルを使用し、解像度、色彩、コントラストを改善し、過去の録画も鮮やかによみがえります。※本機能は『Audials One Premium』のみに対応しています。

■音楽の録音

- 進化した録音品質：最大192kHzのスタジオ品質、倍速録音に対応。これまで以上に簡単に音楽を保存できるようになりました。- 高品質な管理＆編集：曲の自動カットと正確なID3タグ付けにより、より簡単に音楽ライブラリを整理できます。歌詞やタグも、タグ検索エンジンが数秒で正確に修正・追加できるようになりました。- 完璧なサウンドエフェクト：ベースブースト、リバーブ、ディストーションなど、多彩な音響効果であなたの音楽コレクションを蘇らせます。イコライザーで高音・低音を調整し、ノイズもカットし、あなたの音楽を自分好みのサウンドに。- AIでさらに魅力的な音楽に：AIを使用し、録音した音楽のノイズを低減することで、よりクリアで洗練られた音質を再現できるようになりました。さらに、ボーカルだけ、または伴奏だけを聴きたい場合でも、AIを使うことで、ボーカル、伴奏、ドラム、ベースを分離し、お気に入りの曲を思いのままに再構成できます。※本機能は『Audials One Premium』のみに対応しています。

■ラジオ&ポッドキャストの録音

- パワフルなラジオレコーダー：「Audials 2026」なら、数多くのラジオ局から聴きたい曲を正確に録音できます。さらに、ウィッシュリストを作成しておけば、希望の曲が流れたタイミングで自動的に録音されるため、お気に入りの曲が流れるまで待つ必要もありません。- ポッドキャストの録音：ドキュメンタリーや科学、スポーツなど、あなたが興味のあるテーマのポッドキャストの録音が可能。

■「Audials 2026」リリース記念 40%オフセール

- 期間：2026年1月22日（火）～2月5日（月）23:59- 価格：8,980円（税込）/Audials One Standard → 特別価格：5,388円（税込）14,980円（税込）/Audials One Premium → 特別価格：8,988円（税込）- 購入サイト：https://komodostation.com/product/audials-one-2026/

■製品情報

製品名：Audials 2026（オーディアルズ 2026）

発売日：2026年1月22日

価格：

・8,980円（税込）/ Audials One Standard

・14,980円（税込）/ Audials One Premium

形態：ダウンロード

URL: https://www.audials.jp/

※Audials製品旧バージョンをご利用中のお客様は、アップグレード価格にてお買い求めいただけます！ご購入いただく際は、現在ご使用中のAudials旧バージョン上にて表示されるポップアップ、またはアプリ内表示「アップグレード」をクリックし、ご購入ページへ進んでください。

※本ソフトは、各メディア配信元が定める利用規約、著作権法に従い、私的使用の範囲でご利用ください。

■システム要件

- 対応OS: Windows 10, 11 (64bit版)- CPU: 1GHz以上のIntel互換- CPUメモリ: 2GB以上- ディスク容量: 1GB以上の空き容量- インターネット: ブロードバンド接続