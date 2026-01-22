予防（※1）と駆除を両立するゴキブリ対策の新提案！

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、プッシュするだけでゴキブリの駆除と予防を両立できる『ゴキッシュ スッ、スゴい』のラインアップとして、『ゴキッシュ スッ、スゴい！ ハッカの香り 60プッシュ』を2026年2月2日（月）より全国で発売します。

ゴキッシュ スッ、スゴい！ ハッカの香り 60プッシュ



アース製薬は1プッシュで手軽に駆除と予防が行える『ゴキッシュ スッ、スゴい！』を発売しており、お客様から好評を博しております。当社の『ゴキッシュ スッ、スゴい！』シリーズは、家中のゴキブリをまるごと「駆除」と「予防」ができる手軽な1プッシュ式スプレーです。

しかしながら、効果があると感じる方が多くいる一方で、「成分がきつそうなものは使いたくない」といったお客様の声があることが自社調査からわかりました。（※2）当社は、お客様にご使用いただきやすい製品として、嗜好性の高いハッカの香りを採用した新製品を今回ラインナップに加え、発売します。

【製品特長】

新製品『ゴキッシュ スッ、スゴい！ ハッカの香り 60プッシュ』は、「ゴキブリがとにかくイヤで予防意識が高い」というお客様のニーズに応える製品です。1プッシュ式スプレーの持つ高い利便性にハッカの香りを両立しました。



1.ハッカの香りのゴキブリ対策を提供

天然成分を使った製品でゴキブリ対策をしたいというお客様に手に取っていただきやすいハッカの香りをご用意しました。ハッカは「ゴキブリに効くイメージ」として広く認識されており、天然成分に惹かれるお客様にご利用いただきやすい製品です。

2.プッシュするだけで「駆除＆予防」が1ヵ月続く

プッシュするだけでゴキブリを駆除し、さらに予防効果が1ヵ月続きます。本製品1本で、家中のゴキブリ対策ができます。面倒な準備は一切不要。お部屋の空間にプッシュするだけでなく、ゴキブリが潜んでいそうな冷蔵庫や食器棚の裏などの「すき間」にもプッシュできます。すき間に噴射することで、駆除によるゴキブリの発生予防が期待できます。本品16mLで約60プッシュ（最大90畳分）使用できます。

（部屋の広さに対する使用目安: 6畳に対して4プッシュ、12畳に対して8プッシュです）

3.赤ちゃん・ペットにも配慮した設計と手軽な使用方法

低刺激タイプであり、赤ちゃんやペットがいるご家庭でも使用できます。窓を開けたままでも使用可能ですが、効果が弱くなる可能性があるため、窓の大きさや風の強さに応じて調整してご使用ください。

【製品概要】

製品名：ゴキッシュ スッ、スゴい！ ハッカの香り 60プッシュ

販売名：アース虫ケアATN1a

分類：防除用医薬部外品

効能効果：ゴキブリ、トコジラミ（ナンキンムシ）、イエダニ、蚊成虫及びハエ成虫の駆除

内容量：16mL（約60プッシュ使用可能）

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

※1：すき間にプッシュした場合の駆除による発生予防※2：2024年6月実施