春闘5％要求時代の“令和の新・社食”　厨房不要のキッチンレス社食、問い合わせ数が22年比で8.6倍に

2026年1月1日をもちまして「株式会社ノンピ」は、「ボンディッシュ株式会社」に社名変更いたしました。

“おいしい一皿で絆をつなぐ”社員食堂・ケータリングの企画運営を行うボンディッシュ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：上形 秀一郎 以下ボンディッシュ）は、2026年春季労使交渉を前に賃上げを巡る議論が活発化する中、給与に代わる「第三の賃上げ」として、当社が運営するキッチンレス社食の問い合わせ数が2022年比で8.6倍に増加しています。

春闘5％賃上げ要求、注目される第三の賃上げ

2026年春季労使交渉（春闘）に向けた動きが加速しています。連合は3年連続となる高水準の要求として、全体で「5％以上」、中小企業では「6％以上」の賃上げ方針を確定しました。

一方で、高水準の賃上げが進む中でも、物価高の影響により個人消費は依然として低迷。厚生労働省によると、2025年11月の実質賃金は前年同月比で2.8％減となり、11か月連続のマイナスが続いています。こうした状況を背景に、給与そのものの引き上げに頼るのではなく、「生活費の負担軽減」を通じて実質的な可処分所得を増やす「第三の賃上げ」が注目されています。

キッチンレス社食の問い合わせ数が22年比で8.6倍、需要が拡大

「第三の賃上げ」が注目される中、当社が運営する工事＆現地調理不要で導入可能なキッチンレス社食の問い合わせ数が2022年比で8.6倍に増加しています。賃上げ余力が限られる中小企業にとって、固定費を抑えつつ、一定の要件を満たすことで非課税とすることも可能な福利厚生施策として、キッチンレス社食は現実的な選択肢となっています。

直近では、外食費の平均が1,200円(※)を超える中、当社のキッチンレス社食では、従業員の自己負担額を1食あたり500～700円に抑えています。社員にとって、食費負担を実質的に半額程度まで軽減できる点が評価され、注目を集めています。

・導入した企業の声

「賃上げだけでなく、社員の満足度向上につながる施策を検討する中で、キッチンレス社食を導入しました。社員にとってはランチ代の負担が実質的に半減し、負担が軽減されます。福利厚生としての実感も高く、社員満足度の向上を実感しています。」

※：株式会社リクルート「有職者のランチ実態調査（2025 年 3 月実施）」(https://www.hotpepper.jp/ggs/research/article/column/20250418)

今後の展望（ボンディッシュ株式会社 代表取締役 上形秀一郎）

「賃上げ余力に限りのある中小企業において、従業員の生活をどのように支えるかは、経営の重要なテーマとなっています。ボンディッシュは、『第三の賃上げ』という考え方を軸に、無理なく継続できる令和の新しい社員食堂を築いてきました。今後も、働く人の満足度向上と企業の持続的成長の両立を支え、キッチンレス社食の価値を広げてまいります。」

電源と会議用テーブルさえあれば、導入可能な“キッチンレス社食”

ボンディッシュでは、創業当初から培ってきたケータリングのノウハウを活かし、現地調理をしない“キッチンレス社食”という新しい形の社食モデルを確立。そのため現地での料理人雇用や食材の仕入れ、大規模な厨房工事が不要でありながら、出来立てのような温かく美味しい食事の提供が可能です。BONDISH OFFICE LUNCHは、社員食堂にとどまらず、カフェタイムやバータイムの運営、さらにはエンタメ施設などからも導入をいただいています。





《BONDISH OFFICE LUNCHの強み》

工事なしでも導入可能：制約の多いテナントビルや、会議室ほどのスペースしかないオフィスでも、温かい食事の提供が可能。

初期費用の削減：大型の排気・排水設備の設置が不要なため、従来型の厨房付き社員食堂と比較し、約10分の1のコストダウン。

高品質な料理提供：西麻布の人気イタリアンレストラン出身の料理長（現ボンディッシュ総料理長）が品質管理。湯気の立つ温かい料理で、見た目や香りからも「ワクワク」を演出。

2か月間被りなしの豊富なメニュー展開：プレート、丼、カレー、麺は全て日替わりで、全160種類以上！月1以上の特別メニューやコラボメニューもあり、毎日のランチが出社の楽しみの一つに。

社内コミュニケーションを活性化：専属スタッフが社員との対話を促進。企業の雰囲気やニーズに合わせたイベントの企画・提案も実施。懇親会などのイベントケータリングも提案可能。

フードロスを活用した循環米の採用：食品残渣やコーヒーかすを基にした堆肥を使用して栽培する「循環米」を社員食堂で提供。東京発の循環型農業を推進。

BONDISH OFFICE LUNCH :https://www.bondish.co.jp/chefs-lunch

【会社概要】

会社名 ：ボンディッシュ株式会社

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目2-2 竹橋ビル 16階

事業内容：・社員食堂、キャラクターカフェのプロデュースと運営

・法人向け社員食堂「BONDISH OFFICE LUNCH」の運営

https://www.bondish.co.jp/office-lunch

・ケータリングサービス「ORDERMADE CATERING」の運営

https://www.bondish.co.jp/ordermade

・法人向けフードデリバリー「EAZY CATERING」の運営

https://eazy-catering.com/

・カフェ/コーヒー豆販売サイト「R.O.STAR」の運営

https://plus.rostar.jp/

・藤子・F・不二雄ミュージアムカフェの運営

URL ：https://www.bondish.co.jp/