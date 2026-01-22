【みんなの「やりたいこと」 実態調査】なぜ人は動けないのか？やりたいことがあるのにやれていない人が86%

株式会社Surface&Architecture

目標達成支援アプリ「STARTA」を運営する株式会社Surface&Architectureは、全国の20代～60代の男女1,000名を対象に「やりたいこと」に関する実態調査を実施しました。

年が明け「今年こそは」と新年の目標を立てる人も多い時期です。「旅行に行きたい」「やせたい」「英語を勉強したい」「資格を取りたい」など、仕事以外のプライベートで思い描く「やってみたいこと」は、多くの人にとって身近なテーマではないでしょうか。

では、そうした目標は実際にどれくらい日々の行動につながっているのでしょう。この調査では、プライベートでの「やりたいこと」を思い描いていても、実際の行動にまではつながっていない人が多くいることがわかりました。

1. 「やりたいことはあるけどやれていない」という人が86%

アンケート調査結果では、75%の人が「やりたいこと」を持っている一方で、その対象者に現状を尋ねると、86%もの人が「やりたいと思っているが、なかなかやれていない」と回答しました。

自由回答では、日々の忙殺や将来への不安からくる、切実な声が多く寄せられています。

2. やりたいことのTOP3は「旅行・趣味・健康」

- 「他のことに手一杯で、片付けられない」- 「仕事と家事で忙しく、やりたいことの時間が取れない」- 「いつまでできるか不安」- 「早く引退して実現させたい」- 「早い方がいいことは理解しているが、できていない」

具体的な内容のTOP3は、「旅行・レジャー」が過半数を超えトップ。次いで「健康」「趣味」が続き。

注目すべきは、その背景にある動機です。「日常から解放されたい（リフレッシュ）」という声に加え、「太ったせいで着られなくなった服を着たい」「自分に自信を持ちたい」といった、今より少し良い自分になりたいという自己改善の声が目立ちました。

3. 一番のつまづきポイントは「行動に移せない」ところ

実現に向けたプロセスのどの段階で止まってしまっているか？その実態を深掘りすると、現代人特有の課題が見えてきました。

現在の状態として「何から始めれば良いか不明」と答えた人は22%に留まる一方、「やり方は分かっているが、行動に移せていない」と答えた人が43%と約2倍に達しました。

現代では、ネットで調べれば、やり方や選択肢をすぐに見つけられます。しかし、それを実際の行動に移すところで、多くの人が立ち止まっています。 情報をいくら集めても、それだけでは行動にはつながりにくいのが現状です。

さらに、目標を達成できない理由を具体的に尋ねたところ、「時間がない」「お金がかかる」といった、日常の忙しさや金銭的な制約を挙げる人が多く見られました。やりたいことや方法は分かっていても、こうした物理的・現実的な制約が、行動への一歩を阻んでいる状況がうかがえます。

なぜ人は動けないのか？やりたいことの実現に向けて行動するには

今回の調査で最も衝撃を受けたのは、やりたいことを持つ人の86%が「やれていない」と感じているいう事実です。さらに、「やり方は分かっているのに動けない」という方が4割を超え、情報不足の方の約2倍に達していたことも印象的でした。

これほど多くの人が、行動に移すところでつまずき、やりたいことを実現できずにいます。

このギャップを埋めるには、「行動を後押しする仕組み」が重要です。

行動を後押しする、目標達成支援AIアプリ「STARTA」

「STARTA」は、心理学や行動経済学の知見を参考に、やる気や意志に頼らず自然に動き出せる仕組みの実現を目指して開発されました。やりたいことを入力するとAIが実現に向けたプランを提案し、「いつかやりたい」を「今日から始める」に変える一歩をサポートします。

STARTAを通じて「やりたいことができる」ということが世界に増えることに少しでも役に立ったらいいなと思います。

無料ですぐにお試しいただけますので、ぜひご体験ください。

【調査概要】

- 調査期間：2025年12月8日～12月10日- 調査対象：全国の20代～60代の男女 1000名- 調査方法：インターネット調査

