AI検知・通知プラットフォーム「SECURE AI BOX」 ゾーンカウントビューアーを無償提供開始

株式会社セキュア

「AI（画像解析）×セキュリティ」で企業の課題解決のためのビジネスソリューションを提供する株式会社セキュア（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：谷口 辰成、証券コード：4264、以下「セキュア」）は、提供するAI検知・通知プラットフォーム「SECURE AI BOX」において利用可能な「カウントビューアー」を提供開始したことをお知らせします。

本ビューアーによる、「人数推移の視覚化」「過去データとの比較検証」「超過通知の受け取り」といった「視覚的な可視化」と「通知機能」が加わることで、複雑な解析結果をどなたでも簡単に扱えるようになります。より「普段使い」しやすいシステムへと進化を遂げることで、施設運営における迅速な意思決定と安全管理をサポートします。

■背景

「SECURE AI BOX」は、高度なセキュリティ機能にとどまらず、施設の業務効率化やマーケティングにも貢献する「普段使いのシステム」です。

セキュアは、AIが提供する複雑で高度な解析データを、誰もが「より簡易に」「分かりやすく」活用できるようにすることが、お客様のDX推進において極めて重要であると考えております。

この考えに基づき、この度、「SECURE AI BOX」の価値をより高めるため、「管理機能」と「データ比較検証」に焦点を当てた「カウントビューアー」を無償で提供することにしました。

本ビューアーの導入により、占有状況の推移管理、過去データとの比較検証、および超過時の通知機能等をご利用いただけるようになり、施設の混雑・占有状況の管理と安全対策の活用の幅を広げることができます。

■主な特長

本ビューアーは、「ゾーンカウント」「マルチゾーンカウント」「占有人数カウント」「占有車両カウント」など、複数の対象アプリの情報を一つの管理画面で一元管理できます。

- 占有率の視覚的な推移表示リアルタイムの占有状況に加え、定めた期間の人数と占有率の推移をグラフでわかりやすく可視化します。混雑のピークや傾向を直感的に把握できます。- 平均値との比較検証現在の占有人数・占有率と、定めた期間の平均値を比較表示します。平常時との差を把握し、「異常値」の迅速な発見に役立ちます。- 超過時の通知機能施設ごとの定員・収容人数に対する占有率の基準値を設定可能。基準値を超過した場合、指定したメッセージをPC上に表示し、即時通知します。◼️活用シーン

本ビューアーは、テーマパーク、展示会、美術館、商業施設、スーパーなど、一般のお客様が来場する様々な施設において、以下の目的でご活用いただけます。

- 安全管理：定員に対する正確な占有率をリアルタイムで把握し、超過時の即時対応を実現- オペレーション改善：過去の混雑推移データに基づき、警備や案内スタッフの配置計画を最適化◼️提供方法

セキュアの公式ウェブサイトより無償でダウンロードしてご利用いただけます。

URL： https://secureinc.co.jp/solution/secure-vs-feature2.html

※本アプリケーションは、AIBOX１台（最大8ch）のみ計測が可能です。

※参考

「SECURE AI BOX」製品ページ

https://secureinc.co.jp/device/eye/ai_box.html

セキュア、AIによる検知・通知プラットフォーム「SECURE AI BOX」を販売開始

https://secureinc.co.jp/news/detail.html?id=1918

■セキュアについて

会社名 ： 株式会社セキュア

所在地 ： 〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル20階

代表者 ： 代表取締役社長 谷口 辰成

設 立 ： 2002年10月16日

URL ： https://secureinc.co.jp/

「AI×セキュリティで新しい価値を創る」をビジョンに掲げ、入退室管理システムや監視カメラシステムに、AI（画像認識）技術を掛け合わせた付加価値の高いセキュリティソリューションを提供しています。顔認証による入退室管理システムでは、数量ベースにおいて2020年以降連続してマーケットシェアNo.1を獲得。中小から大手企業まで過去13,000社以上の導入実績があり、性能・コスト・安定性を考慮したシステムの設計や設置環境までの最適化をサポート。あらゆる空間の安心・安全と最適なソリューションをご提案します。