フリュー調査レポート：「令和版・JKのうちにやりたいこと」調査

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、社内調査機関 フリュー『ガールズ総合研究所』にて高校1～3年の女子高校生を対象に、女子高校生（JK）のうちにやっておきたいことについてアンケート調査を行いました。

令和の女子高校生たちが「JKのうちにやりたいこと」のキーワードは“自分磨き”と“思い出づくり”

≪トピックス≫

■「令和版・JKのうちにやりたいこと」をテーマ別に調査。

テーマは「学校生活・行事」「遊び・課外活動、」「恋愛」自分磨き・夢」の4テーマ

■「令和版・JKのうちにやりたいこと」調査：キーワードは“自分磨き”と“思い出づくり”

・1位：メイクや髪型を研究してアカ抜ける、2位：告白される、3位：制服でテーマパークに行く

・４テーマともに、”今できることを楽しんで、思い出に残したい”内容を重視している模様

・令和ならではの特徴として、TikTok動画撮影やJKケーキへの投票も

アンケートでは、学校生活・学校行事、遊び・課外活動、恋愛、自分磨き・夢の4テーマについてそれぞれ「やりたいこと（複数回答）」「1番やりたいこと（単一解答）」を調査。回答結果のうち、各テーマにおける「1番やりたいこと」を抽出した10選と、各テーマのTOP5を今回発表します。

■「令和版・JKのうちにやりたいこと」調査“やりたいこと10選”公開と考察：“自分磨き”と“思い出づくり”がキーワード

「令和版・JKのうちにやりたいこと」調査“やりたいこと10選”

1位：メイクや髪型を研究してアカ抜ける（自分磨き・夢）

2位：告白される（恋愛）

3位：制服でテーマパークに行く（遊び・課外活動）

が全体のTOP3にランクイン。

他にも「勉強をがんばる」などの将来に備えた“なりたい自分づくり”に回答が集まった他、「友達をつくる」、「プリを撮る」、「卒業旅行に行く」など“思い出づくり”に関する項目も人気を集めました。女子高校生たちは“今できることを楽しんで、思い出に残したい”と考えているのかもしれません。JKケーキづくりやTikTok動画撮影やといった令和ならでの回答が見受けられたことも「令和版・JKのうちにやりたいこと」の特徴の一つかもしれません。

※「恋愛」テーマ設問の『特にない』の選択率が15.6％でしたが、“やりたいこと”と定義したため、10選の中からは除外。

■「令和版・JKのうちにやりたいこと」各テーマの選択率TOP5と考察

学校生活・学校行事、遊び・課外活動、恋愛、自分磨き・夢それぞれで選ばれた「JKのうちに1番やりたいこと（単一解答）」の選択率TOP5を紹介します。

【学校生活・学校行事】

「令和版・JKのうちにやりたいこと」調査 学校生活・学校行事 TOP5

修学旅行や文化祭・体育祭、友達づくりなど、高校生ならではの“思い出づくり”を楽しみたいと感じる人が多いようです。他にも、「勉強をがんばる」や「部活をがんばる」など将来に向けての努力を感じさせる回答も。

【遊び・課外活動】

「令和版・JKのうちにやりたいこと」調査 遊び・課外活動 TOP5

高校生遊びの定番と言っても過言ではない「制服テーマパーク」「プリ撮影」「カラオケ」などがランクイン。「プリ」や「カラオケ」など日常的な遊び以外にもテーマパーク・卒業旅行・夏祭りなどのイベント感のある遊びも選ばれました。

【恋愛】

「令和版・JKのうちにやりたいこと」調査 恋愛 TOP5

「告白される」や「特にない」が上位に入り、恋愛に対してはやや受け身・消極的な傾向が見受けられました。

【自分磨き・夢】

「令和版・JKのうちにやりたいこと」調査 自分磨き・夢 TOP5

1位の「メイクや髪型の研究」は、SNSを通じて日常的に行われている様子。そのため、“アカ抜ける”が1位にランクインしたと言えそうです。また、昨今の推し活ブームは高校生に浸透しているようで、「推し活で自分の世界を広げる」といったイマドキな回答も見られました。

フリューでは2025年7月に「フリューかわいい研究所」がスタート。本研究所を中心に、ガールズトレンドビジネス、世界観ビジネスで培った、“かわいい”のマーケティング力・感度の高いアンテナ・感性を生かした、新しい“かわいい”をお届けしています。そして、フリュー『ガールズ総合研究所』をはじめとする自社や協力会社のリソースを生かし、”かわいい”をプロデュース・発信し、かわいい文化の発展に貢献してまいります。

■調査に関するその他考察

＜「フリューかわいい研究所」とは＞

セカイに新しい”かわいい”を。日々世の中で生み出される新しい”かわいい”。フリュー株式会社のガールズトレンドビジネス、キャラクタービジネスで培ったアンテナと感性で、新しい”かわいい”を素早くキャッチ。新たなクリエイティブ、プロダクトとして”かわいい”をプロデュースし、発信します。

＜「フリュー株式会社」とは＞

フリュー株式会社は、人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！という企業理念のもと、“かわいい”のプロデュースができるという強みを活かし、キャラクター商品、プリントシール機、ゲーム・アプリなど様々な事業を展開。ステークホルダーのみなさまにかけがえのない毎日“Precious days”をお届けしています。2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。2015年12月に東証一部上場、2022年4月に市場区分見直しに伴いプライム市場に移行しました。

＜調査概要＞

■令和版・JKのうちにやりたいことに関する調査

調査対象者 ：高校1～3年の女性 各学年150名分（重み付け集計）

調査方法 ：インターネットリサーチ（国内リサーチ会社パネル）

調査時期 ：2025年11月20日～2025年11月25日

