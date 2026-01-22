「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」、寒さ深まる2月に旬を迎える苺の限定パフェなどを展開

株式会社 資生堂パーラー

「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」は、厳選した旬の食材を使ったパフェやデザートを月替わりで展開しています。寒さ深まる2月は、全国から選りすぐりの苺を使ったパフェを中心に、チョコレートやフルーツを使ったスイーツなどをご用意しています。一足早く春が感じられるような、香り高く味わい深い旬の実りとともに、「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」でくつろぎの時間をお過ごしください。

◆2月の数量限定パフェ

展開期間：2026年2月1日(日）～ ※数量限定

【数量限定】 「静岡県産“ももかベリー”のプレミアムストロベリーパフェ」

酸味が少なくしっかりとした果肉の苺「ももかベリー」は、市場にはほとんど流通しない希少な苺です。

4,000円

【数量限定】「埼玉県産“べにたま”のストロベリーパフェ」

豊かな香りが広がる、埼玉県産苺「べにたま」を使用。強い甘味に爽やかな酸味がアクセントとなり、みずみずしく弾力のある食感と濃厚な味わいが楽しめます。

3,000円

◆今月のおすすめパフェ

展開期間：2026年2月1日(日）～28日(土)

「岐阜県産“濃姫”のストロベリーパフェ」

岐阜県のオリジナル品種「濃姫」を使用したパフェです。高貴な香りが放たれる果肉は柔らかく、甘酸っぱい味わいが口いっぱいに広がります。

2,800円

「福島県鏡石町産“ふくはる香”のスペシャルストロベリーパフェ」

華やかな香りが特長で、栽培方法にもこだわった品種です。福島県内でも生産農家が少なく貴重な大粒の苺です。

3,200円

◆今月のおすすめデザート

展開期間：2026年2月1日(日）～28日(土)

*カップサービス付。コーヒー、紅茶、ハーブティーの中からお選びください。

「宮崎県産金柑“たまたま”とテリーヌショコラ 金柑のミルクアイスクリームとともに」

宮崎県産金柑「たまたま」を使用したテリーヌショコラです。シナモンを効かせたパンドジェンヌと金柑ミルクアイスクリームのマリアージュをお楽しみください。

2,700円

「二種の苺を使用したミルフィーユ 伝統のバニラアイスクリーム添え」

ミルフィーユがユニークな形になりました。中にはクリーミーなカスタードと、マスカルポーネのムースが潜んでいます。

2,700円

*価格は税込表記です。

*食材の入荷状況により、メニュー内容および提供期間が変更になる場合がございます。

*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。

*こちらの情報は2026年1月22日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

◆銀座本店サロン・ド・カフェ

住所：東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル3階

電話番号：03-5537-6231 (予約不可)

営業時間：火～土曜日 11:00～21:00（L.O.20:30）、日曜日・祝日 11:00～20:00（L.O.19:30）

定休日：月曜日（祝日は営業）、年末年始

公式サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/shiseido_parlour/

X：https://twitter.com/shiseidoparlour

Facebook：https://www.facebook.com/shiseidoparlour

note：https://note.com/shiseido_parlour