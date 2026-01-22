「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」、寒さ深まる2月に旬を迎える苺の限定パフェなどを展開
「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」は、厳選した旬の食材を使ったパフェやデザートを月替わりで展開しています。寒さ深まる2月は、全国から選りすぐりの苺を使ったパフェを中心に、チョコレートやフルーツを使ったスイーツなどをご用意しています。一足早く春が感じられるような、香り高く味わい深い旬の実りとともに、「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」でくつろぎの時間をお過ごしください。
◆2月の数量限定パフェ
展開期間：2026年2月1日(日）～ ※数量限定
【数量限定】 「静岡県産“ももかベリー”のプレミアムストロベリーパフェ」
酸味が少なくしっかりとした果肉の苺「ももかベリー」は、市場にはほとんど流通しない希少な苺です。
4,000円
【数量限定】「埼玉県産“べにたま”のストロベリーパフェ」
豊かな香りが広がる、埼玉県産苺「べにたま」を使用。強い甘味に爽やかな酸味がアクセントとなり、みずみずしく弾力のある食感と濃厚な味わいが楽しめます。
3,000円
◆今月のおすすめパフェ
展開期間：2026年2月1日(日）～28日(土)
「岐阜県産“濃姫”のストロベリーパフェ」
岐阜県のオリジナル品種「濃姫」を使用したパフェです。高貴な香りが放たれる果肉は柔らかく、甘酸っぱい味わいが口いっぱいに広がります。
2,800円
「福島県鏡石町産“ふくはる香”のスペシャルストロベリーパフェ」
華やかな香りが特長で、栽培方法にもこだわった品種です。福島県内でも生産農家が少なく貴重な大粒の苺です。
3,200円
◆今月のおすすめデザート
展開期間：2026年2月1日(日）～28日(土)
*カップサービス付。コーヒー、紅茶、ハーブティーの中からお選びください。
「宮崎県産金柑“たまたま”とテリーヌショコラ 金柑のミルクアイスクリームとともに」
宮崎県産金柑「たまたま」を使用したテリーヌショコラです。シナモンを効かせたパンドジェンヌと金柑ミルクアイスクリームのマリアージュをお楽しみください。
2,700円
「二種の苺を使用したミルフィーユ 伝統のバニラアイスクリーム添え」
ミルフィーユがユニークな形になりました。中にはクリーミーなカスタードと、マスカルポーネのムースが潜んでいます。
2,700円
*価格は税込表記です。
*食材の入荷状況により、メニュー内容および提供期間が変更になる場合がございます。
*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。
*こちらの情報は2026年1月22日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。
◆銀座本店サロン・ド・カフェ
住所：東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル3階
電話番号：03-5537-6231 (予約不可)
営業時間：火～土曜日 11:00～21:00（L.O.20:30）、日曜日・祝日 11:00～20:00（L.O.19:30）
定休日：月曜日（祝日は営業）、年末年始
公式サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/
