コールマン、LEDライト付きファン2モデル発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

コールマンは、アウトドアに適した多機能LEDライト付きファン「アウトドアクリップライトファン」と「アウトドアマルチライトファン」の2モデルを、2026年2月より順次発売します。

「アウトドアクリップライトファン」は、あらゆる場所に設置可能なマグネット搭載のクリップ型LEDライト付きファンで、「アウトドアマルチライトファン」は、テント内にも固定ができるリモコン操作可能な円形LEDライト付きファンです。いずれも屋外はもちろん、屋内でも大活躍間違いなしの多機能LEDライト付きファンです。

■アウトドアクリップライトファン

クリップとマグネットであらゆる場所に設置可能

カラーはアウトドアになじむブラウンとグリーン

「アウトドアクリップライトファン」は、ライト付き卓上扇風機としてはもちろん、その名の通り、本体が大型のクリップになっているので、テーブルやチェア、テントのポールなどに固定して使うことができます。さまざまな場所に自由自在に設置し、スポット照明としても、扇風機としても、シーンに合わせてご使用いただけます。強力なマグネットも付いているので、壁や車などにも設置が可能です。

また、「アウトドアクリップライトファン」は、ヘッド部分が360°度自由自在に調節が可能で、シチュエーションに合わせて角度などを変えることができる点も大きな特長です。送風だけでなく、同時に暗い中での作業時に手元など特定の場所を明るく照らしたい場合にも大変便利です。リチウム電池を搭載しており、充電して繰り返し使用することができます。

卓上LEDライト付き扇風機として屋内外で使用可能ヘッドは360°自由自在に調節が可能強力マグネットで壁に貼っての使用も可能クリップでチェアにしっかり固定背面

■アウトドアマルチライトファン

テント内に装着・吊り下げ・卓上 マルチに活躍するライト付きファン

カラーはアウトドアになじむブラウンとグリーン

「アウトドアマルチライトファン」は、ファンとライトのハイブリッドで、テント内にも設置できるリモコン操作可能な円形のLEDライト付きファンです。ファンで空気を排出するだけでなく、吸入するモードも搭載しているので、テント内のベンチレーション部分などに取り付けて、より効率的にテント内の湿気や熱を逃がすことができます。「ファンベンチレーション用メッシュハンガー」（別売り）を使用すればテント内上部に固定して使用することも可能です。

ベンチレーションモードでテント内の空気循環とスピード冷却を促進 ※ファンベンチレーション用メッシュハンガー(別売り)

フックに吊り下げて天井照明として使用する際は必要に応じて角度調節もできます。また、そのまま卓上に置いたり、一般的なカメラスタンドに取り付けてLEDライト付き扇風機としても使用できます。

さらに、専用ワイヤレスリモコンを使えば、離れた場所からでも操作することができます。リモコンは、マグネットで本体フロント中央部分に固定が可能です。本体前のガードを外すことで簡単に内部のお手入れもできます。

フックに吊り下げて天井照明としても使用OK。本体の角度調節も可能専用ワイヤレスリモコンはマグネットで固定卓上扇風機として（背面）市販のカメラスタンドでスタンドファンとしても使用可能（背面）前のガードを外して簡単お手入れ

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/2026-Coleman-Fan.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

・YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/ColemanJAPANtv

・X（旧Twitter）https://x.com/Coleman_Japan?s=20

・フェイスブック https://www.facebook.com/ColemanJapan/

・インスタグラム https://instagram.com/coleman_japan/