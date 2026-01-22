ほしい！ノベルティでオリジナルTHERMOS（サーモス）一部商品が期間限定セール！

株式会社イディアス

株式会社イディアス（本社：東京都武蔵野市吉祥寺、代表取締役：大久保 伸）が運営するノベルティ制作のECサイト「ほしい！ノベルティ」は、オリジナルTHERMOS（サーモス）商品の一部を対象とした期間限定セールを2026年3月31日まで実施いたします。

今回のセールでは、企業の記念品や卒業・周年行事などで特に人気の高いタンブラー・マグ・ボトルを中心に、高品質なサーモス製品をお得な価格でご提供。

「高級感のある記念品を、できるだけ予算を抑えて用意したい」というご要望にお応えします。

もらって“うれしい”定番ブランド

サーモスは、保温・保冷力に優れた品質の高さと洗練されたデザインで、

世代や性別を問わず長く使ってもらえるブランドです。

そのため、卒業記念品、周年・創立記念企業のノベルティや福利厚生など、「きちんと感」と「実用性」の両立が求められるシーンで選ばれ続けています。

予算消化・年度末のご発注にもおすすめ

2026年3月31日までの期間限定価格のため、年度末のご予算消化や、急ぎで記念品を探しているご担当者様にも最適です。

通常よりもお得な価格で、高級感のあるオリジナル記念品をご用意いただけるこの機会を、ぜひご活用ください。

商品一例

・オリジナルTHERMOS タンブラー

・オリジナルTHERMOS マグカップ

・オリジナルTHERMOS ボトル

※対象商品・在庫には限りがございます。

ピックアップ商品

商品名 サーモス 真空断熱タンブラー300ml

商品価格 1,100円(税込)→セール価格935円(税込)

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/FUJDI-300

商品名 サーモス 真空断熱マグカップ 350ml(JDG)

商品価格 2,200円(税込)→セール価格 1,848円(税込)

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/FUJDG-352C

商品名 サーモス 真空断熱カップ360ml

商品価格 1,239円(税込)→セール価格 1,195円(税込)

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/FUJDH-360

商品名 サーモス 真空断熱ケータイマグ 0.5L(JNL)

商品価格 3,630円(税込)→セール価格 2,904円(税込)

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/FUJNL-S500

商品名 サーモス 真空断熱ポケットマグ 0.15L(JOJ)

商品価格 2,200円(税込)→セール価格 1,990円(税込)

URL https://www.shop-stationery.com/SHOP/FUJOJ-151

「ほしい！ノベルティ」について

「ほしい！ノベルティ」は、ノベルティ・記念品・販促品・同人グッズなど、オリジナルの名入れグッズの印刷ができる専門サイトです。ノベルティとは一般的に企業名・ブランド名・店名などを印刷し宣伝目的として無料配布される記念品のことで、「ほしい！ノベルティ」ではスタッフが厳選した人気商品と高い印刷技術でよりクオリティの高い名入れノベルティをご提供します。

個人でも法人でも製作OK ！小ロットから印刷可能で、商品ページから自動見積もできます。ノベルティ・記念品の制作が初めての方でも、専門スタッフが最後までサポート致しますのでご安心ください。驚きと感動のノベルティ・記念品の制作は「ほしい！ノベルティ」にお任せ！

会社概要

社名 ：株式会社イディアス

代表者：代表取締役 大久保 伸

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-8-1 三井吉祥寺ビル4F

営業時間：10:00 - 18:00（祝土日を除く）

設立 ：2010年5月

URL ：ノベルティ製作のECサイト「ほしい！ノベルティ」https://www.shop-stationery.com

株式会社イディアス コーポレートサイト https://ideas-s.jp/

事業内容：ノベルティ製作・販売