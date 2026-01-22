【2026年最新】LINE公式アカウント利用実態調査 - 1,000名に聞いた友だち登録と開封率の実態

株式会社TimeTechnologies

株式会社TimeTechnologies（本社：東京都港区、代表取締役 CEO 柴田 剛、以下：TimeTechnologies）は、「LINE公式アカウントの利用実態」に関するアンケート調査結果を公開します。

企業と顧客をつなぐコミュニケーションツールとして定着している「LINE公式アカウント」。多くの企業が導入を進める中、実際にユーザーはどのアカウントを登録し、どのように利用しているか。

友だち登録数、開封率、購買行動への影響など、ユーザーのリアルな声をお届けします。

「LINE公式アカウントの利用実態に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月

調査対象者：全国の男女（15歳以上）

有効回答：1,000サンプル

今回の調査結果の概要は以下の通りです。

■公式アカウントに友だち登録している人の中での最多は「1～2アカウント」で21.7%、しかし0アカウントが23.3%と二極化の傾向も

現在いくつのLINE公式アカウントと友だちになっているかを調査しました。

結果、LINE公式アカウントに友だち登録している人の中で最も多かった回答は「1～2アカウント」で217件(21.7%)となりました。必要な情報源だけを厳選して登録しているユーザーが多いことがうかがえます。

そして全体を通して見る場合で最も多かったのは「0アカウント」が233件(23.3%)と、LINE公式アカウントを登録していない層も2割以上存在していることが分かります。

一方、「6～10アカウント」が140件(14.0%)、「3～5アカウント」が174件(17.4%)と続き、さらに「10～30アカウント」が121件(12.1%)、「30アカウント以上」が115件(11.5%)という結果も。

ポイ活ユーザーや情報収集に積極的な層では多数のアカウントを登録しており、利用状況は「厳選派」と「多登録派」に二極化している傾向が明らかになりました。

■友だち追加の決め手は「クーポン・キャンペーン」が56.3%で圧倒的

次に、LINE公式アカウントを友だち追加する際の決め手となるポイントについて質問しました。

回答の中で圧倒的に多かったのは「クーポン・キャンペーン情報」で563件(56.3%)でした。実利的なメリットが友だち追加の非常に大きな動機となっている可能性が高いです。

次いで「ブランドのストーリーがわかるような投稿」が126件(12.6%)、「イベント・セール告知」が76件(7.6%)、「新商品・新メニューの情報」が74件(7.4%)、と続きました。新しい情報の受け取りや配送通知など、生活を豊かに、そして便利にする機能としての活用も浸透が見えます。

またその他、「お役立ち情報・コラム」が59件(5.9%)、「限定情報・先行案内」が23件(2.3%)となり、情報の質も重視されているようです。

■メッセージ開封率は「10%以下」が41.1%で最多、しかし「約100%」開封する層も21.0%

企業からのメッセージがどの程度読まれているか、開封率についても調査しました。

最も多かった回答は「10%以下」で411件(41.1%)でした。多くの公式アカウントから届く通知に対して、ユーザーは選択的に情報を処理している現状が浮き彫りになりました。

一方で、「約100%」開封すると回答した層が210件(21.0%)存在し、熱心なユーザー層が4人に1人の割合で確認されました。

その他、「約50%」が138件(13.8%)、「約25%」が120件(12.0%)、「約10%」が121件(12.1%)と分散しています。

開封率は「なぜ友だち追加したか」という理由と相関しており、自分にとってメリットの高いアカウントの通知は確実に見られている傾向があります。

■購入経験「ある」は25.3%、クーポンが購買のトリガーになっていると予想される

LINE公式アカウントからのメッセージをきっかけに商品やサービスを購入したことがあるかという質問に対して、「ある」と回答したユーザーは253件(25.3%)、「ない」と回答したユーザーは747件(74.7%)という結果になりました。

約4人に1人が「購入経験がある」という結果は、マーケティング面で大きな期待ができそうと言えるでしょう。

■日常利用・還元施策充実のアカウントが人気上位に

最後に、現在友だちになっている、またはおすすめのアカウントを聞いたところ、以下の企業名が多く挙がりました。

- 飲食チェーン：マクドナルド、ミスタードーナツ、スターバックス- 小売・アパレル：無印良品、ユニクロ- 飲料メーカー：サントリー、コカ・コーラ- 生活インフラ：ヤマト運輸、佐川急便- プラットフォーム系：LINEクーポン、LINEポイント

日常的に利用頻度が高いブランドや、ポイント・クーポンなどの還元施策が充実しているアカウントが支持を集めているようです。

■まとめ

今回の調査では、LINE公式アカウントが多くのユーザーにとって「お得な情報の入手源」として定着しているであろうことが改めて確認されました。特にクーポンは友だち追加の強力なフックとなっているようです。

一方で、メール開封率に比較するとLINEの開封率は依然として高い数字を示していますが、10%以下の開封率に留まってしまっている現実があるように、ユーザーは膨大な情報の中から自分に必要なものだけを選別していることが伺えます。

企業側には、単なる一斉配信ではなく、ユーザーにとって真に価値のある情報やタイミングを見極めた配信が求められています。

Ligla（リグラ）

サービス名：LINE自動配信ツール Ligla（リグラ）

URL：https://ligla.jp/

概要：LINE公式アカウントの運用効率化、自動応答

株式会社TimeTechnologies

本社所在地：東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ

設立：2019年1月

代表者：代表取締役 CEO 柴田 剛

資本金：17百万円（2022年4月15日現在）

事業内容：LINE特化型マーケティングオートメーション「Ligla（リグラ）」の開発と提供