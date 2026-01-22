【ホテル日航大阪】「ストロベリーサンデー」を2月1日より提供

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

大阪 心斎橋のホテル日航大阪（大阪市中央区西心斎橋1-3-3、代表取締役社長・総支配人：呉服 弘晶）は、2026年2月1日（日）から3月31日（火）までの期間、ティーラウンジ「ファウンテン」（1階）および「ロビーラウンジ」（2階）にて、「ストロベリーサンデー」（単品2,300円、ドリンク付3,600円）を提供いたします。

「ストロベリーサンデー」

苺を贅沢に5粒使用した「ストロベリーサンデー」は、生クリームやカスタードクリーム、苺ピューレ、ほろ苦いベルギーチョコアイスと香ばしいローストピスタチオアイスなどを重ね、みずみずしい苺の魅力を引き立てる甘さ控えめの味わいに仕上げました。

単品をはじめ、コーヒーやロンネフェルト社の紅茶が選べるドリンク付きもご用意し、ティータイムやランチ後のデザートに、気軽に楽しめる一品です。

また、ロビーラウンジ（2階）では同期間に「苺アフタヌーンティーセット WINTERバージョン」、3月1日（日）から4月30日（木）までは「苺アフタヌーンティー SPRINGバージョン」（オリジナルドリンク付お一人様8,000円）を提供いたします。多彩な味わいの苺スイーツを、お好みに合わせてご堪能いただきたいと考えております。

【ストロベリーサンデー 概要】

公式サイト：https://www.hno.co.jp/restaurant/fountain/strawberry-sundae.html

提供期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）

提供店舗：ホテル日航大阪 ティーラウンジ「ファウンテン」（1階）、「ロビーラウンジ」（2階）

料金：単品 2,300円、ドリンク付 3,600円

＊ドリンクはコーヒー、カフェオレ、カフェラテ、カプチーノと、ロイヤルミルクティーを含むロンネフェルト ティーセレクションより、種類を替えてお楽しみいただけます。

お問い合わせ：レストラン総合案内 直通TEL.06-6244-1140（10：00～18：00）

※料金には消費税・サービス料を含みます。

※写真はイメージです。

ホテル日航大阪について

大阪のシンボルストリート 御堂筋に面し、Osaka Metro心斎橋駅直結という抜群のアクセスを活かし、観光、ビジネスの拠点として、開業から40年余り多くのお客様をお迎えしてまいりました。

永きにわたり培ったおもてなしの心で、ご宿泊、お食事、ご宴席、ご婚礼などさまざまなシーンでお客様の笑顔のひとときをお手伝いします。



＜施設概要＞

開 業 ：1982 年（昭和57 年）9 月4 日

所在地：542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3

アクセス：大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」8号出口直結

施設紹介：地上32階、地下4 階。客室数605 室、料飲施設8 店舗、大小15 の宴会場、チャペル、エステティックサロンなどを備える総合施設。テイクアウト、およびオンラインショップでの商品販売も行う。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテル。

ホテル日航大阪公式サイト https://www.hno.co.jp