『スローライフ・オブ・ザ・デッド@COMIC』が1/22より【漫画配信サイトコロナEX】にて連載開始!! 元殺し屋とサイコパス女子高生が終末世界をサバイバルする、ドタバタゾンビ活劇!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」は、『スローライフ・オブ・ザ・デッド@COMIC』を1/22(木)11時より連載開始をいたしましたので、お知らせいたします。

■新連載ページ

(C) Chika Miyako / Penguin『スローライフ・オブ・ザ・デッド@COMIC』

[漫画] 都 チカ

[原作] ぺんぎん

▼第1話はこちらから

https://to-corona-ex.com/episodes/238019415985714

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/comics/236305676501198

＜あらすじ＞

社畜の殺し屋・八卦千住は終末世界に放りだされ、ゾンビに噛まれてしまった。

「どうせゾンビになるなら、スローライフを満喫しよう！」

そう決意して食料調達に向かったコンビニで、店員・紫神絵留と遭遇する。

どうやら彼女は、セクハラのひどい店長を『いい機会だ』とばかりに殴殺したらしい。

戦慄しつつも見捨てることはできず、千住は彼女と手を組む羽目になり――

元殺し屋とサイコパス女子高生が終末世界をサバイバルする、ドタバタゾンビ活劇!!

■3/15発売開始！単行本情報

スローライフ・オブ・ザ・デッド@COMIC 第1巻

[漫画] 都 チカ

[原作] ぺんぎん

ゾンビ×社畜＝スローライフ万歳!?

元殺し屋とサイコパス女子高生が終末世界をサバイバルする、ドタバタゾンビ活劇!!

描き下ろし特別漫画＆原作者書き下ろしSSをW収録！

▼詳細はこちら

https://www.tobooks.jp/contents/21185

■コロナEXとは

TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。

月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送予定です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/