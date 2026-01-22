『スローライフ・オブ・ザ・デッド@COMIC』が1/22より【漫画配信サイトコロナEX】にて連載開始!! 元殺し屋とサイコパス女子高生が終末世界をサバイバルする、ドタバタゾンビ活劇!!
株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」は、『スローライフ・オブ・ザ・デッド@COMIC』を1/22(木)11時より連載開始をいたしましたので、お知らせいたします。
(C) Chika Miyako / Penguin
■新連載ページ
『スローライフ・オブ・ザ・デッド@COMIC』
[漫画] 都 チカ
[原作] ぺんぎん
▼第1話はこちらから
https://to-corona-ex.com/episodes/238019415985714
▼作品ページはこちら
https://to-corona-ex.com/comics/236305676501198
＜あらすじ＞
社畜の殺し屋・八卦千住は終末世界に放りだされ、ゾンビに噛まれてしまった。
「どうせゾンビになるなら、スローライフを満喫しよう！」
そう決意して食料調達に向かったコンビニで、店員・紫神絵留と遭遇する。
どうやら彼女は、セクハラのひどい店長を『いい機会だ』とばかりに殴殺したらしい。
戦慄しつつも見捨てることはできず、千住は彼女と手を組む羽目になり――
元殺し屋とサイコパス女子高生が終末世界をサバイバルする、ドタバタゾンビ活劇!!
■3/15発売開始！単行本情報
スローライフ・オブ・ザ・デッド@COMIC 第1巻
ゾンビ×社畜＝スローライフ万歳!?
描き下ろし特別漫画＆原作者書き下ろしSSをW収録！
▼詳細はこちら
https://www.tobooks.jp/contents/21185
■コロナEXとは
TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。
月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。
▼作品ページはこちら
https://to-corona-ex.com/
株式会社TOブックス
TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。
紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送予定です。
TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市
HP：https://www.tobooks.jp/