「潟（かた）フェス2026」を開催します。【入場無料】

新潟市

● 本市の豊かな湿地の魅力、ラムサール条約の「湿地都市認証」や１１月に国内で初めて開催される国際会議「世界湿地都市ネットワーク市長会議」について、より多く方々に知っていただくために、2年ぶりとなる「潟（かた）フェス」を開催します。

● 潟の魅力・保全活動等に関するパネルや写真などを展示するほか、親子で楽しめる潟ゲーム大会やクイズラリーなども企画しています。また、クイズラリーの参加者には、イベント限定の湿地カードをプレゼントします。

（１）イベント概要

名称 潟（かた）フェス2026

日時 令和8年2月11日（水・祝） 10:00～16:30

会場 新潟日報メディアシップ １F・2F

（新潟市中央区万代3丁目1-1）

主催 新潟市、新潟市里潟研究ネットワーク会議

問い合わせ先 新潟市環境政策課 TEL:025-226-1359

（２）見どころ

・市内の里潟の魅力や保全活動などに関するパネル等の展示

・親子で楽しめる潟ゲーム大会や湿地にまつわるクイズラリー

・クイズラリーの参加者には、佐潟のラムサール条約湿地登録30周年記念「限定湿地カード（2種類）」をプレゼント（本イベント限定配布）

・潟スイーツ（笹だんご、ハクチョウシュークリーム）の販売

・講演・発表（13:00～16:00）

第１部：講演

「湿地都市ブランディングの戦略～どうしたら伝わる？“潟・湿地”の価値・魅力～」

早藤 優樹 氏（(株)オズマピーアール コミュニケーションプランナー）

小林 拓郎 氏（(株)新潟博報堂 チーフビジネスプランニングディレクター）

第２部：発表

・公認里潟ガイドによるヴァーチャル実演ガイド

・子どもたちによる環境学習発表会

（葛塚東小学校、岡方第一小学校※、山潟小学校※、赤塚中学校、松野尾小学校）

※は録画による発表

（３）申込み（1月22日（木）～）

・午後の「講演・発表」のみ、事前の申し込みが必要。

・先着200名、入場無料

・申込みは市役所コールセンター（TEL：025-243-4894）