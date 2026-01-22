「潟（かた）フェス2026」を開催します。【入場無料】

写真拡大 (全2枚)

新潟市

●　本市の豊かな湿地の魅力、ラムサール条約の「湿地都市認証」や１１月に国内で初めて開催される国際会議「世界湿地都市ネットワーク市長会議」について、より多く方々に知っていただくために、2年ぶりとなる「潟（かた）フェス」を開催します。



●　潟の魅力・保全活動等に関するパネルや写真などを展示するほか、親子で楽しめる潟ゲーム大会やクイズラリーなども企画しています。また、クイズラリーの参加者には、イベント限定の湿地カードをプレゼントします。



（１）イベント概要

　名称　潟（かた）フェス2026


　日時　令和8年2月11日（水・祝）　10:00～16:30


　会場　新潟日報メディアシップ　１F・2F


　　　　　（新潟市中央区万代3丁目1-1）


　主催　新潟市、新潟市里潟研究ネットワーク会議


　問い合わせ先　新潟市環境政策課　TEL:025-226-1359






（２）見どころ

・市内の里潟の魅力や保全活動などに関するパネル等の展示


・親子で楽しめる潟ゲーム大会や湿地にまつわるクイズラリー


・クイズラリーの参加者には、佐潟のラムサール条約湿地登録30周年記念「限定湿地カード（2種類）」をプレゼント（本イベント限定配布）


・潟スイーツ（笹だんご、ハクチョウシュークリーム）の販売


・講演・発表（13:00～16:00）


　第１部：講演　


　「湿地都市ブランディングの戦略～どうしたら伝わる？“潟・湿地”の価値・魅力～」


　　早藤 優樹 氏（(株)オズマピーアール コミュニケーションプランナー）


　　小林 拓郎 氏（(株)新潟博報堂 チーフビジネスプランニングディレクター）


　第２部：発表


　　・公認里潟ガイドによるヴァーチャル実演ガイド


　　・子どもたちによる環境学習発表会


　　（葛塚東小学校、岡方第一小学校※、山潟小学校※、赤塚中学校、松野尾小学校）　


　　　※は録画による発表



（３）申込み（1月22日（木）～）

　・午後の「講演・発表」のみ、事前の申し込みが必要。


　・先着200名、入場無料


　・申込みは市役所コールセンター（TEL：025-243-4894）