NECと文響社が顔認証を楽しく学べる「うんこ啓発ドリル　顔認証」を制作

NECは、株式会社文響社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：山本周嗣)と共同で『うんこ啓発ドリル 顔認証』を制作しました。

累計発行部数1,100万部の『うんこドリル』シリーズから派生した『うんこ啓発ドリル』は、子どもたちが安全な生活を送り、将来のために必要な知識を楽しみながら学ぶことを目的としています。

『うんこ啓発ドリル 顔認証』は、小学生に高い認知度を誇る『うんこドリル』のキャラクター「うんこ先生」が出題する問題を解きながら、顔認証技術について楽しく学べる内容です。

身の回りの活用シーンや顔認証が人を見分ける仕組みなどを分かりやすく解説

本ドリルをきっかけに、子どもたちの顔認証や生体認証技術への興味、関心をはぐくむことを目指しており、全国の小学校やイベントなどで配布を予定しています。

冊子の他にPDFデータも用意しており、ダウンロードして家庭や学校でご活用いただけます。

NECの顔認証技術は世界No.1(注1)の認証精度を有し、世界50以上の国と地域での採用実績により培ったノウハウで、さまざまなシーンで活用されています。顔認証技術を通じて、安全・安心・公平・効率な社会の実現に貢献していきます。

- うんこ啓発ドリル 顔認証https://jpn.nec.com/news/contents/book.html- NECの顔認証技術https://jpn.nec.com/biometrics/face/index.html

(注1)米国国立標準技術研究所(NIST)による顔認証ベンチマークテストでこれまでにNo.1を複数回獲得

＜URL＞https://jpn.nec.com/biometrics/evaluation/index.html

※NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。

