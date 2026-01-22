【グランドニッコー東京ベイ 舞浜】わくわくアカデミーVol.7『くまチョコタルトを作ろう』～ディナーブッフェ付き～を2月14日（土）に開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』（所在地：千葉県浦安市、総支配人：島田 裕次）では、2026年2月14日（土）に、わくわくアカデミーVol.7 『くまチョコタルトを作ろう』～ディナーブッフェ付き～を開催します。

『くまチョコタルト』

「わくわくアカデミー」は、ホテルのパティシエが講師となり、親子で協力してスイーツ作りを楽しみながら、食について学べる体験型イベントです。

今回は、プリン入りのタルトにチョコレートクリームを重ね、可愛らしいくまの顔をかたどった『くまチョコタルト』作りにチャレンジしていただきます。パティシエが考案したオリジナルレシピをもとに、アドバイスを交えながら作ったスイーツはお持ち帰りいただけます。バレンタイン当日の親子の思い出作りとしてお楽しみいただけるイベントです。

スイーツ作りのあとは、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」の『ディナーブッフェ～夜の遊園地ダイニング～』をご用意します。イルミネーションがきらめくアトリウムに位置するレストランで、季節の食材を使用した和洋中あわせて約60種類の多彩なブッフェをお楽しみください。

「わくわくアカデミー」は、今後も季節ごとにテーマを設けたスイーツ作りを通して、親子のふれあいと学びのイベントとして継続的に開催いたします。

わくわくアカデミーの様子ディナーブッフェ～夜の遊園地ダイニング～

■わくわくアカデミーVol.7 『くまチョコタルトを作ろう』～ディナーブッフェ付き～ 概要

【開催日】2026年2月14日（土）

【時間】受付 14：30～／スイーツ作り 15：00～17：30／ディナー 17：30～自由解散

【場所】グランドニッコー東京ベイ 舞浜

受付・スイーツ作り 宴会場「グランドボールルーム」（1階）

お食事 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（3階）

【対象】小学生1名と保護者1名

【定員】20組40名 ※先着順・要予約 ※定員になり次第、募集を終了いたします。

【料金】一般 2名1組 \9,500／One Harmony会員 2名1組 \9,000 ※表記料金には消費税・サービス料が含まれております。

【体験内容】 くまチョコタルト作り（直径15cm）

【ご予約】 https://gntbm-wakuwaku-vol7.peatix.com

【お問い合わせ】 グランドニッコー東京ベイ 舞浜 営業企画 047-711-2396（平日10：00～17：00）

グランドニッコー東京ベイ 舞浜

ピンク色の外観が印象的な南欧の雰囲気が漂う『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』は、「上質な空間の中で、五感を解き放つ心地よさを体感できるホテル」というグランドニッコーのブランドコンセプトのもと、さわやかなリゾートの風につつまれ、心身ともにリフレッシュできる格別なひとときを提供いたします。



所在地：千葉県浦安市舞浜1-7

建 物：地上12階 アトリウム（4,300平方メートル ）

施設構成：客室数709室、宴会場13室、レストラン、ウエディングチャペル2カ所、神殿ほか

アクセス：JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」より乗り換え、ディズニーリゾートライン「ベイサイド・ステーション」より徒歩4分

電話番号：047-350-3533（代表）

公式サイト：https://tokyobay.grandnikko.com