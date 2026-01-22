土屋鞄のエッセンシャルシリーズ「クラルテ」に春を彩る新色「シェルピンク」と数量限定色「ホワイトサンド」が登場

写真拡大 (全16枚)

株式会社土屋鞄製造所

　




　(株)土屋鞄製造所（本社・東京都足立区、以下当社）は、ランドセル工房を発祥とする革製品ブランド「TSUCHIYA KABAN」より、「フィールドソフトレザー」を使用した「クラルテ」シリーズの新色と数量限定色を2026年2月5日（木）に発売いたします。カラーは、春の装いに明るさを添える新色「シェルピンク」と、柔らかな光をまとった数量限定色「ホワイトサンド」の2色が登場。新色と数量限定色を纏った定番8アイテムは全国の「TSUCHIYA KABAN」14店舗および自社オンラインストアにて、また、Apple Watch専用レザーバンドは自社オンラインストア限定で販売いたします。




フランス語で “光、輝き”という意味を持つ「クラルテ」シリーズ




　フランス語で“光、輝き”という意味を持つ「クラルテ」。どこかモダンな空気感を纏い、女性が仕事にもカジュアルシーンにも持てるバッグとして2011年に誕生しました。


　「クラルテ」の最大の特徴は、「フィールドソフトレザー」という、柔らかく、揺れるようなシボ感のある革。この革の良さを最大限生かすために、バッグを持った時の自然な革のたわみを設計したハンドルの付け方からステッチの位置まで、ディテールにこだわったデザインをしています。




クリアでピュアな印象を演出する新色「シェルピンク」



春のはじまりを思わせるような、澄んだ血色感のあるピンク。青みを帯びたクリアなトーンに仕上げることで、甘さをおさえつつ、上品でモダンな印象を引き立てます。マニッシュな装いには柔らかさを、フェミニンなスタイルには洗練された抜け感を添える、華やかさと軽やかさを併せ持つカラーです。











内装にはニュアンスカラーの「ピンクグレージュ」色、ステッチはリンクするように「ライトピンク」色を採用。金具・ファスナーを「シルバー」色で統一することで、洗練された印象とピュアなフェミニニティを兼ね備えたカラーリングに仕上がっています。







柔らかな光を含んだような、穏やかでクリーンな数量限定色「ホワイトサンド」



ほんのりと黄色みとグレーみを含むニュアンスカラーで、肌なじみがよく、どんなスタイリングにも自然に溶け込みます。ダークトーンの装いには軽やかさを、明るいスタイルには上品なまとまりを与える、万能なニュートラルカラーです。










内装には「グレー」色、ステッチには「オフホワイト」色を採用し、同系色でまとめることでクリアさが際立つ印象に。金具・ファスナーの「シルバー」色がさりげないアクセントとなり、普段の装いを洗練されたスタイルへと昇華させます。









製品概要



クラルテ アークキャリートート \ 82,500 (税込)


サイズ：縦26.5×横40.0×底マチ14.5cm、ハンドル高さ 13.5cm


A4クリアファイル収納可


iPad 11inch(18.0×25.0×0.8cm)収納可


内装：ファスナーポケット×1、フリーポケット×2


素材：外装 = 牛革、内装 = コットン・レーヨン混用


重さ：約1,050g


商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/cu-arc-carry-tote　　







クラルテ 2wayワンハンドルショルダー \ 69,300（税込）


サイズ：縦18.5×横28.5×底マチ12.0cm、ショルダー長さ 98.0～118.0cm、5段階調節(着脱可)、ハンドル高さ 12.0cm


600mlペットボトル (高さ22.4cm)収納可


iPad mini(13.5×19.5×0.7cm)収納可


内装：ファスナーポケット×1、フリーポケット×2


素材：外装 = 牛革、内装 = コットン・レーヨン混用


重さ：約640g


商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/cu-2way-onehandle-shoulder







クラルテ スウィングミニショルダー \ 62,700 （税込）


サイズ：縦16.0×横22.0×底マチ10.0cm、ショルダー長さ 93.0～113.0cm、5段階調節(着脱可)、ハンドル高さ 4.5cm


長財布(10.2x20.8x2.7cm)収納可


外装：フリーポケット×1


内装：フリーポケット×1


素材：外装 = 牛革、内装 = コットン・レーヨン混用


重さ：約480g


商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/cu-swing-mini-shoulder







クラルテ コンパクトショルダー \55,000（税込）


サイズ：縦11.5×横19.0×底マチ8.0cm、ショルダー長さ 107.0～126.0cm、5段階調節


外装：フリーポケット×1


内装：フリーポケット×1


素材：外装 = 牛革、内装 = コットン・レーヨン混用


重さ：約320g


商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/cu-compact-shoulder









クラルテ IDカードケース \ 18,700（税込）


サイズ：縦7.5×横10.1cm、ストラップ内径の長さ 78.0cm


外装：カードホルダー×2


素材：外装 = 牛革


重さ：約50g


商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/cu-id-card-case-1







クラルテ フリンジロングウォレット　\34,100（税込）


サイズ：縦10.2×横19.3×厚み2.1cm


外装：フリーポケット×1


内装：カードホルダー×12、フリーポケット×4、ファスナー小銭入れ×1、マチ付きスペース×2


素材：外装 = 牛革、内装 = コットン・レーヨン混用


重さ：約190g


商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/cu-fringe-long-wallet







クラルテ フリンジスモールウォレット　\ 29,700 （税込）


サイズ：縦9.5×横11.0×厚み3.0cm


外装：フリーポケット×1


内装：カードホルダー×4、フリーポケット×5、小銭入れ(仕切り付き)×1、札入れ×2


素材：外装 = 牛革、内装 = コットン・レーヨン混用


重さ：約110g


商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/cu-fringe-wallet







クラルテ エンベロープカードケース　\ 17,600 （税込）


サイズ：縦7.9×横10.9×厚み1.5cm


外装：フリーポケット×1


内装：メインポケット×1、フリーポケット×1


素材：外装 = 牛革、内装 = 牛革


重さ：約40g


商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/cu-envelope-card-case-1







レザーウォッチバンド Apple Watch用　\14,300（税込）


Lサイズ：手首周り 約15.0～19.0cm対応、ベルト幅(取り付け金具側) 2.4cm、ベルト幅(美錠側) 2.0cm


Sサイズ：手首周り 約14.5～18.5cm対応、ベルト幅(取り付け金具側) 2.2cm、ベルト幅(美錠側) 1.8cm


素材：外装 = 牛革


重さ：L = 約14g、S = 約13g


商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/cu-leather-watch-band







販売概要


■発売日：2026年2月5日(木)


■詳細ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/collections/clarte


■販売店舗：


・「TSUCHIYA KABAN」オンラインストア：https://tsuchiya-kaban.jp


・直営店舗：西新井本店、軽井澤工房店、六本木店、丸の内店、日本橋店、渋谷店、自由が丘店、横浜店、鎌倉店、名古屋店、京都店、梅田店、神戸店、福岡店


※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合がございます。予めご了承ください。




TSUCHIYA KABANについて




　1965年にランドセルづくりから始まり、伝統と革新を胸に歩み続けてきた土屋鞄。「時を超えて愛されるもの」をコンセプトに、日本の感性と職人の手仕事による、長く愛せるシンプルさと品のある佇まいを目指した、丁寧なものづくりを大切にしています。工房を併設した西新井本店と軽井澤工房店の他、直営店16店舗（国内12、海外4）を展開しています。





会社概要


■会社名：株式会社 土屋鞄製造所


■代表取締役社長：土屋成範


■所在地（本社）：〒123‐0841　東京都足立区西新井7-15-5


■事業内容：オリジナルブランドでの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物の企画・製作、及び販売。


■ブランドURL：TSUCHIYA KABAN https://tsuchiya-kaban.jp/


土屋鞄のランドセル https://tsuchiya-randoseru.jp grirose https://grirose.jp


depsoa　https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa　CRAFTCRAFTS https://tsuchiya-craftcrafts.jp ATTITU https://tsuchiya-kaban.jp/collections/attitu　objcts.io https://objcts.io


【お客様お問い合わせ先】


土屋鞄製造所 お客様サポート係


電話：0120-907-647（平日10：00～17：00）　


メール：support@tsuchiya-kaban.com