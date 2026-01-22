【『図解 目標管理入門』著者・坪谷邦生氏登壇】40名限定、人事・管理職向け無料リアルイベント開催

株式会社Smart相談室

働く人のモヤモヤに向き合い、個人の成長と組織の成長の一致を支援する株式会社Smart相談室（本社：東京都港区、代表取締役・CEO：藤田 康男）は、2026年2月17日（火）19時より「スマソウナイトvol.2 ～個人の成長と組織の成長を一致させる、目標管理ボードゲーム体験会～」を開催いたします。

お申し込みはこちら :https://smart-sou-night-vol2.peatix.com/view



昨今、多くの企業において目標管理の形骸化が深刻な課題となっています。評価のためだけの目標設定や、一方的なノルマの押し付けによる「やらされ感」は、従業員のエンゲージメント低下を招くだけでなく、離職やメンタル不調に直結する経営リスクとなりつつあります。特にリモートワークの普及以降、上司・部下間のコミュニケーションの質が変化し、「納得感のない目標」や「心理的安全性の欠如」が現場の疲弊を加速させています。

そこで本イベントでは、単なる数字管理に留まらない「人が活きる目標管理」のあり方を、ボードゲームを用いた体験型ワークショップを通じて再定義します。

講師には『図解 目標管理入門』の著者であり、株式会社壺中天の代表取締役を務める坪谷邦生氏をお招きし、坪谷氏が考案した「目標管理ボードゲーム」の体験を通じて、マネジメントの本質である「真の目標管理」を学ぶことができます。

■「目標管理ボードゲーム」とは

個人が組織を使って効果的に成果をあげるための目標管理を、遊びながら体験できるボードゲーム。対象は、働くことを考え始めた高校生から経営者まで。現実に即した目標管理を味わうことができ、体験者同士での語り合いを促す仕組みになっています。



「目標管理ボードゲーム」について、詳しくはこちら(https://note.com/nice_hare9771/n/n358d17068172)

■こんな方におすすめ

・ベンチャー企業人事

・部下との1on1が「進捗確認」だけで終わってしまうマネージャー

・「評価時期が憂鬱だ」という空気を変えたい人事担当者

・目標設定とその振り返りを回収するだけで本質的なアプローチができていないと感じる人事担当者

・マネジメントを強化したい、「共通言語」を作りたいと思っている人事担当者

■プログラム内容

18:30 開場

19:00 オープニング

19:10 ボードゲーム（途中休憩を挟みます）

21:00 写真撮影

21:30 終了

■開催概要

■ゲームラーニングナビゲータープロフィール

- 日時：2026年2月17日（火）19:00-21:30- 場所：SmartHR本社 8F- 参加費：無料- 対象：人事・労務担当者、管理職- 登壇者：株式会社壺中天 代表取締役 坪谷邦生氏、株式会社壺中天 COO 高橋奎氏- お申込みページ：https://smart-sou-night-vol2.peatix.com/view

坪谷 邦生 氏

株式会社壺中天 代表取締役



20年以上、人事領域を専門分野としてきた実践経験を活かし、人事制度設計、組織開発支援、人事顧問、書籍、人事塾などによって、企業の人事を支援している。 主な著作『図解 人材マネジメント入門』(2020)、『図解 組織開発入門』(2022)、『図解 目標管理入門』(2023)、『図解 労務入門』(2024予定)など。

略歴：1999年、立命館大学理工学部を卒業後、エンジニアとしてIT企業(SIer)に就職。2001年、疲弊した現場をどうにかするため人事部門へ異動、人事担当者、人事マネジャーを経験する。2008年、リクルートマネジメントソリューションズ社で人事コンサルタントとなり50社以上の人事制度を構築、組織開発を支援する。2016年、アカツキ社の「成長とつながり」を担う人事企画室を立ち上げる。2020年、「人事の意志をカタチにする」ことを目的として壺中天を設立し現在。





高橋 奎 氏

株式会社壺中天 COO



教育系NPO、人事コンサルティングファーム、スタートアップ、メガベンチャーを経験し、独立。30以上の事業/組織を支援。その経験から、マネジメントにおいて、「共通の目標」と「自律的な貢献」が重要であると感じ、坪谷とともに目標管理パラダイムシフトPJTを発足。今現在は、壺中天COOとして、目標管理支援事業をリードすると同時に、大手、スタートアップを中心に、事業立ち上げや人事部門の目標管理、新卒教育/マネジメントを支援。人を生かして事をなすためのイノベーションがテーマ。UT-LABアドバイザー。

■株式会社Smart相談室について

「働く人の『モヤモヤ』を解消し、『個人の成長』と『組織の成長』を一致させる」をミッションに、法人向けオンライン対人支援プラットフォームを開発、運営しています。2021年2月、医療系事業会社で10年間、新規事業開発と組織マネジメントに従事した藤田康男が代表として設立し、メンタル不調の未然防止により企業の健康経営を後押しする社外相談窓口サービス「Smart相談室」と、個人の可能性を最大化し企業の人的資本経営を加速させるコーチングサービス「Smartマイコーチ」を展開しています。Smart相談室はSmartHRのグループ会社です。

＊展示会出展情報

2026年2月4日から同年2月6日まで幕張メッセにて開催される「バックオフィス World 2026 春 東京」に出展いたします。詳細はこちら(https://expo.bizcrew.jp/event/14990/module/booth/387300/392366?pcode=2026-spr-tokyo-BKW-search)からご確認ください。

◼ 会社概要- 社名：株式会社Smart相談室- 代表取締役・CEO：藤田 康男- 設立：2021年2月1日- 所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- 企業URL：https://smart-sou.co.jp/company- 事業内容：企業向けオンライン対人支援プラットフォームの開発、運営- - Smart相談室 https://smart-sou.co.jp/counseling- - Smartマイコーチ https://smart-sou.co.jp/coaching

