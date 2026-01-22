「洋服の青山」や「SUIT SQUARE」を展開する青山商事が、プロダクトアナリティクスツール「Amplitude」を導入

株式会社DearOne

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役：河野 恭久、以下：DearOne）は、青山商事株式会社（本社：広島県福山市、代表取締役社長：遠藤 泰三、以下：青山商事）が展開する「洋服の青山」および「SUIT SQUARE（スーツスクエア）」に対し、プロダクトアナリティクスツール『Amplitude（アンプリチュードhttps://growth-marketing.jp/amplitude/）』の導入支援を行いました。

Amplitudeの導入により、オンライン（Web・アプリ）とオフライン（店舗）を横断した分析環境を構築し、チャネルをまたいだシームレスな顧客体験の実現を支援します。

■Amplitude導入の背景

青山商事は、「洋服の青山」「SUIT SQUARE（スーツスクエア）」などのブランドを展開し、全国の店舗やWebサイト、アプリを通じて幅広くビジネスウェアを提供しています。

青山商事では、実店舗・Webサイト・アプリなど多様なチャネルで顧客接点を築くなか、顧客体験の改善ポイントをより正確に把握したいというニーズが高まり、オンライン/オフライン双方から顧客行動を捉える分析環境の強化が求められていました。

こうした課題を解決するため、青山商事はまずPoCとしてプロダクトアナリティクスツール「Amplitude」を導入し、実運用で操作性の高さや豊富な分析機能が評価され、本導入に至りました。

■Amplitude導入で実現すること

Amplitudeを導入し、以下の3点を実現することで、顧客体験の向上と施策の質、スピードの両立を目指します。

・オンラインとオフラインを統合したOMO分析の実現

実店舗・Webサイト・アプリのデータを統合し、チャネルを横断した顧客行動を深く分析できる基盤を確立

・分析から施策までをクイックに進める組織づくり

データに基づき、分析から施策実行、検証までをシームレスに進める自走型の組織体制を構築

・定量、定性データを活用した深い顧客理解

Amplitudeのコア機能であるアナリティクスに加え、セッションリプレイ機能(https://growth-marketing.jp/knowledge/amplitude-session-replay/)*も活用し、定量データと定性データを組み合わせたインサイトを抽出



*セッションリプレイ機能は、Webサイトやアプリ上でのユーザーの行動を記録し、再生することで、ユーザー行動を視覚的に分析できる機能

DearOneは、今後もAmplitude活用を通じて、青山商事様のグロースマーケティングを継続的に支援していきます。

■青山商事グループについて

"持続的な成長をもとに、生活者への小売・サービスを通じてさらなる社会への貢献を目指す"という経営理念のもと、スーツや関連洋品の販売を中心としたビジネスウェア事業を主軸に、「雑貨販売事業」「フランチャイジー事業」「総合リぺアサービス事業」など様々な事業を展開しています。また、近年ビジネスウェア事業においては、レディースアイテムやビジネスカジュアル、オーダースーツなどにも力を入れています。

洋服の青山

全国47都道府県に出店しており、ビジネススーツを中心に、就活生向けのリクルートスーツや冠婚葬祭用の礼服、レディース、カジュアルウェアまで幅広く取り扱っています。就職活動を始める学生からビジネスパーソンまで、幅広い世代から高い支持を得ているのが特徴です。近年では、手軽なオーダースーツサービスの導入やデジタル技術の活用など、時代の変化に合わせた新しい試みも積極的に行っています。

https://www.y-aoyama.jp

スーツスクエア

近年の働き方やライフスタイルの変化によるビジネスウェアの多様化に対応するため、4つのブランドで提供する商品・サービスを、1つの店舗で購入・体験ができる複合型ストアです。あらゆるビジネスウェアを取り揃え、リアルとオンラインショッピングを連動させた「デジラボ」サービスで、ネットのように注文したら自宅に届く便利な買い物の仕方を提供します。

https://www.uktsc.com

■「Amplitude（アンプリチュード）」について

IBM、Walmart、PayPalをはじめとした有償ユーザー約4,300社への導入実績を誇る米国発の行動分析ツールです。アプリやWebなどのオンラインデータと、店舗POSなどのオフラインデータ全てを統合して顧客の行動分析を簡単に行うことが可能です。豊富なチャートを標準搭載し、専門的なデータサイエンティストがいない環境下であったとしても、マーケターやプロダクトマネージャー自身が簡単な操作で直感的に、そして短時間にデータ分析を行えます。

グローバルでも高い評価を受けており、G2の「Summer 2025 Report」ではプロダクトアナリティクス部門を含む合計8つのカテゴリーで第1位を獲得しています。さらにForrester社のレポートにおいても「Leader（リーダー）」および「Customer Favorite（顧客に最も支持される製品）」として選出されています。



https://growth-marketing.jp/amplitude/

■株式会社DearOneについて

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社です。 豊富なアプリ機能の中から、必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」をはじめ、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」も提供しています。 さらに、ユーザー行動分析ツールである「Amplitude」をはじめとして、顧客体験分析プラットフォーム「Contentsquare」、ABテストツール「VWO」など、CDP・アナリティクス・カスタマーエンゲージメントの各種マーテックツールを取り扱い、アプリやECサイトなどのデジタルプロダクトのグロースを支援しています。

・代表者：代表取締役社長 河野 恭久

・本社：東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT虎ノ門ビル 4階

・URL： https://www.dearone.io/