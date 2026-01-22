ポーターズとエーピーシーズ、派遣スタッフ管理業務の効率化とスタッフUX向上を目指しソリューションパートナー契約を締結

ポーターズ株式会社

ポーターズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西森 康二、以下 ポーターズ）と株式会社エーピーシーズ（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：藤本 勝典、マイナビグループ、以下 エーピーシーズ）は、人材派遣特化型マッチングシステム「PORTERS Staffing（ポーターズ スタッフィング）」と派遣スタッフ向けのスマートフォン業務用アプリ「apseedsポータル（エーピーシーズポータル）」のシステム連携開発を開始いたします。

■ 連携で実現できること

本連携により、「PORTERS Staffing」で管理するスタッフ情報や契約情報を「apseedsポータル」へシームレスに連携し、スタッフへの連絡や契約締結プロセスの自動化を実現します。これにより、従来発生していたスタッフへの連絡業務や契約書の作成・郵送・回収といったアナログな事務工数を撤廃。応募から稼働に至るまでのリードタイムを最短化し、管理コストの大幅な削減を実現します。スタッフとの接点をアプリに集約・最適化することで、オペレーションの属人化を防ぎ、限られたリソースの中で最大のマッチングを生み出す高効率な事業運営体制を構築します。

■ 背景・目的

労働市場におけるDXの加速に伴い、登録・稼働スタッフが求めるコミュニケーションの在り方は大きく変化しています。従来のメール主体の連絡手段では、情報の埋没や確認漏れが発生しやすく、日常的なコミュニケーションの主流がアプリへ移るなか、仕事に関する連絡や確認もスマホでスムーズに完結させたいという声が非常に多くなっています。

こうした背景を受け、SFAやCRM機能を備え、マッチングから契約・稼働管理に強みを持つクラウドシステム「PORTERS Staffing」は、派遣スタッフ向けアプリとして高い支持を得る「apseedsポータル」とのシステム連携の共同開発を開始しました。

この連携を通じて、登録・稼働スタッフは各種連絡や契約内容の確認をアプリ上でシームレスに行えるようになります。これにより、スタッフの「安心感と利便性」の向上はもちろん、派遣会社側の連絡コスト削減と業務効率化を同時に実現し、双方が本来の業務やキャリア形成に注力できる環境づくりを推進してまいります。

■ 連携のイメージ

＜スタッフ稼働前＞

応募から面談等のプロセスを経て、自動的に「PORTERS Staffing」に取り込まれた登録者は「apseedsポータル」を通しておすすめ求人情報等を定期的にアプリで受け取れるようになります。

これによってタイムリーにお仕事への応募が可能となり、マッチング精度の向上とリードタイムの削減が期待されます。

＜スタッフ稼働決定後＞

登録者の稼働決定後、企業がスタッフの案件情報を「PORTERS Staffing」に登録することで、登録者へ雇用契約書を自動発行。登録者はアプリ上で雇用契約書の確認・締結が可能となります。

契約書締結後、スタッフはシームレスに「apseedsポータル」の利用が可能。派遣元が導入しているe-ラーニングコンテンツや就業規則の確認、福利厚生サービスの利用、メッセージのやり取り等ができるようになります。

■PORTERSについて

「PORTERS」は、人材紹介・派遣業務に必要な機能がすぐに活用できるクラウド型マッチングシステムです。2,200社を超える導入実績から、人材ビジネスの業務フローに適したマッチング量と精度の拡大、選考プロセスから成約までの業務生産性向上など、人材ビジネス特化型ならではの業務改善機能を豊富に搭載しています。

■ apseedsポータルについて

「apseedsポータル」は、派遣・アルバイト・パートスタッフの管理と情報共有をスマートにする業務用スマートフォンアプリです。契約締結や入社手続き、メッセージ機能、シフトや有給休暇の提出、e-ラーニング等をアプリに集約。これまで煩雑だった周知や手続きの手間とコストを大幅に削減。各機能がシームレスに連携することで現場のDXを推進し、組織の生産性と共有効率を最大化します。

■ ポーターズ株式会社 会社概要

会社名：ポーターズ株式会社

所在地：東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

代表者：代表取締役社長 西森 康二

上場市場：東京証券取引所グロース（証券コード5126）

設立：2001年8月

事業内容：

・人材派遣DXクラウドシステム『PORTERS Staffing』(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

・人材紹介マッチングシステム『PORTERS Agent』(https://hrbc.porters.jp/agent/)

・人材ビジネス支援マガジン『ポーターズマガジン』(https://hrbc.porters.jp/magazine/)

■株式会社エーピーシーズ 会社概要

会社名：株式会社エーピーシーズ

所在地：東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル

代表者：代表取締役 社長執行役員 藤本 勝典

設立：2009年12月

事業内容：

１．以下のサービスの提供・運営

・給与前払い福利厚生『速払いサービス』

https://www.apseeds.co.jp/sokubarai/

・業務用コミュニケーションツール『apseedsポータル』

https://www.apseeds.co.jp/ap-appli/

・『web雇用契約書サービス』

https://www.apseeds.co.jp/service/web-keiyakusho/

・『web書類回収サービス』

https://www.apseeds.co.jp/service/web-shoruikaishu/

・『ポイントインセンティブ』

https://www.apseeds.co.jp/service/point-incentives/

・『友人スカウト』

https://www.apseeds.co.jp/service/yujin-scout/

・『HR-ReJoin』

https://www.apseeds.co.jp/service/hr-rejoin/

２．人材会社向けBPO運営支援、及び各種サービスのOEM提供