アルサーガパートナーズ、一般社団法人データサイエンティスト協会に法人会員として入会

企業のDXを促進するアルサーガパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼CTO：小俣泰明、代表取締役CEO：渡邉純平、以下「アルサーガパートナーズ」）は、データサイエンスの普及・啓発を行う一般社団法人データサイエンティスト協会に、2026年1月に法人会員として入会したことをお知らせいたします。

◾協会への入会の背景

アルサーガパートナーズは、日本発の総合ファームとして、これまで企業のデータ活用における基盤構築の支援を強力に推進してまいりました。

2025年9月にはデータ・AIの次世代プラットフォームを提供する、Databricks（データブリックス）社とのパートナーシップにおいて「Select Tier」に認定されるなど、ベンダーとの提携をすることで基盤構築の強化をしてきました。

一方で、多くの企業においてデータ蓄積の環境整備が進む中、「蓄積されたデータをいかにビジネス価値に変換するか」という分析・活用フェーズでの課題が昨今顕在化しています。

アルサーガパートナーズはこの課題を解決すべく、データサイエンス領域にも注力しています。今回のデータサイエンティスト協会への参画により、業界最新の分析手法や倫理基準を取り入れてまいります。加えて、データサイエンティストの育成とスキルの標準化を徹底することで、お客様に対し、より高度で本質的なデータ活用ソリューションを提供することを目指します。

関連プレスリリース：アルサーガパートナーズ、データブリックスのパートナープログラムにて「Select Tier」に昇格(https://www.arsaga.jp/news/pressrelease-databricks-select-tier-20250910/)

◾アルサーガパートナーズ役員のコメント

執行役員 コンサルティング本部 Tech Div. DM 藤本渓太

多くのプロジェクトを通じて痛感しているのは、優れたデータ基盤という「器」があっても、それをビジネス価値に変換するデータサイエンスの力がなければ、真のイノベーションは起きないということです。

今回のデータサイエンティスト協会への参画は、当社のコンサルティングおよびエンジニアリングの品質をより一層高めるための重要なステップとなります。

今後は、Databricksによるスピーディーかつ堅牢なデータ統合に加え、協会が培ってきた高度な分析ナレッジを掛け合わせることで、「データから何が言えるのか、どう動くべきか」というビジネスの核心に迫る支援を、より一層強化してまいります。

◾今後の展望

アルサーガパートナーズは、本協会への参画を通じて、さらなる社内のデータ利活用に関する知見の強化・向上に努めます。

今後は、これまで培ってきたDatabricks等のデータ基盤構築に関する技術力と、協会が提唱するデータサイエンスの指針を融合させながら、社内の人材育成やナレッジ共有を推進していく方針です。

変化の激しいデータ活用の領域において、常に最新のトレンドを視野に入れながら、お客様のビジネス課題に対してより多角的な視点から支援できる体制を模索し、データに基づいた新たな価値創造に貢献してまいります。

◾データサイエンティスト協会について

データサイエンティスト協会は、データサイエンティストという新しいプロフェッショナル職が健全に発展し、日本社会に貢献することを目的に、問題意識を同じくする企業が集まり2013年に設立されました。

以来、データサイエンティストに求められるナレッジやスキルの定義、実態調査、ガバメントリレーションを含む情報発信、セミナー・トレーニング・検定等の提供、他団体との協業などを通じて、データサイエンティストを取り巻く環境を整備しています。



協会URL：https://www.datascientist.or.jp/

