人事が知らない25卒”1000”のリアル　新卒研修のプロが解き明かす、最短の人材育成・戦力化の勝ち筋セミナー

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）は、25卒新入社員の「本音」と最短で戦力化するための育成手法を学べる無料オンラインセミナーを2026年2月9日（月）に開催します。

本セミナーでは、単発の研修で終わらせない仕組みとして、「行動の設計 × 上司支援 × 可視化」の3要素を循環させる「三位一体の育成サイクル」を提唱します。年間250日の研修に登壇する新卒研修のプロと、年間300社以上の研修実績を持つ当社が、若手離職を防ぎ組織を活性化させる具体的なメソッドを解説します。

【本件のポイント】

●25卒への独自調査を公開。タイパ重視の真意や理想の上司像など、リアルな本音から実態を解明

●行動設計・上司支援・可視化による「三位一体」の仕組みで上司の負担軽減と最短戦力化を両立する手法を解説

●最新LMSによる個々に最適化した学習で形骸化を防ぎ、行動変容を促す施策を提案

【本件の概要】

厚生労働省が発表した新規学卒就職者の離職状況(令和４年３月卒業者)によると、就職後３年以内の離職率は、新規大学卒就職者が33.8％と高水準で推移しており、若手人材の定着は企業の喫緊の課題となっています。

離職を食い止めるには、単発の研修ではなく「行動の設計×上司支援×可視化」というサイクルを回す仕組みが不可欠です。本セミナーでは、25卒50名×20問の独自アンケートから紐解く「リアルな本音」を基に、明日から機能する具体的な育成メソッドを公開します。

【セミナー概要】

本セミナーは二部構成で、若手社員の価値観の変化から具体的な施策への落とし込みまでを解説します。

【第1部】ネットには載っていない25卒の「リアルな本音」と最新育成メソッド

登壇：株式会社ハブプロダクト 代表 細野 和彦 氏

・若手社員の「本当の実態」と価値観の変遷

・25卒による衝撃の「匿名アンケート」結果公開

・若手定着のキーワード「上司からの支援」の正しい形

【第2部】三位一体の育成を実現する具体的な打ち手と成功事例

登壇： 株式会社ハブプロダクト×ヒューマンアカデミー株式会社

・若手に自発的な変化を促すLMS活用術

・上司のサポート負担を激減させる「SELFing※」の仕組み

・「形骸化」を防ぎ、定着率を向上させる1on1の運用

（※）SELFing（セルフィング）とは、 自分をつくり上げていく「セルフマネジメント」と終わりがないという「ing」を組み合わせた造語で、自分発見・自分開発を意味し、ヒューマングループがすべてのステークホルダーへ提供する価値です。

【セミナー詳細】

日程：2026年2月9日（月）14：00～15：00

開催形式：オンラインライブ配信 参加費用：無料

▼詳細・お申込みはこちら

【登壇者】

細野 和彦 氏

株式会社ハブプロダクト

代表取締役/人事（採用・教育）コンサルタント/研修設計コンサルタント/講師

19歳の時、ビジネス系専門学校在籍中に数名とともに、企業研修や大学生向け就職ガイダンスを行う会社を起業し、取締役に就任。2020年3月に株式会社ハブプロダクトを創業し、現在年間250日程度の企業研修の開発及びプロデュースを行う。

自ら研修講師としての実績もさることながら、採用育成コンサルティングの実施や、研修内省化のためのコンテンツ開発、人事担当者様へのコーチングまで、幅広い人材領域の経験をもつ。

現在担当している企業は30名前後のスタートアップ企業、50,000名以上いる大企業と幅広い顧客を持つ。

高谷 知花

ヒューマンアカデミー株式会社 ビジネス教育事業部 戦略室 室長

法人研修事業の営業として、企業の人材育成課題解決を支援。特に、新入社員の早期離職対策やキャリア自律支援において豊富な経験と実績を持つ。現在は、新LMS「assist for business」の企画・開発にも携わり、データとAIを活用した次世代の育成手法を提案している。

