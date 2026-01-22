Cake.jpのお土産ブランド「BAKE SHORTCAKE」から新商品のストロベリークッキー・タルトが登場名古屋駅直結のタカシマヤ ゲートタワーモールにて1月28日（水）発売開始

株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、東京土産ブランド「BAKE SHORTCAKE（読み：ベイクショートケーキ）」の新たなラインアップとして、「TOKYO STRAWBERRY COOKIE（読み：トーキョー ストロベリー クッキー）」「TOKYO STRAWBERRY TART（読み：トーキョー ストロベリー タルト）」を、タカシマヤ ゲートタワーモール 4階 イベントスペースにて2026年1月28日(水)より発売いたします。また2月中旬より、全国174店舗のロフトにて順次販売いたします。

「BAKE SHORTCAKE」ブランド

2024年5月に誕生した、ショートケーキからインスパイアしたお土産ブランド「BAKE SHORTCAKE」。ブランドの旗艦商品として、東京土産の「BAKE SHORTCAKE TOKYO CLASSIC（読み：ベイクショートケーキ トーキョークラシック）」をJR東日本東京駅構内 グランスタ東京を始めとした東京各所で販売してきました。

この度、同ブランドの新商品「TOKYO STRAWBERRY COOKIE（読み：トーキョー ストロベリー クッキー）」「TOKYO STRAWBERRY TART（読み：トーキョー ストロベリー タルト）」を2026年1月28日(水)より先行発売、2月中旬より全国174店舗のロフトにて順次販売いたします。

「TOKYO STRAWBERRY COOKIE」は、ショートケーキをイメージしたレトロでかわいいロシアクッキーです。ストロベリーを練りこんだクッキーに生クリームをイメージしたメレンゲで、デコレーションフリーズドライいちごで食感にアクセントを加えました。

「TOKYO STRAWBERRY TART」は、幸せなシーンにはかかせないショートケーキが、いつでも気軽に食べられる焼菓子に。ショートケーキをイメージしたいちごのタルトです。



●大きいタルト：

ストロベリーチョコの中にはストロベリー生地と、 真ん中にはほんのり酸味を感じられるストロベリージャムが。ジャムが全体のバランスをひきしめてくれます。

大・小2種類のタルトがセットになった商品です。

●小さいタルト：

ストロベリーチョコの中にはストロベリー生地が。アーモンド生地のさくっと食感と、なめらかなチョコがマッチ。

どちらの商品も箱の中は1つずつ個包装となっているため、手土産、ギフトとしてや、ご自身の旅の思い出にオススメの商品です。いつもと違ったお土産を探している方、ハイセンスなお土産を探している方、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。



当社は今後も多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、商品ラインナップを拡大してまいります。お届けするスイーツを通じて、誕生日や記念日のお祝いのみならず、日常の様々なシーンにおいて、お客様により多くの幸せな時間をご提供してまいります。

販売場所

【タカシマヤ ゲートタワーモール】4階 イベントスペース

住所 :〒450-6614 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番3号

会期 :2026/1/28(水)~2026/2/14(土) 18日間

営業時間:10時00分~21時00分 ※最終日は午後8時閉場

全国174店舗のロフトで取り扱いいたします。

https://www.loft.co.jp/

※扱いアイテムは店舗により異なります。

商品一覧

TOKYO STRAWBERRY COOKIE 2個

価格 ：594円（税込）

TOKYO STRAWBERRY COOKIE 6個

価格 ：1,782円（税込）

TOKYO STRAWBERRY TART 2個

価格 ：594円（税込）

TOKYO STRAWBERRY TART 6個

価格 ：1,782円（税込）

BakeShortcake 公式Instagram

https://www.instagram.com/bakeshortcake/

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数200万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jpについて

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

従業員数 : 51名（パート、アルバイト含む）

決算期 : 12月

URL : https://corp.cake.jp/

商品についてのお問い合わせ先

Cake.jpカスタマーサポート

メールアドレス：support@cake.jp

※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。