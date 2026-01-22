浄水型ウォーターサーバー「ハミングウォーター」の製造販売・サービスを展開する株式会社コスモライフ(本社：兵庫県加古川市、代表取締役会長 早川 耕司)は、産後ママの暮らしの実態を明らかにするため、全国の産後1年以内のママ約1,000名を対象にインターネット調査を実施しました。









■産後ママを取り巻く現状

出産後のママたちは、心身の大きな変化を抱えながら、昼夜問わず育児や家事に向き合っています。

「自分のための時間がほとんどない」「気持ちを休める余裕がない」といった声も多く、産後ママのサポートは社会的な課題となっています。





今回の調査では、“産後ママの幸せのカギは、1日1時間以上の自分時間にある”ことが明らかになりました。

この結果を受け、産後ママが少しでも心地よく過ごせるように、日々の気づきやヒントをまとめた「産後ママのトリセツ～10ヵ条～」をご用意しました。





さらに、ミルクづくりや飲み物の準備にかかる負担を軽減し、ママたちに小さなリラックスタイムを届ける浄水型ウォーターサーバー「ハミングウォーター」では、産後ママを応援する取り組みとして、3ヶ月間の無料モニターをご案内しています。









■調査結果サマリー

・産後ママの半数以上が、1日に自由に使える時間は1時間未満。調査の結果、産後ママの57.9％が、1日に自由に使える“自分のための時間”は1時間未満と答えました。また、「十分に自分時間を取れている」と感じているママはわずか6.3％。

一方で、「ほとんど取れていない」「あまり取れていない」と答えたママは46.7％にのぼり、多くのママが“自分の時間の不足”に悩んでいる実態が浮かび上がりました。





1日に自分のためだけに使える時間/自分の時間を十分に取れていますか





・幸せのカギは“1日1時間以上の自分時間”

分析の結果、1日の自分時間が1時間未満のママの83.2％が、「時間が取れていない」と感じていることが分かりました。





一方で、1時間以上の自分時間を確保できているママの65.4％は「十分取れている」と回答しており、“1時間”が日々の満足度を分ける一つの大きなポイントになっていることが明らかになりました。





1日に"自分のためだけの時間"は取れている？





・自分時間の過ごし方にも大きな違いが。

自分時間に満足しているママと、満足できていないママでは、その過ごし方や気持ちの状態にも違いが見られました。





十分に自分時間を取れているママは、「好きな飲み物を楽しむ」(46.5％)、「趣味や好きなことに触れる」(51.2％)、「美容やボディケアで自分磨き」(30.2％)など、気分をリフレッシュする前向きな行動を選ぶ割合が高い結果に。





一方で、満足していないママは、こうした行動を取る割合が低く、“過ごせる時間の量”が“心の余裕”にも影響している様子がうかがえました。





自分時間にリフレッシュ行動を取る場合





・ゆとりのないママは、時間があれば「何もせずぼーっとしたい」と回答

「もっと時間があればどう使いたいか」を尋ねたところ、多くのママが共通して「睡眠」と回答しました。





その中でも特徴的だったのは、十分に自分時間を取れているママは、「仕事(復帰)に向けた勉強や準備」など、将来に向けた前向きな行動を選ぶ割合が高かったこと。





一方で、自分時間が足りていないママは、「何もせずぼーっとする」(33.6％)という回答が目立ち、何よりも“心身の疲れを癒すこと”を優先したい気持ちが表れていました。





時間が増えたら取りたい行動





・自分時間があるかどうかは、メンタルの不調にも影響。

心の状態を比べると、自分時間が取れていないママは、「気分の落ち込み・不安・イライラ」(56.6％)や「睡眠の質の低下」(55.9％)、「孤独感」(30.8％)など、メンタルの不調を感じる割合が高いことが分かりました。





一方で、十分に自分時間があるママでは、こうした不調は感じているものの、「特に不調はない」と答えた割合が30.9％と高く、自分時間の有無が、心の安定にもつながっている様子が見て取れました。





産後、心の変化で感じること





・家事負担と家族の協力が“自分時間”を左右する。

今回の調査では、自分時間を確保できているママほど、家事負担を軽く感じていることが分かりました。





とくに差が表れたのは「食事の準備」。自分時間が十分に取れていないママでは70.6％が負担と答えたのに対し、取れているママでは36.4％と約半分にとどまりました。





「こどもの世話」でも同じ傾向があり、時間が取れていないママは44.8％が負担と感じている一方、取れているママは23.6％と低い結果に。





日々の家事や育児で負担に感じること(※グラフは四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。)









こうした結果から、“1時間以上の自分時間”を生み出すためには、家事や育児負担の軽減や家族の協力が深く関わっていることが明らかになりました。













■まとめ

「1日1時間の自分時間が、産後ママの心の安定と幸福感を左右する」今回の調査から見えてきたのは、産後ママの暮らしをより良くするためには、“1日1時間の自分時間”と“家族の家事分担・協力”の両方が欠かせないということです。









■産後ママのトリセツ～10ヵ条～を公開！

しかし実際には、どんな声かけや行動がママの助けになるのか分からず、気を遣っているつもりが、かえって負担になってしまう場面も少なくありません。





そこでコスモライフは、調査データとママたちの声をもとに、産後ママと家族がより良い毎日を過ごすためのヒントをまとめた「産後ママのトリセツ～10ヵ条～」を公開しました。





パパや家族が「何をすればママの負担が軽くなるのか」を知る行動のヒントとして活用いただくことで、産後の日々が少しでも笑顔に変わることを目指しています。





「産後ママのトリセツ」は、特設ページおよび公式Instagramにて公開中です。

ぜひ家族でチェックしてみてください。





「産後ママのトリセツ」イメージ





特設サイト ： https://www.hummingwater.com/special/mama-torisetsu/

公式Instagram： https://www.instagram.com/hummingwater__official/









■産後ママを応援する、3ヶ月間の“ハミングウォーター無料モニター”(5名様)を募集！

今回の調査では、家事や育児の負担を少しでも軽くし、“1日1時間以上の自分時間”をつくることが、産後ママの心を支える大きなカギであることが分かりました。





浄水型ウォーターサーバー「ハミングウォーター」では、ミルクづくりや飲み物の準備をもっと手軽にすることで、ママに小さなリラックスタイムを届けたいという想いから、実際に便利さを体験していただける無料モニターを募集します。





抽選で5名様に、ハミングウォーターのある暮らしを3ヶ月間お試しいただけます。





産後の日々が少しでも軽くなるサポートになれば嬉しいです。

この機会に、ぜひご応募ください。





＜応募期間＞2026年1月22日(木)～2026年2月5日(木)

＜応募フォーム＞ https://business.form-mailer.jp/fms/c866a0a5319462









■浄水型ウォーターサーバー「Humming Water(ハミングウォーター)」とは

水道水を注ぐだけで、ご自宅でいつでもおいしい水を楽しめる、新しいタイプの浄水型ウォーターサーバーです。

従来のペットボトル購入や宅配型サーバーのように、重たい水ボトルの交換や保管スペースは一切不要。毎月の定額制だから、飲み水としてはもちろん、料理にも気兼ねなく使えます。浄水フィルターは8ヶ月に1回、自動でお届け。浄水性能は業界トップクラスで、31種類の不純物を徹底除去。有機フッ素化合物PFAS(PFOS・PFOA)も除去可能なため、赤ちゃんのミルクづくりにも安心してご利用いただけます。









■アンケート概要

実施期間： 2025年6月25日～7月2日(8日間)

回答数 ： 926人

属性 ： 産後1年未満で20～40歳の女性

調査方法： インターネット









■会社概要

商号 ：株式会社コスモライフ

代表者 ：代表取締役会長 早川 耕司

所在地 ：兵庫県加古川市加古川町備後358-1

設立 ：1988年8月

事業内容：飲料水の製造・販売





企業公式サイト ： https://www.cosmolife.co.jp/

ハミングウォーター公式サイト ： https://www.hummingwater.com/

ハミングウォーター公式Instagram： https://www.instagram.com/hummingwater__official/





※「ハミングウォーター」は、株式会社コスモライフのウォーターサーバー及び浄水事業のブランド名称です。