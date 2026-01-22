上質なライフスタイルに寄り添うペット用品。デザインと機能性を両立したブランド「Urban Tail」誕生。美しい住空間に溶け込み、ペットの移動を快適に支えるドッグスロープハウスを2タイプで展開します。

Fun Standard株式会社

スロープハウス

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）は、新たなペット用品ブランド 「Urban Tail（アーバンテイル）」 を立ち上げ、シリーズ第一弾としてスロープハウスのラインアップ拡充を開始いたしました。



本シリーズでは、既存の4段タイプに加え、新たに3段タイプを展開。住空間の広さや家具の高さに合わせて選べる構成とすることで、ペットの移動をより自然で快適なものへとサポートします。

■ 新ブランド「Urban Tail」とは

都会的で洗練された、ペットと人の美しい暮らし。

ペット用品 新ブランド「UrbanTail」

Urban Tailは、都市部でペットと暮らす人々のライフスタイルに寄り添うことから生まれたペット用品ブランドです。

時間や空間に制約がある中でも、住まいの美しさや使い心地にこだわりたい――

そんな価値観を持つ方々の声をヒントに、商品開発を行っています。



「妥協せずに、良いものを選びたい」

――そう考えるすべてのペットオーナーに寄り添う存在でありたいと考えています。

Urban Tailが描く、ペットとの暮らし

ペットも人も心地よく過ごせる空間を

Urban Tailが提供するのは、単なる“便利なペット用品”ではありません。

- 都市的な美意識とペット愛の融合ミニマルで上質。インテリアの一部として成立するデザイン。- 快適・安全・デザインのバランスどれか一つではなく、すべてを高い水準で。- 信頼感と親しみやすさ専門的な視点を取り入れながら、日常に自然となじむ存在。ペットを「家族以上の存在」と考えるオーナーの想いに応えるブランドです。

■ UrbanTailブランド第一弾：「スロープハウス」

空間に溶け込む「スロープハウス」

そのUrban Tailの思想を体現するアイテムのひとつが、今回展開するドッグスロープシリーズです。

ソファやベッドへの上り下りなど、日常の動作が犬の足腰に負担をかけやすい室内。

Urban Tailでは、“段差をなくす”だけでなく、“暮らしを美しく整える”ことを目的にドッグスロープを開発しました。

■スロープハウスの特徴

１.スロープにも、ハウスにも。愛犬の快適空間をひとつに登れる×くつろげる

段差をやさしくサポートするスロープとしてはもちろん、下部のスペースは愛犬のくつろぎハウスとしても活用可能。

「上りやすさ」と「落ち着ける居場所」の両方を、1台で実現できます。

２.安定感のある設計でシニア犬も安心安定感のある設計

安定性と全体バランスを考慮した設計で、移動がしやすい構造。

日常的な上り下りのシーンでも使いやすさに配慮しています。

３.インテリアに馴染むデザイン洗練されたデザイン

お部屋に自然に溶け込む落ち着いたデザインで、木製フレームは高級感があります。

家具のような存在感で、インテリア性にも配慮しました。

■住まいと暮らしに合わせて選べる、2つのタイプ

選べる2タイプ【4段タイプ】スロープハウス4段タイプ- 高さのあるベッド・ソファに対応- ゆるやかな傾斜で、足腰への負担に配慮- 安定感を重視した設計で日常使いしやすい

おすすめシーン

- シニア期を見据えた住環境づくり- 高さのある家具を使っているご家庭【3段タイプ】スロープハウス3段タイプ- よりコンパクトで省スペース- 低～中程度の段差にちょうど良い設計- 初めてスロープを取り入れる方にも選びやすいモデル

おすすめシーン

スロープハウス商品詳細

- マンションなど限られたスペース- 空間を広く使いたいリビングなど

商品名：ドッグスロープ

【販売価格】

・3段 13,000円（税込）

・4段 15,800円（税込）

【サイズ】

・3段 (約)34.5×84×40cm

・4段 (約)44×103×40cm

【重量】

・3段 (約)8.5kg

・4段 (約)11.8kg

【耐荷重】（3段・4段共通）

・(スロープ部分)85kg

・(ベンチ部分)100kg

【素材】：(土台) 中質繊維板（MDF）、（表面生地）ポリエステル、（クッション）ポリウレタンフォーム

【販売ページ】：楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0194dgslp/

【今後の展開】

UrbanTailの今後の展開

ペット用品は、もっと自由で、美しく、誇れる存在であっていい。

Urban Tailはこれからも、ペットと人の関係性を見つめながら、機能とスタイルを両立したアイテムを展開していきます。

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/