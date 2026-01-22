会員数100万人(2026年1月現在)を誇る個人輸入代行サービスを提供するベストケンコー(所在地：イギリス領バージン諸島ロードタウン)は、24歳以下の学生を対象とした学割キャンペーンを開始しました。本キャンペーンは、学生生活を送る若い世代が、自分自身の心と体に向き合い、無理なくセルフケアを取り入れられる環境づくりを目的としています。





ベストケンコーU-24学生限定キャンペーン





■若い世代が抱えやすい「セルフケアの悩み」

思春期から青年期にかけては、身体やホルモンバランスの変化が大きく、肌トラブルや体調のゆらぎ、気分の浮き沈みなど、心身のさまざまな変化を感じやすい時期です。

一方で、学業を中心とした生活の中では、セルフケアに関する情報や商品を十分に比較・検討する時間や選択肢が限られやすく、不調を我慢してしまうケースも少なくありません。









■学生が「自分の体を知る」きっかけをつくりたい

ベストケンコーでは、こうした若い世代が抱える悩みを一人で抱え込むのではなく、正しい情報と自分に合った選択肢に気軽にアクセスできることが、将来の健康意識やセルフケア習慣の形成につながると考えています。

本学割キャンペーンを通じて、学生一人ひとりが自分の体調やライフスタイルに向き合い、無理のない形でセルフケアを始める第一歩となることを目指しています。









【キャンペーン概要】

対象者 ：24歳以下

対象商品：サイト内全商品

特典内容：3,000円上のご購入で15％OFF





▼キャンペーン詳細

ベストケンコー公式サイト

https://www.bestkenko.com/pages/student-campaign









【ベストケンコーについて】

2008年創業3,000種類以上の海外医薬品・サプリメントを取り扱う個人輸入代行サービス。これからもお客様の健康と美容に貢献するためのサービスと商品の提供に努めてまいります。