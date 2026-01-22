Apaman Leasing株式会社(東京都千代田区、代表取締役：川森 敬史)は、運営するアパマンショップ直営店において、物件情報の管理体制を強化しました。

本取り組みにより、公式サイトに掲載されている最新の物件情報を、メールでお問い合わせいただいたお客様へより迅速かつ正確に提供することが可能となりました。お客様が安心してスムーズにお部屋探しを進められる環境づくりを、より一層推進してまいります。









■取り組みの背景

本取り組みでは、アパマンショップが取り扱う物件情報を、イタンジ株式会社が運営するITANDI 賃貸仲介システムと連携し、物件情報を一元的に管理できる体制を構築しました。

これにより、お客様のお問い合わせに対する「空室確認」や「物件情報の提供」の大幅な効率化を実現しました。最新の情報をスピーディーに共有することで、お客様への提案品質と、より満足度の高いお部屋探し体験の向上を図ります。





※本取り組みは、直営店にて先行導入し、順次拡大を予定しています。









■本取り組みによるポイント

・情報の即時性と網羅性：連携強化により、より多くの最新物件情報をスピーディーに提供

・レスポンスの迅速化：お問い合わせからご案内までのタイムラグを最小化し、スムーズなやり取りを実現

・比較検討の効率化：条件に合致する複数の物件を効率よく比較できる環境を整え、納得感のある住まい選びをサポート





ITANDI×アパマンショップ





【Apaman Leasing株式会社】

Apaman Leasing株式会社(東京都千代田区、代表取締役：川森 敬史)は、EL CAMINO REAL株式会社(東京都千代田区・代表取締役：大村 浩次)の連結子会社で、賃貸仲介(リーシング事業)を中心に、賃貸不動産に関するサービスを展開しています。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group