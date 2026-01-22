Perfume¤òÀ¸¤ó¤À¥¢¥¯¥¿ー¥º¥¹¥¯ー¥ë¹Åç¡ÊASH¡ËÈ¯3¿ÍÁÈ¡ÖDILAⅢ¡Ê¥Ç¥£¥é¥à¡Ë¡×Debut Single ¡ÈChasing Stars¡ÉÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï
¡Ú2·î23Æü¥Ç¥Ó¥åー¤òÁ°¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¡Û
2·î23Æü¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¯¥¿ー¥º¥¹¥¯ー¥ë¹Åç DREAM STAGE supported by ¸ÄÊÌ»ØÆ³£Áxis¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ëDILAⅢ¤ÎDebut Single ¡ÈChasing Stars¡É¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬1·î22Æü¤«¤é³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤ÎÃæ¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÌ´¤òÄÉ¤¦
ÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÍ¦µ¤¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¼î¶Ì¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¡£DAICHI YOKOTA¤Ë¤è¤ëºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ç¡¢¥ìー¥ë¤Ë¾è¤Ã¤¿°ÂÄê¤·¤¿Æ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¤Æñ¤Ç¤â¼«Í³¤ÊÆ»¤òÁª¤Ö·è°Õ¤¬ÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²Ö²Ð¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ñ¥Ã¤Èºé¤¤¤Æ¾Ã¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ñ³¤¯¤âÈþ¤·¤¤ÈæÓÈ¤ä¡¢¡ÖÌë¤ò±Û¤¨Ì´¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬°õ¾ÝÅª¡£Ã¯¤«¤È¶¦¤Ë°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÀ±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾ð·Ê¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤¹¤ë»Ñ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥â¥ä¥â¥ä¤È¤·¤¿Í«Ýµ¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢µ±¤¯Ì¤Íè¤Ø¤È¸þ¤«¤¦´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬ÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡¢DILAⅢ¤Î¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
3¿Í¤Î°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤¬¼§¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢°µÅÝÅª¤Êµá¿´ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶Ë¤á¤¿¹âÅÙ¤Ê¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤È¥Üー¥«¥ëµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
DILAⅢ ¡Ã HINATSU / The BRIDGE¡Ê²Í¤±¶¶¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡§ ¼§¾ì¤ÎÃæ¤Î¥¯ー¥ë¤Ê¥Ð¥é¥ó¥µー2012Ç¯6·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ìÆÃÄ§¡§ ¥¯ー¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ê³°¸«¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Ô¤¤»ëÅÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡£±Ñ¸ì¤Î¥ê¥º¥à´¶¤ò³è¤«¤·¤¿R&B¤äHip-Hop¤Î¥°¥ëー¥ô¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤ÈÀ¤³¦¤ò·Ò¤°¡Ö²Í¤±¶¶¡×¤È¤Ê¤ë¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¡£
DILAⅢ ¡Ã MEISA / The IGNITION¡ÊÃå²ÐºÞ¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡§ ½Ö´Ö¤Ç°ú¤¹þ¤à¡¢¶¯Îõ¤Ê¼§ÎÏ2011Ç¯5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ìÆÃÄ§¡§ ´¶¾ð¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤È°µÅÝÅª¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¡ÖÃå²ÐºÞ¡×¡£¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬»ý¤ÁÌ£¡£
DILAⅢ ¡Ã MIYABI / The CONDUCTOR¡Ê»Ø´ø¼Ô¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡§ ¼§¾ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡¢´°àú¤Ê»Ø´ø¼Ô2011Ç¯6·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ìÆÃÄ§¡§ ´ö²¿³ØÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò½É¤¹´°àú¤Ê¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ÇÁ´ÂÎ¤òÅýÎ¨¤¹¤ë¥êー¥Àー¡£Ê£»¨¤Ê¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÎäÀÅ¤µ¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¸«¤»¤ëÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¢£ ¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¾ðÊó
2026Ç¯1·î22Æü¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¹ÔÇÛ¿®¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡ØChasing Stars¡Ù¡¡ºî»ì / ºî¶Ê¡§DAICHI YOKOTA¡¦¥ìー¥Ù¥ë¡§ ¤â¤ß¤¸¥ìー¥Ù¥ë
¢£ ¥Ç¥Ó¥åー¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë@¹ÅçCLUB QUATTROÁ°Çä¤ê·ôÈ¯ÇäÃæ¡ÖASH Bitfan¡×¤Ç¸¡º÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£