塩野義製薬 SHIONOGI社会貢献支援会からの10年連続のご支援に感謝状贈呈

特定非営利活動法人ジャパンハート

（左）SHIONOGI社会貢献支援会理事長 京川吉正氏（右）ジャパンハート理事長 吉岡春菜

日本発祥の国際医療NGOである特定非営利活動法人ジャパンハート（東京都台東区 理事長：吉岡春菜）は、塩野義製薬株式会社によるSHIONOGI社会貢献支援会「ソシエ」（大阪市北区 理事長：京川吉正）に、10年連続の支援に対し感謝状を贈呈しました。

ジャパンハートは、同会より「医療の届かないところに医療を届ける」理念に共感いただき、2016年より毎年寄付を通じた支援を受けています。また、新型コロナウイルス感染症流行時には全国の医療機関へのPPE配布においてロジスティクス面での無償協力、ミャンマーで運営する「Dream Train」の子どもたちに向けた感染症対策のオンラインレクチャー開催などにも支援いただき、現場ニーズの高いサポートや取り組みを実現できました。

ジャパンハートアジア小児医療センター入口（手前が支援法人・支援者プレートボード）

2023年および2024年においては、ジャパンハートが2025年10月カンボジアに開院した無償の大型慈善病院「ジャパンハートアジア小児医療センター」への寄付を受領し、現地では支援法人・支援者プレートにおいて「SHIONOGI社会貢献支援会」も設置されています。

そしてこのたび、ジャパンハート理事長・医師の吉岡春菜が同会本部を訪問、長年の継続した支援に謝意を表し感謝状を贈呈しました。吉岡のコメントは以下の通りです。

【吉岡春菜（ジャパンハート理事長・小児科医）コメント】

「SHIONOGI社会貢献支援会「ソシエ」様には、10年にわたり温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。医療に携わるグループとしての皆様のお取り組みに敬意を抱くとともに、私たちも現場で医療支援活動を行うNGOとして、日本と世界のより良い未来に向けて歩みを進めてまいります」

【SHIONOGI社会貢献支援会「ソシエ」】

災害被災地などへの義援活動や医療・社会福祉に関係する諸団体への経済的支援活動を実施するため、従業員、会社、労働組合の3者が活動資金を拠出し合い、1997年に設立されました。「ソシエ」は現在、従業員および会社からの毎月の拠出金で運営されており、労使一体となって、災害被災地支援、社会貢献活動を行う諸団体への寄付、従業員のボランティア活動を推進するためのボランティア保険料や交通費の助成などを行っています。