ジュエリーブランド「norme（ノーム）」を展開するコスチュームユニオン株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：杉原 裕一）は、norme 2026 S/S Collectionより、「norme open heart series」を先行発売いたします。なお、本シリーズは2026年1月22日（Wed）より発売となります。

norme 2026 S/S Collectionのテーマは「Voyage fragment」旅の体験の中で生まれた感情や記憶を“断片”として捉え、タイムレスなジュエリーへと再構成したコレクションです。本コレクションより登場する「norme open heart series」は、旅の中で感じる高揚感を、そのまま身に着けることをイメージして制作しました。オープンハートのフォルムは、感情や記憶の揺らぎを残したまま表現し、身に着ける人それぞれの思い出と重なり合う存在としてデザインされています。主張しすぎないミニマルな佇まいの中に、静かな感情の余韻を宿したジュエリーピースは、日常の装いに自然と溶け込みながら、身に着ける人の時間や記憶に寄り添います。

コレクション概要

〈norme open heart series〉・open heart necklace・open heart pierce・open heart ring・ open heart mini necklace・open heart mini pierce・open heart mini ring

About “norme（ノーム）”

normeは、素材の美しさと0.1mm単位の造形バランスを追求するミニマルジュエリーブランドです。ブランド名はフランス語の「基準」に由来し、余白を生かした静かな佇まいと、機能的なデザインを特徴としています。日常の装いに自然と溶け込みながら、身に着ける人それぞれの感情や記憶をさりげなく引き立てるジュエリーを展開しています。

Store Location

▷ Maison Soierie Ginza Mitsukoshi銀座三越3F “Le PLAYCE”Tel.03-6263-2337▷ Maison Soierie Nagoya Takashimayaジェイアール名古屋タカシマヤ4FTel.052-566-8294▷ Maison Soierie Osaka Nakazaki大阪市北区中崎2-3-7Tel.06-7505-4886Open.12:00～20:00▷ norme Aoyama東京都港区北青山3-12-2 武村ビル1-BTel.03-6427-7568Open.11:00～19:00

Online Store

Soierie Online Store▷https://soierie.net/Soierie “ZOZOTOWN” Store▷https://zozo.jp/shop/soierie/Soierie “Tmall Global” Store▷https://soierie.tmall.hk/

Official Website & Instagram

Official Website ▷https://soierie.net/Instagram▷https://www.instagram.com/soierie_official/