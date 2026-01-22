Ｚ世代の女性304人に調査!「歯並びがきれいだと思う女性有名人ランキング」第1位は橋本環奈さん

医療法人社団 クラリス

マウスピース矯正（インビザライン）やラミネートべニアなどの審美治療を行っているクラリス歯科・矯正歯科 （所在地：国分寺市、院長：引野貴之、https://oralbeautyclinic-clarisse.com/(https://oralbeautyclinic-clarisse.com/)）は、きれいな口元に興味・関心のあるZ世代の女性304名を対象に、矯正歯科に関する調査を実施しました。

歯並びや口元の印象は、笑顔の見え方や第一印象にも影響することから、若い世代を中心に関心が高まっています。近年では、セルフケアだけでなく、矯正歯科やセラミック治療など、専門的な治療を選択肢として検討する人も増えてきています。

そこで今回、きれいな口元に興味・関心がある20代の女性304名に対して、矯正歯科に関する調査を実施しましたので、その結果をご紹介いたします。

【調査サマリー】

・歯並びがきれいだと思う女性有名人ランキング第1位「橋本環奈さん」（86人）、第2位「石原さとみさん」（83人）、第3位「広瀬すずさん」「北川景子さん」（76人）

・もし矯正歯科を検討する場合にもっとも重視すること「費用面」が最多(95人：31.1%)、次いで「仕上がり」（72人:23.6%）、「周囲に気づかれにくい方法」（61人:20%）

・マウスピース矯正（インビザライン）について91.8%が興味ありと回答

※アンケート結果を引用する場合は「引用：クラリス歯科・矯正歯科(https://oralbeautyclinic-clarisse.com/) 」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

歯並びがきれいだと思う女性有名人、第1位は「橋本環奈さん」

「歯並びがきれいだと思う女性有名人を教えてください。（複数回答可）」と質問したところ、第1位「橋本環奈さん」(86人)、第2位「石原さとみさん」(83人)、第3位「広瀬すずさん」「北川景子さん」(76人)という結果になりました。

回答理由を聞いてみました。

「橋本環奈さん」と回答した方

”豪快に笑っても、歯が綺麗に並んで見えるから”

”白くて歯並びも綺麗な印象だったから”

”笑った時に見える歯が理想的だから”

”よく歯を出して笑っていて、綺麗だなという印象があるから”

”笑った時の歯並びが綺麗で笑顔もより素敵に見える”

”はにかんで笑っている顔が想像つくのと、キレイな歯が見えているイメージだから”

「石原さとみさん」と回答した方

”CMやドラマではつらつと笑う場面を見て整っているなと感じたため”

”歯が大きすぎず若干内側に向かって揃っていて綺麗に見えるから”

”CMで笑っていた時の歯の綺麗さが印象に残っているから”

”ナチュラルできれいだから”

”歯並びが良く、歯が内側に入っているような感じが好みだから”

”口が大きいので歯並びが綺麗なことでより可愛く見えるから”

「広瀬すずさん」と回答した方

”テレビで見た時に歯が綺麗だなと思ったことがあるから”

”笑った時の口元が素敵で好きだから”

”歯が白く、真っ直ぐ並んでいるから”

”歯を見せている場面が思い浮かび、きれいだと感じたため”

”歯並びが綺麗と言えばこの人！だと思うから”

”雑誌の表紙など大きな写真で、笑った時の歯並びが綺麗だと思ったことがあるから”

「北川景子さん」と回答した方

”小顔なのに歯並びも良くて印象に残っているから”

”不自然さが全くないから”

”歯がまっすぐできれいだから”

”笑った時に見える歯並びが綺麗で目に留まるから”

”いつどの角度から見ても整っている印象があるから”

”ドラマや映画等で見かけるたび綺麗だなぁと思うから”

「今田美桜さん」と回答した方

”笑顔が素敵で、そのときに歯並びが気になったことがないから”

”最近紅白で見て、綺麗な印象だったから”

”笑った時に、歯の並びがとても綺麗だと思ったため”

”サイズも均等で顎が小さいのに歯並びがいいのが印象的だから”

「新垣結衣さん」と回答した方

”CMなどでニコッと笑った顔を見た時にきれいだなと思ったから”

”笑っている時に自然と口元に目がいくから”

”歯並びが整っていて清潔感があり、笑ったときの口元がとても自然で上品に見えるから”

「長澤まさみさん」と回答した方

”お顔の小ささと歯の大きさが合っているから”

”よく笑っているイメージで、その姿をテレビで見た時、歯が綺麗でちゃんと並んでいるなという印象があったため”

”テレビで笑った時に見える歯が綺麗だなと記憶に残っていたから”

「上戸彩さん」と回答した方

”歯磨きのCMもやってますし笑顔が似合うから”

”にっこり笑った時に綺麗なイメージだから”

もし矯正歯科を検討する場合にもっとも重視すること「費用面」が最多

「もし矯正歯科を検討する場合にもっとも重視することはなんですか？（1つ）」と質問したところ、「費用面」が31.1%で最多となりました。



次いで「仕上がり」が23.6%、「周囲に気づかれない方法」が20%、「できるだけ短期間で」が19.7%という結果となっています。

マウスピース矯正（インビザライン）について91.8%が「興味あり」と回答

マウスピース矯正（インビザライン）について質問したところ、興味があると回答した人の合計は91.8%となりました。



興味があると回答した人の内、「費用面が気になる」「日常生活での使い心地が気になる」「効果や治療期間が不安」といった何らかの不安要素を持っている人は78.7%でした。

まとめ

今回は、きれいな口元に興味・関心があるZ世代の女性304名を対象に「歯並びがきれいだと思う女性有名人ランキング調査」を実施しました。

第1位は「橋本環奈さん」でした。

歯並びや歯の白さといった口元の印象に触れた回答が見られ、笑顔の際に歯並びがきれいに見えるところが得票につながったようです。表情が豊かで歯を見せて笑う場面の印象が強いことも、歯並びがきれいというイメージを持たれる一因となっています。

第2位には「石原さとみさん」が選ばれました。

CMやドラマなどで見せる自然な笑顔の印象から、歯並びや口元のバランスが整っていると感じたという回答が見られました。歯の並び方や大きさが主張しすぎず、全体としてナチュラルに見える点から票を集めていました。

「もし矯正歯科を検討する場合にもっとも重視すること」として、「費用面」が最多となりましたが、「仕上がり」「周囲に気づかれにくい方法」「できるだけ短期間で」との差は大きくなく、回答は全体的に分散する結果となりました。

このことから、矯正治療においては、費用、見た目、治療期間、日常生活への影響といった複数の観点を総合的に比較しながら検討されている様子がうかがえます。

マウスピース矯正（インビザライン）について「興味がある」と回答した人は合計で91.8％となりました。

一方で、興味はあるものの「費用面が気になる」「日常生活での使い心地が気になる」「効果や治療期間が不安」と回答した人は78.7％にのぼり、関心の高さと同時に、不安やハードルを感じている人も多いことがわかりました。

クラリス歯科・矯正歯科では、マウスピース矯正やラミネートベニアをはじめとした、矯正歯科・審美歯科治療に力を入れています。

院長の引野貴之は、マウスピース矯正「インビザライン」において、症例数や実績が豊富な歯科医師に付与される「ブラックダイヤモンドドクター」の認定を取得しています。

ラミネートベニア治療では、院内に3Dプリンターを導入し、精密なスキャンデータをもとに即日での製作が可能となりました。従来は完成までに1週間程度を要していた治療も、現在では精度を保ちながら短期間で対応できる体制を整えています。

「歯並びをきれいにしたい」「歯を白くしたい」という方はお気軽にお問い合わせください。

■調査概要：矯正歯科に関する調査

【調査期間】2026年1月10日～2026年1月13日

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】きれいな口元に興味・関心がある20代の女性

【調査人数】304人



■会社概要

医院名：オーラルビューティークリニック クラリス 歯科・矯正歯科

https://oralbeautyclinic-clarisse.com/

所在地：東京都国分寺市泉町2-9-1 西国分寺ライフタワー 1F 1B

院長：引野 貴之

事業内容:歯科・矯正歯科



■本件に関するお問合せ先

医療法人社団 クラリス

理事長：引野 貴之

TEL：042-400-2000