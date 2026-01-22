株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区 / 総本店：東京都目黒区自由が丘）は、「旬のおいしさを贅沢に味わう」をコンセプトに旬のフルーツを使用した「贅沢フルーツ大福」を各月、期間限定で販売いたします。2月は甘酸っぱい旬の苺「静岡県産紅ほっぺ」と、コク深く濃厚なチョコレートの風味が楽しめるショコラ餡とショコラ餅を合わせた『ショコラ苺大福』（1個324円(税込)・期間限定）を直販店舗（東京・神奈川17店舗）にて期間限定で販売いたします。ベルギー産チョコレートを加えた濃厚な風味が味わえるショコラ餡とコク深いビターショコラ餅が奏でる贅沢な味わい。甘みが強く酸味とのバランスも良い「静岡県産紅ほっぺ」がビターなショコラの旨味を引き立てます。普段和菓子を食べない方にもぜひ食べて欲しい！和と洋が融合したバレンタインにもおすすめの贅沢フルーツ大福です。商品詳細WEBページ：https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1674261874-650068&p=1&ca=4

【商品名】ショコラ苺大福【価格】1個 324円(税込)【特定原材料(8品目)】乳【カロリー】1個あたり178㎉ 【販売期間】2月1日(日)～2月28日(土)【販売店舗】亀屋万年堂直販店舗(東京・神奈川17店舗) ※数量限定の商品です。売り切れの場合はご容赦ください。

チョコレートの美味しさと甘酸っぱい苺の相性が抜群！

昨年も販売し大変ご好評をいただいた「ショコラ苺大福」！餡にはカカオ本来の風味が濃厚に味わえるよう、ベルギー産チョコレートを使用。餅生地には国産のもち米に高級カカオペーストを加えコク深いビターなショコラ感がしっかりと味わえるように仕上げています。いちご大福の要となる旬の苺は、静岡県で生まれたブランドいちご「紅ほっぺ」を使用。果実がやや大きめの長円錐形でツヤのある鮮やかな紅色で香りも優れており、甘みが強く酸味とのバランスも良いことから、いちご本来の甘酸っぱさを堪能できる品種です。この紅ほっぺのジューシーな果汁と柔らかな果肉が、濃厚になったショコラ餡とショコラ餅に合わさり、それぞれの素材の美味しさを引き立てます。和菓子を普段食べない方にもぜひ食べていただきたい、亀屋万年堂が自信を持ってお届けする逸品です。

販売期間に東急線ドア横・店頭・店内にてポスター・POPを掲出します。

亀屋万年堂直販店舗では事前のご予約も承ります。おひとつからでもご予約可能ですのでお近くの亀屋万年堂直販店舗にてご予約ください。今後も旬のフルーツや野菜を使用した「贅沢フルーツ大福」をお届けします。亀屋万年堂にぜひご注目ください！

※2026年1月22日現在の情報です。最新の情報は亀屋万年堂公式HPをご確認ください。

【会社名】株式会社亀屋万年堂【創業】昭和13年12月18日【資本金】2600万【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地【社員数】390名【事業内容】和洋菓子製造・販売【店舗】東京・神奈川17店舗【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。

https://www.navona.co.jp/about/https://www.navona.co.jp/sinkameyamannendo2024/