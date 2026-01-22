いなば食品 アジアン風デザートパウチ「こんにゃくパール ココナッツミルク」を新発売！
いなば食品株式会社
いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比）は、アジアン風デザートパウチ「こんにゃくパール ココナッツミルク」シリーズを新発売いたしました。
ヘルシー食材「こんにゃく」で仕立てたタピオカ風食感の「こんにゃくパール」。でんぷんを使用していないため糖質ひかえめで、常温保存が可能です。バナナやマンゴーなどを加えて、朝食などにもおすすめです。
ココナッツミルク
ココナッツミルク 小豆入り
ココナッツミルク 黒豆入り
■商品特徴
- 「ココナッツミルク」「ココナッツミルク 小豆入り」「ココナッツミルク 黒豆入り」の3種をラインナップ。
- デザートで簡単旅気分。ココナッツミルクの優しい甘さと個性豊かな素材が織りなす新感覚のアジアン風デザート。
- 温めても冷やしてもOK！簡単アレンジ。
- でんぷんを使用していないため、糖質ひかえめ。急に食べたい衝動にもお応え！
- パウチ形態で常温保存が可能。
「こんにゃくパール ココナッツミルク」の商品情報 いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/products/package/2)
いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)