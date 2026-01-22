バレンタインに『宇宙兄弟』と現役医師が開発した″世界一やさしいチョコレート″『andew』が初コラボ

株式会社SpinLife

株式会社SpinLife（本社：北海道札幌市、代表取締役：中村恒星）と株式会社コルク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐渡島庸平）は、漫画『宇宙兄弟』と完全栄養食チョコレートブランド「andew」の初コラボレーションとして、作品の名シーンをデザインしたオリジナルハンカチとチョコレートをセットにした「宇宙兄弟バレンタインギフト2026」3種を、2月上旬頃より順次発送いたします。価格は各4,800円（税込）、全種をセット購入すると14,400円（税込）です。

予約サイト URL：https://corkshop.jp/corkinc/lp/koyachu/chocolate2026/(https://corkshop.jp/corkinc/lp/koyachu/chocolate2026?utm_campaign=chocolate2026&utm_source=press&utm_medium=referral)

背景・開発の想い

『宇宙兄弟』は、夢や挑戦、弱さや困難を乗り越えながら前へ進もうとする人々の姿を、やさしく、力強く描いてきた作品です。一方、「andew」は、自身も心臓の難病を抱える医師・中村恒星が、北海道大学医学部在学中に立ち上げた完全栄養食チョコレートブランドです。

中村は、表皮水疱症という皮膚難病の患者会との出会いをきっかけに、このチョコレートを生み出しました。表皮水疱症は、わずかな刺激で皮膚がむけたり水ぶくれができてしまう難病で、少し固い食べ物でさえ口の中を傷つけてしまうため、食事を楽しむことが困難になります。誰もが手に取れる「普通の」チョコレートでありながら、治療法のない疾患を抱える方々の「生活」そのものに寄り添いたい。そんな想いが込められています。

『宇宙兄弟』が描く、困難と向き合いながらも希望を持って生きる人々の姿は、「病気があっても、自分らしく生きる選択肢を届けたい」「安心して、おいしいものを味わってほしい」というandewの世界観と、自然に重なり合います。

今回は「希望を味わう」をテーマに、作品の名シーンをあしらったオリジナルハンカチと、それぞれの物語に寄り添うフレーバーのチョコレートをセットにした3種類のギフトを企画。

手にした方の心にそっと希望やあたたかさを届け、誰もが自分らしく前へ踏み出せる社会を、ともに目指してまいります。

ラインナップ

「宇宙の話セット」

■価格：4,800円（税込） / お届け日：2/9までのご注文は2/14までにお届け

幼い頃は誰とも宇宙の話ができず、夢も諦めたムッタ。そんな彼が勇気を出して一歩を踏み出した選抜試験で、ようやく「宇宙の話」ができる生涯の仲間たちと出会います。「ここにいたんだ」--そう、希望が灯る瞬間をあしらいました。

ハンカチには、あのホワイトパズルピースを。チョコレートは、コクと深みのある国産抹茶を贅沢に使用した抹茶フレーバーをセレクトしました。

あなたの中の"もう一度、踏み出したい気持ち"をそっと灯す、そんなギフトセットです。

■商品詳細

<ハンカチ>

- 素材：コットン100％- サイズ：25×25cm- 原産国：日本

<チョコレート>

- 原材料：カカオバター、甜菜糖、抹茶、アーモンド、きなこ(大豆を含む）、ココナッツ、チアシード、ポピーシード、塩、昆布 / ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、ビタミンK、モリブデン、リン、鉄、カリウム、カルシウム、亜鉛、銅、クロム、セレン、マンガン(全てシナモン、生姜等の植物由来)- 賞味期限：2026.9.12※本商品に含まれるチョコレートのうち、最も短い賞味期限を記載しています。- 保管：常温(高温多湿を避け、25℃以下の涼しい場所に保管)- 原産国：日本「俺らの味方セット」

■価格：4,800円（税込） / お届け日：2/9までのご注文は2/14までにお届け

宇宙服を着るとパニック障害が出るという苦しみを、ひとりで抱えていたヒビト。そんな弟を、ムッタの「宇宙服は、俺らの味方だ」という言葉が救いました。

その希望の場面を、ふたりが宇宙に憧れた子どものころのシーンとともにあしらいました。

ハンカチには、ふたりの夢を守る"宇宙服"を。チョコレートは、やさしい甘さがふんわり広がるホワイトチョコレートをセレクトしました。

やさしく励ましてくれるような、一口ごとに心が整うギフトセットです。

■商品詳細

<ハンカチ>

- 素材：コットン100％- サイズ：25×25cm- 原産国：日本

<チョコレート>

- 原材料：カカオバター、甜菜糖、抹茶、アーモンド、きなこ(大豆を含む）、ココナッツ、チアシード、ポピーシード、塩、昆布 / ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、ビタミンK、モリブデン、リン、鉄、カリウム、カルシウム、亜鉛、銅、クロム、セレン、マンガン(全てシナモン、生姜等の植物由来)- 賞味期限：2026.4.15※本商品に含まれるチョコレートのうち、最も短い賞味期限を記載しています。- 保管：常温(高温多湿を避け、25℃以下の涼しい場所に保管)- 原産国：日本「生きる勇気セット」

■価格：4,800円（税込） / お届け日：2/9までのご注文は2/14までにお届け

「人は、誰かに"生きる勇気"を与えるために生きている。誰かに勇気をもらいながら」--

ALSを発症しながらも、ムッタとヒビトに夢と希望を託し、懸命に生きるシャロン。恐れと向き合いながら治療に臨む彼女を、ムッタはかつてシャロンが語った言葉を胸に、そっと抱きしめました。

ハンカチには、シャロンのお守りであるネックレスの月を。チョコレートは、甘酸っぱさが口いっぱいにあふれるミックスベリーをセレクトしました。

大切な誰かに、そして自分自身に、優しさをそっと届けるギフトです。

■商品詳細

<ハンカチ>

- 素材：コットン100％- サイズ：25×25cm- 原産国：日本

<チョコレート>

商品の特徴

- 原材料：カカオバター、甜菜糖、抹茶、アーモンド、きなこ(大豆を含む）、ココナッツ、チアシード、ポピーシード、塩、昆布 / ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、ビタミンK、モリブデン、リン、鉄、カリウム、カルシウム、亜鉛、銅、クロム、セレン、マンガン(全てシナモン、生姜等の植物由来)- 賞味期限：2026.3.25※本商品に含まれるチョコレートのうち、最も短い賞味期限を記載しています。- 保管：常温(高温多湿を避け、25℃以下の涼しい場所に保管)- 原産国：日本世界一やさしいチョコレート「andew」

2020年、北海道大学在学中の中村恒星氏により設立されたスタートアップ企業・SpinLife。「病気や障がいを抱えながらも、自分らしく生きる」をコンセプトに、医師や栄養士など専門家と手を携えながら、革新的なチョコレートを開発しています。

『宇宙兄弟』が描く、夢や挑戦、困難を乗り越えて前へ進む人々の姿--。SpinLifeのチョコレートは、その世界観と自然に重なります。手にした方の心に、そっと希望やあたたかさを届けたい。そんな想いを込めたギフトとして、今回のコラボレーションが実現しました。

タンパク質やビタミン、ミネラルなど、毎日必要な成分をひとつに凝縮したチョコレート。カカオ、アーモンド、チアシード、きなこ、ココナツ、ケシの実、昆布、抹茶など、からだにうれしい素材を絶妙なバランスで配合しました。美味しく、安心して、からだにうれしい成分をしっかり補える「完全栄養食チョコレート」です。

- 公式サイト：https://andew.co.jp/- コラボ記念特設サイト：https://corkshop.jp/corkinc/lp/koyachu/chocolate2026/(https://corkshop.jp/corkinc/lp/koyachu/chocolate2026?utm_campaign=chocolate2026&utm_source=press&utm_medium=referral)やさしい肌触りと高い吸水性を両立した、特別なハンカチ

片面は通気性がよく乾きやすいガーゼ生地、もう片面はふんわり柔らかな無撚糸パイルを使用しています。無撚糸とは、ねじりをかけずに仕立てた糸のこと。綿本来のやさしい手触りをそのまま感じられます。

肌にやさしく、水分をしっかり吸収する、毎日そばに置いておきたくなるハンカチです。

オリジナルパッケージ

そのままギフトとしてお渡しできる、オリジナルデザインの特製ボックスに入れてお届けします。

大切な方への贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美としても、特別なひとときを演出してくれます。

【『宇宙兄弟』について】

2007年に『モーニング』で連載開始以来、青年誌発の漫画としては歴代トップクラスの累計3,400万部を誇る国民的漫画『宇宙兄弟』（小山宙哉作）。兄・六太と弟・日々人、幼い日の「宇宙飛行士になる」という約束を胸に、それぞれの挑戦と絆を描いた感動作。2011年には小学館漫画賞・講談社漫画賞をダブル受賞、2014年には手塚治虫文化賞読者賞も受賞、アニメ化・実写映画化もされ世界中で愛されてきました。そして2025年7月発売の最新45巻にて、「次巻で完結」と発表！18年にわたる物語はついに最終章へ。夢と挑戦を描いた傑作が、最高のフィナーレを迎えます。

企業概要

- 『宇宙兄弟』公式サイト：https://koyamachuya.com/- 公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@koyamachuya?from=page&openQrModal=true&searchId=koyamachuya(https://line.me/R/ti/p/@koyamachuya?from=page&openQrModal=true&searchId=koyamachuya)- 公式X：@uchu_kyodai (https://x.com/uchu_kyodai)- 公式Instagram：@chuya_koyama (https://www.instagram.com/chuya_koyama/)【株式会社SpinLife】

北海道大学医学部の現役医学部生が創業。

Spin (the thread of) Life ： 命(の糸)を紡ぐにあるように、患者と周囲の人々が病気と共存し、理解し合い、手を取り合う世界をビジョンに掲げ、医療の課題を解決するために医師や薬剤師、栄養士と共同でサービスを開発中。

- 法人名：株式会社SpinLife- 所在地：北海道札幌市北区北十三条西4丁目1番2号- 代表者：中村 恒星- 設立：2020年1月20日- 事業内容：チョコレート及び関連商品の製造・販売・プロデュース- 法人名：株式会社SpinLife- 法人サイト：https://spinlife.jp/(https://spinlife.jp/)【世界一やさしいチョコレート andew】- 公式オンラインショップ：https://andew.co.jp(https://andew.co.jp)- 公式X : https://twitter.com/andew_chocolate(https://twitter.com/andew_chocolate)- 公式Instagram : https://www.instagram.com/andew_chocolate(https://www.instagram.com/andew_chocolate)【生命をはぐくむチョコレート Enchamble】- 公式オンラインショップ： https://enchamble.jp/(https://enchamble.jp/)- 公式X : https://twitter.com/enchamble(https://twitter.com/enchamble)- 公式Instagram : https://www.instagram.com/enchamble/(https://www.instagram.com/enchamble/)【代表取締役プロフィール】- 中村恒星（ナカムラコウセイ）- 1995年生まれ- 岐阜県岐阜市出身- 富山大学薬学部創薬科学科卒／北海道大学医学部医学科卒- 現在は病院にて医師として勤務【問合せ先】- 企業名 : 株式会社SpinLife- 担当：中村- メールアドレス：info@spinlife.jp