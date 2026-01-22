株式会社ウィリー(本社所在地：宮城県仙台市、代表取締役：佐藤 高志)は、運営している仙台の老舗セレクトショップ「HEARTS FIELD」で展開しているサービス『ORDER WORK WEAR』にて、2024年と比較して2025年の秋冬オーダーが3倍以上に増加したことをお知らせします。





今年で26周年を迎える老舗セレクトショップ「HEARTS FIELD」。

国内外様々なラグジュアリーブランドを取り扱う一方、企業の作業着を“ただの作業着”ではなくブランド表現として形にする「ORDER WORK WEAR」というサービスを展開しております。

"歴史と感性で創る、唯一無二のワークウェア"をテーマに、ファッション業界で26年培った審美眼と深いヒアリングによって、ネームタグやロゴ、ディテールまで含めたトータルデザインをご提案。唯一無二のワークウェアが、企業の印象を変え、価値を高めます。





HFWワークウェア(1)





【HEARTS FIELD WORKSが提案する新しい働き方の特徴】

■無理なく、妥協なく

既製品だけでは物足りない。でもフルオーダーはハードルが高い。そんなお悩みに応えるのが、既製ボディを活かしたカスタム設計。

小ロット対応・スピード納品・限られたご予算のなかでも、最大限の“らしさ”を引き出す柔軟なサービスを提供しています。

中小企業・個人経営の現実に、本気で寄り添います。





■着ることで変わる意識

従業員が誇りを持って着られるデザインを目指します。

私たちが提案するユニフォームは、単なる作業着ではなく、働く人の意識と企業のブランディングを同時に高めるものです。





HFWワークウェア(2)





■選ばれ続けるデザイン。リピート率90％

多くの顧客様に選ばれ、90％以上のリピート率を誇る信頼のデザイン。

ボディに合わせたインク選び、プリントのサイズ感や位置をミリ単位で調整。

積み重ねてきた経験で、細部まで拘ります。





HFWワークウェア(3)





【オーダーから納品までの流れ】

■店頭にてカウンセリングを行います。ご来店が難しい方には、ZOOMでのご相談も可能です。

【STEP1 お問い合わせ】業種・テイストから作りたい商品を選択していただきます。

【STEP2 ヒアリング】お打ち合わせの中でイメージや理想をお聞きし、オリジナルロゴの作製を進めていきます。

【STEP3 詳細擦り合わせ】ご希望の数量・サイズ・納期などの詳細をさらに決めていきます。

【STEP1 お届け】注文内容決定から3～4週間前後でお届けいたします。





HFW オリジナルヘルメット





作業着は、会社の物語を映します。

働く人が誇りを持てる一着は、信頼を生み、その会社の価値を高めます。





私たちは25年間の経験と審美眼を活かし、

働く人が「カッコいい」と胸を張れる仕事服を届けてきました。

その想いは形となり、9割以上のお客様に再び選ばれています。





- 働く姿を、誇らしく、未来へ -









【HEARTS FIELD WORKS】

公式Instagram ： @hearts_field_works

オンラインストア： https://heartsfield-sendai.com/order-brand-wear/





【会社概要】

会社名 ： 株式会社ウィリー

代表者 ： 佐藤 高志

所在地 ： 宮城県仙台市太白区長町8-22-10

設立 ： 1985年3月

事業内容： 衣料品制作・販売