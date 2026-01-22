＜リピート率が驚異の90％超え！＞企業の作業着をブランド表現として形にする「ORDER WORK WEAR」のオーダーが前年比3倍以上に増加
株式会社ウィリー(本社所在地：宮城県仙台市、代表取締役：佐藤 高志)は、運営している仙台の老舗セレクトショップ「HEARTS FIELD」で展開しているサービス『ORDER WORK WEAR』にて、2024年と比較して2025年の秋冬オーダーが3倍以上に増加したことをお知らせします。
今年で26周年を迎える老舗セレクトショップ「HEARTS FIELD」。
国内外様々なラグジュアリーブランドを取り扱う一方、企業の作業着を“ただの作業着”ではなくブランド表現として形にする「ORDER WORK WEAR」というサービスを展開しております。
"歴史と感性で創る、唯一無二のワークウェア"をテーマに、ファッション業界で26年培った審美眼と深いヒアリングによって、ネームタグやロゴ、ディテールまで含めたトータルデザインをご提案。唯一無二のワークウェアが、企業の印象を変え、価値を高めます。
HFWワークウェア(1)
【HEARTS FIELD WORKSが提案する新しい働き方の特徴】
■無理なく、妥協なく
既製品だけでは物足りない。でもフルオーダーはハードルが高い。そんなお悩みに応えるのが、既製ボディを活かしたカスタム設計。
小ロット対応・スピード納品・限られたご予算のなかでも、最大限の“らしさ”を引き出す柔軟なサービスを提供しています。
中小企業・個人経営の現実に、本気で寄り添います。
■着ることで変わる意識
従業員が誇りを持って着られるデザインを目指します。
私たちが提案するユニフォームは、単なる作業着ではなく、働く人の意識と企業のブランディングを同時に高めるものです。
HFWワークウェア(2)
■選ばれ続けるデザイン。リピート率90％
多くの顧客様に選ばれ、90％以上のリピート率を誇る信頼のデザイン。
ボディに合わせたインク選び、プリントのサイズ感や位置をミリ単位で調整。
積み重ねてきた経験で、細部まで拘ります。
HFWワークウェア(3)
【オーダーから納品までの流れ】
■店頭にてカウンセリングを行います。ご来店が難しい方には、ZOOMでのご相談も可能です。
【STEP1 お問い合わせ】業種・テイストから作りたい商品を選択していただきます。
【STEP2 ヒアリング】お打ち合わせの中でイメージや理想をお聞きし、オリジナルロゴの作製を進めていきます。
【STEP3 詳細擦り合わせ】ご希望の数量・サイズ・納期などの詳細をさらに決めていきます。
【STEP1 お届け】注文内容決定から3～4週間前後でお届けいたします。
HFW オリジナルヘルメット
作業着は、会社の物語を映します。
働く人が誇りを持てる一着は、信頼を生み、その会社の価値を高めます。
私たちは25年間の経験と審美眼を活かし、
働く人が「カッコいい」と胸を張れる仕事服を届けてきました。
その想いは形となり、9割以上のお客様に再び選ばれています。
- 働く姿を、誇らしく、未来へ -
【HEARTS FIELD WORKS】
公式Instagram ： @hearts_field_works
オンラインストア： https://heartsfield-sendai.com/order-brand-wear/
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ウィリー
代表者 ： 佐藤 高志
所在地 ： 宮城県仙台市太白区長町8-22-10
設立 ： 1985年3月
事業内容： 衣料品制作・販売