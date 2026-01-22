神奈川県 初開院！15院目「クリニックフォア溝の口マルイ」2月1日（日）に開院！駅徒歩3分＆平日20時まで・土日祝も診療

15院目となる「クリニックフォア溝の口マルイ」が開院

医療法人社団エムズ

対面診療とオンライン診療を提供するクリニックフォアグループ（以下、クリニックフォア）は、2026年2月1日（日）、15院目となる新クリニック「クリニックフォア溝の口マルイ」を開院いたします。

溝の口エリアは、複数路線が乗り入れる交通の要所であり、駅周辺には大規模な商業施設が立ち並ぶ一方、背後には広大な住宅街が広がる非常に活気のある地域です。通勤・通学で駅を利用する現役世代から、地域に暮らす居住者の方々まで、多様なライフスタイルを持つ人々が行き交い、日常的な医療ニーズが非常に高いエリアでもあります。

そこでこの度、クリニックフォアとして神奈川県初出店となる「クリニックフォア溝の口マルイ」を開院いたします。本クリニックは、地域最大級の商業施設である「マルイファミリー溝口」の10階レストランフロア内に位置し、JR南武線「武蔵溝ノ口駅」／東急田園都市線・東急大井町線「溝の口駅」から歩行者デッキでダイレクトにアクセスが可能です。

クリニックフォアは、皆さまの「健康」と「時間」を大切にする、徹底的な患者ファーストのクリニックを目指しています。 テクノロジーを徹底活用し、Web予約による待ち時間の短縮はもちろん、予約から診察券、会計までスマホ1つで完結するストレスフリーな医療体験を提供いたします。

今回新規開院する、クリニックフォア溝の口マルイも「アクセスの良さ × 待たせない診療体験」を活かし、通いやすく継続しやすい“プライマリ・ケア”を地域の皆さまへ届けてまいります。今後も、誰もが「困ったときにすぐ頼れる医療」を享受できる社会の実現に向け、生活に寄り添った医療体験を追求してまいります。

通いやすく、すぐ診る、しっかり診る。便利で快適な“スマートクリニック”を実現

クリニックフォアでは、現代のライフスタイルに合わせた、通いやすく・安心できる医療提供を目指し、次のような取り組みを行っています。

■忙しい毎日でも通いやすい診療体制

平日夜は20時まで、土日祝も18時30分まで診療を行っています。お仕事帰りや、お出かけついで、休日など、ご自身のライフスタイルに合わせて無理なく通院いただけます。

※院により異なります。詳しくは各院の公式サイトをご確認ください。

■ Web予約＆事前問診で待たない診療体験

患者さまはスマートフォンやPCから簡単に予約・事前問診回答ができ、来院後すぐに診察を受けられる環境を整えています。

■スマホ1つでスムーズな診療体験

「クリフォアアプリ」をご利用いただくと、診療予約だけでなく、検査結果や領収書の確認など、アプリひとつで簡単便利にご利用いただけます。

▶︎アプリの詳細はこちら：https://health.clinicfor.life/app



■ 全国に複数院展開、カルテの情報を共有

クリニックフォアは全国に15院を展開中。グループ間でカルテを共有しており、どの院でもスムーズに継続診療が可能です。

▶︎クリニック一覧はこちら：https://www.clinicfor.life/#cliniclist



■ プライバシー配慮の診療環境

診察室は個室を基本とし、患者さまのプライバシーに配慮し、診察室からの音漏れ対策のためのBGM設置など、安心して相談できる環境づくりに努めています。

▶︎対面診療の安心・安全への取り組み：https://www.clinicfor.life/concept/safecare/

すぐ診る、いつも診る “プライマリ・ケア”

クリニックフォアは、「どんな症状でもまず最初に相談できる存在＝プライマリ・ケア」を重視し、日常的な不調から継続的な健康管理まで、幅広く対応しています。

「すぐ診てほしい、いつも診てほしい人のために」という理念のもと、生活動線上にある“身近なクリニック”として、地域社会の健康維持に貢献してまいります。

クリニックフォア溝の口マルイ 概要

◇名称：クリニックフォア溝の口マルイ

◇所在地：神奈川県川崎市高津区溝口1丁目4－1 マルイファミリー溝口10階

◇アクセス：JR南武線「武蔵溝ノ口駅」北口／徒歩約3分

東急田園都市線・東急大井町線「溝の口駅」東口／徒歩約4分

◇診療科目：内科、皮膚科、アレルギー科など

◇診療時間：月火金：10:30～14:00 / 15:30～20:00

土日祝：10:30～14:00 / 15:00～18:30

水木 ：休診

クリニック公式ページ（予約もこちら） :https://www.clinicfor.life/mizonokuchi/

診察予約をアプリで簡単「クリフォアアプリ」

「クリフォア」はオンライン診療や対面クリニックへの来院予約、セルフケア商品の購入やヘルスケア情報を用いた健康管理までをアプリひとつで簡単便利にご利用いただけます。

※「クリフォア」は提携先アプリです。一部サービスのご利用には会員登録が必要です。

アプリの詳細はこちら :https://health.clinicfor.life/app