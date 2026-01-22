株式会社バンダイ キャンディ事業部は、「ちいかわ わっふれ～む２」(250円 税込)を2026年1月27日(火)より、全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにて販売します。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品詳細ページ： https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117929823000.html





ちいかわ わっふれ～む２





■商品特長

＜「ちいかわ わっふれ～む２」とは＞

ワッフルの凹凸を生かして、フレームに見立てたもちもち生地の表面に高精細なデザインをプリントした、ミルク味のクリーム入りワッフルです！

ワッフルには、ちいかわたちの日常のワンシーンをプリントしています。

さらに、約50mm×約50mmの正方形シール1枚付き！

シールは、漫画のコマを活かした全11種類のオリジナルデザインとなっています。





ちいかわ わっふれ～む２(パッケージ)

ちいかわ わっふれ～む２(シール)





■わっふれ～むとは

フレームを模したワッフルの表面に高精細なデザインをプリントしたチルドスイーツです。さらにランダムでシールが1枚付属されています。





前弾商品はこちら： https://www.bandai.co.jp/candy/products/2025/4570117921315000.html









■商品概要

・商品名 ：ちいかわ わっふれ～む２

( https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117929823000.html )

・味 ：ミルク味

・商品サイズ：縦約65mm×横約55mm(パッケージを除く)、

シール…縦約50mm×横約50mm

・価格 ：250円(税込)／232円(税抜)

※軽減税率対象商品につき、

税込価格は消費税8％にて表示しております。

・発売日 ：2026年1月27日(火)～

・名称 ：洋生菓子

・販売ルート：全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)の

チルドスイーツコーナー

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※店頭での商品のお取り扱い日は、

店舗によって異なる場合があります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。

・発売元 ：株式会社バンダイ





※店頭に納品されるプリントデザインはランダムです。

※プリントとシールの絵柄の組み合わせはランダムです。

※開封後は消費期限にかかわらず、お早めに召し上がってください。

※生地の黒い斑点は焦げです。品質に問題はありません。

※クリームが生地の表面についていることがありますが、品質に問題はありません。

※召し上がり方…冷蔵庫で冷やして、そのまま召し上がってください。

※画像は複数のラインナップを集めて撮影したものです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。





(C)nagano