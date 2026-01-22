外国人の名前を漢字と水彩で表現する独自のアートサービス「KANJI Name Art™」を展開する書道家・梢光（しょうこう）は、2026年2月ニュージーランド・オークランドで初個展を開催し、同国最大級の日本文化イベント「JAPAN DAY Auckland」に出店することを発表しました。1月19日より、これらの活動資金の一部を調達するクラウドファンディングをCAMPFIREで公開しています。

書と水彩で外国人の名前を漢字に変換するユニークなサービス

梢光は5歳から筆を持ち始め、19歳で師範免許を取得した書道家です。「書道を通して世界中の人と繋がる」という理念のもと、外国人向けに、名前を漢字の当て字と水彩で表現する「KANJI Name Art™」を独自のスタイルで確立しました。このサービスでは、名前の音だけでなく、その方の雰囲気や個性を感じ取り、漢字選び、色、構図に反映させ、世界に一つだけの作品を制作します。白い紙に黒墨で書く伝統的な書道にとどまらず、水彩で背景を描いた上に文字を書くスタイルを取り入れており、書道と水彩画を融合させた独創的な表現方法が特徴です。

海外進出の実績と今回の挑戦

梢光は既に2025年6～8月にニュージーランドへ初進出し、シュタイナー学園での書道ワークショップ開催、ローカルマーケットへの継続出店、日本食レストランの名前の筆耕、オークランド・アートギャラリーでの出店など幅広い実績を積み重ねてきました。2025年11月には、ドイツ人人気YouTuber "Ken Abroad" に取り上げられ、その動画は2026年1月9日時点でYoutubeとTikTokで合計502.7万回再生されるなど、国際的な注目も集めています。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=UFwVE4loFk4

国内では2025年11月より、渋谷センター街にて単独POPUPを定期開催しており、Instagramのフォロワー数も約4,100人（2026年1月時点）に達しています。今回の挑戦では、2026年2月～3月の約1か月間、ニュージーランドに滞在し、「KANJI Name Art™」を始めとする作品の初個展開催、ニュージーランド最大級の日本文化イベント「Japan Day」への出店、ローカルマーケットへの継続出店を予定しています。

名前を書く意義と体験としての価値

梢光は「名前は、世界中すべての人が持っている、誰にとっても大切なものです。多くの場合、それは一生ともに生きていく存在でもあります」と語り、名前を書くことが「アーティストとしてその人とつながるための最もダイレクトな方法」だと考えています。また、単に筆で文字を書くだけでなく、「世界中の人々との一期一会を私自身も楽しみながら目の前にいるお客様に接すること。そして、その時間そのものをお客様にも楽しんでもらうこと」を大切にしており、作品だけでなく「体験」としての価値を提供しています。

日本の方へ向けたメッセージ

これまで外国人向けの書道サービスを中心に展開してきた梢光ですが、日本の方にも多くの作品を届けています。「名前」や「言葉」を書にすることは、国籍に関係なく、人生の節目や、大切な人への想いをかたちに残すツールとなります。出産祝いの「命名書」、結婚祝いとしてカップルのお名前を一つにまとめた作品、還暦や記念日のお祝い、「推し」のお名前をアートとして残す作品、座右の銘や大切な言葉の筆耕など、様々なシーンで利用されています。今回のクラウドファンディングでは、日本国内の方にも「KANJI Name Art™」を届けたいという想いから、様々なリターンを用意。支援額に応じて、漢字ステッカー3枚セット（3,000円）、KANJI Name Art（しおり）（6,000円）、KANJI Name Art（ハガキサイズ・額縁付き）（10,000円）、クラファン限定オリジナルTシャツ（11,000円）など、多彩な作品を提供しています。

プロジェクト概要

- プロジェクト名：【あなたの名前をアートに】NZで挑む初個展！KANJI Name Artを世界へ- 目標金額：50万円- 実施期間：2026年1月19日～2月17日- クラウドファンディングURL：https://camp-fire.jp/projects/918214/view- 資金の使途： - 個展（スペース使用料・額装・パネル・輸送費等）：約30万円 - 出店料（JAPAN Day・ローカルマーケット）：約10万円 - 制作費：約10万円

会社概要

- 企業名：shoko shodo- 住所：神奈川県横浜市- 代表者名：梢光（しょうこう）- メールアドレス：shoukou.calligraphy@gmail.com

Instagram投稿 :