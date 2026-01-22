オーエス株式会社（大阪市北区、代表取締役：金谷伸雄）は、持続可能なまちづくりを目的として活動する地域コミュニティ「白浜コネクトプロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）に参画し、地域の中学生が主体となって商品開発から販売までを手がけるご当地カプセルトイ企画「白浜がちゃ」第二弾の取り組みを支援します。

本プロジェクトは、和歌山県西牟婁郡白浜町を起点に、産学官が連携した地域コミュニティとして、「次世代へつなぐ、未来に向けたまちづくり」を理念に、「教育」×「まちづくり」を中心とした取り組みを展開しています。地域の学びと実践を通じ、サステナブルなまちづくりの実現に貢献していきます。





「白浜がちゃ」第一弾の実績

第一弾では紀州産木材を使用したキーホルダーを開発し、2024年8月の販売開始以降、目標販売数10,000個を超える反響を得て、現在までに13,000個を販売しました。売上の一部は地域還元の一環として白浜中学校のイベントへ寄付され、地域との持続的な関係づくりにもつながっています。

また、福祉作業所との協業による製造体制を構築したことで、雇用創出や地域内連携の観点からも評価を得ています。

加えて、「白浜がちゃ」への取り組みを通じて、中学生の地域に対する意識にも大きな変化が見られました。事前・事後アンケートの比較では、「白浜町は魅力的な街だと思う」と回答した割合が80％から94％へ、「白浜町の魅力を説明できる」と回答した割合が35％から57％へとそれぞれ向上しています。商品開発や販売といった実践的な経験を通じて、白浜町を「自分たちが関わり、魅力を発信する地域」として捉える意識が育まれたことがうかがえます。

さらに、こうした学びの成果として、中学生自身が他県で開催されたイベントに登壇し、自らの言葉で取り組みや学びを発表するなど、学習成果の発信にもつながりました。





「白浜がちゃ」第二弾の特徴

第二弾においても、中学生が商品アイデアの検討からデザイン、販売までを一貫して担います。親しみやすい「がちゃ」という手法を通じて、白浜ならではの文化や資源、地域の魅力を発信し、その価値を改めて見つめ直すことを目指します。

新たな素材として、株式会社ヤマヨテクスタイルが提供するニット生地の端材を活用し、「端材だからこそ生まれる価値」をどのように商品化できるかを授業の中で探っていきます。製造工程では、素材提供に「株式会社ヤマヨテクスタイル」、印刷に「特定非営利活動法人ころん」、裁断に「株式会社エイコーコジマ」、縫製に「一般社団法人未来の扉（ドルフィングループ）」と、福祉作業所を含む企業・団体が参画し、サステナブルなものづくりと地域連携を両立したプロジェクトとなっています。

授業は2026年1月から3月にかけて、白浜中学校1年生を対象に全13～14回（課外学習含む）実施します。地域企業・団体による特別授業を通じて、温泉文化、観光、デザイン、SNS活用などを学び、白浜の魅力を多角的に捉え直します。完成した商品は、2026年5月頃より白浜町内での販売を予定しています。





オーエス株式会社は、本プロジェクトへの参画を通じて、子どもたちが地域の文化や産業に触れながら、「自分が町にどのように貢献できるのか」を主体的に考える機会を創出し、将来的に白浜町のまちづくりを担う人材の育成につながる取り組みを支援してまいります。





■授業の日程

1月 15日・16日・22日・23日・28日・29日・30日

2月 5日・6日・12日・13日・19日・20日

3月 5日

3月末頃 完成お披露目会（予定）

※取材をご希望の報道関係者の皆様は、事前にご連絡ください。

※日程は都合により変更する場合がございます。





■本プロジェクト企画・運営（50音順）

株式会社アワーズ（アドベンチャーワールド）、オーエス株式会社、株式会社スマサポ、

TETAU事業協同組合、株式会社南紀白浜エアポート、西日本旅客鉄道株式会社、株式会社Relic





■商品制作：株式会社エイコーコジマ、特定非営利活動法人ころん、一般社団法人未来の扉





■協力：白浜町立白浜中学校、和歌山県白浜町、株式会社ヤマヨテクスタイル





■オーエス株式会社 会社概要

本社：大阪市北区小松原町3番3号 OSビル12階

設立：1946年12月

代表者：代表取締役 金谷 伸雄

拠点：大阪（本社）・兵庫・東京

事業内容：

エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業

URL： https://www.osgroup.co.jp/









