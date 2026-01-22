基本プレイ無料オンラインマルチ対戦ゲーム「僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE」のシーズン15が開幕！ 闇を纏いし漆黒のヒーロー！「常闇踏陰」が参戦！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、Nintendo Switch(TM)/

PlayStation(R)4/STEAM(R)/Xbox One向けオンライン専用ゲーム『僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE』において、2026年1月21日よりシーズン15が開幕し、新たなプレイアブルキャラクターとして、「常闇踏陰」が参戦したことをお知らせいたします。

シーズン15がまるっとわかる紹介PVはこちらから！

https://youtu.be/NnDKCAa8Ipo

その身に宿す影 【黒影（ダークシャドウ）】との連携で早く攻撃を叩き込め！

「常闇踏陰」がヒロアカURに登場！

【黒影（ダークシャドウ）】で相手の攻撃を防いだり､遠距離まで届く突進攻撃を仕掛けたりすることができる､攻防一体の"個性"を持ったキャラクターだ！

また､【黒影（ダークシャドウ）】を自身の体に纏わせることで､格闘攻撃と移動性能を強化することも可能だ！

※画像は開発中のものです。

【キャラクターガシャ：オリジナル(S15) 常闇】が開催！！

新プレイアブルキャラクター「常闇踏陰」に加え、新コスチュームとして【常闇踏陰（深淵の鎧）】が登場！その他、復刻コスチュームの【死柄木弔（悪の騎士）】や、【荼毘（復讐の暗殺者）】が手に入るチャンス！

開催期間：開催中～2026年3月25日12:29（予定）

※画像は開発中のものです。

【キャラクターガシャ：オルタナティブ(S15) 上鳴】が開催！

「上鳴電気」のバトルスタイル【ライトニング】や、新コスチュームの【上鳴電気（天光の鎧）】が登場！【常闇踏陰（深淵の鎧）】と対となるデザインになっているため、ぜひセットでゲットしよう！

その他、復刻コスチュームも見逃すな！

開催期間：開催中～2026年2月18日12:29（予定）

※画像は開発中のものです。

【キャラクターガシャ：オルタナティブ(S15) ホークス】が開催！

「ホークス」のバトルスタイル【風切太刀】や、新コスチュームの【ホークス（“個性”アシストギア）】、【トゥワイス（スカル・ヴィラン）】が手に入るチャンス！その他、【ホークス（サイバーヒーローコスチューム）】も再登場！

開催期間：開催中～2026年2月18日12:29（予定）

※画像は開発中のものです。

シーズン15ライセンスが登場！「常闇踏陰」の新衣装をゲットしよう！

新コスチュームの【常闇踏陰（オフスタイル）】など、様々なアイテムが入手できる！

プロライセンスの報酬のうち1~25までが手に入る【プロライセンス・ライト】もぜひ活用しよう！

開催期間：開催中～2026年3月25日12:29（予定）

※画像は開発中のものです。

【予告】【キャラクターガシャ：オルタナティブ(S15) ねじれ】が開催！

「波動ねじれ」の新バトルスタイル【フェアリー】が2月4日から実装予定！

その他、新コスチュームの【波動ねじれ（サイバーヒーローコスチューム）】が登場！

復刻コスチュームの【波動ねじれ（お祭り浴衣）】や、【波動ねじれ（ミスコン衣装）】も必見！

開催期間：2026年2月4日メンテナンス以降～2026年3月25日12:29 （予定）

※画像は開発中のものです。

シーズン15より、新ステージ【ネオ・アカデミア】が実装！

【天空エリア】を中心とし、その周りを5つのエリアが取り囲むステージ。

ヒロアカUR初のワープ機能を搭載したステージで、さらにバトルを楽しもう！

詳しくは、ゲーム内をチェック！！

※画像は開発中のものです。

【天空エリア】

ワープゲートから移動できる特殊構造が

戦略の鍵となるエリア。

※画像は開発中のものです。

【日本家屋エリア】

天井上の潜伏スペースや破壊可能オブジェクトを使って多彩な戦闘が可能なエリア。

※画像は開発中のものです。

【病院・研究所エリア】

戦いによる建物の損傷表現や、床に空いた穴から見える怪しい地下研究所での戦闘が楽しめるエリア。

※画像は開発中のものです。

【建設現場エリア】

吹き抜け構造を活かした立体的な立ち回りが勝利への近道となるエリア。

※画像は開発中のものです。

【ダツゴク暴動エリア】

中央の高いビルから街を見下ろせる形になっており、長射程が得意なキャラが活躍出来るエリア。

※画像は開発中のものです。

【水没エリア】

高低差のある地形や、内部を移動出来る土管を使った戦略的な戦闘が求められるエリア。

シーズン15開幕を記念したPVを公開！

シーズン15開幕を記念した新たなPVが現在公開中！新プレイアブルキャラクター「常闇踏陰」のバトルシーンの他、今後追加予定の新コスチュームや、シーズン15から実装される新ステージ【ネオ・アカデミア】をご紹介！気になる方はぜひチェックしよう！！

視聴はこちら！

※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。

シーズン15ではオリジナルギャラリーイラストが2種登場！

■【光と影の遁走曲〈フーガ〉】

「上鳴」の放電によりフィールドを光が支配したと同時、背後に深い闇が広がった。「待ってたぜ、ツクヨミ！」光が輝きを増す時、影もまた一層その深みを増す。「我々は呼応する。チャージズマ、お前がもたらした深淵――ものにしよう！」決して交わることはない、背中合わせの光と影が戦場に混沌を招く！

※画像は開発中のものです。

■【次世代ビッグ3、参上！】

敵〈ヴィラン〉出現の報告を受けた「ビッグ3」が普段とは違うコスチュームで参上！「サポート科のみんなが俺ら仕様に作ってくれた特注品なんだよね！」「こんな目立つ格好…帰りたい…」「どうしてー？お揃いみたいでいいじゃん！ほらほら二人とも行くよー！」ビビッドな装いに身を包んだ3人のヒーローが向かうのはネオンで彩られた勝利への一本道！

※画像は開発中のものです。

製品概容

- 「僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE」とは？

全世界1000万DLを突破したヒロアカ初の基本プレイ無料Nintendo Switch(TM)/

PlayStation(R)4/STEAM(R)/Xbox One向けオンラインマルチ対戦ゲーム！

魅力的なヒーロー、敵<ヴィラン>の“個性”を連携させて、チームで24人の乱戦を勝ち抜け！

＜ポイント１.：24人の乱戦を勝ち取れ！＞

ルールは3人1組、合計8チームで行われるバトルロイヤル形式。

広大なステージに降り立った後、時間経過によって戦闘可能エリアが制限されていく中で闘い、

最後の1チームとなるまで勝ち残ることが目標だ。チームのメンバーと協力して、勝利を目指そう。

＜ポイント２.：それぞれの“個性”を活かせ！＞

ヒーローや敵＜ヴィラン＞の長所は“個性”によってさまざま。

3人称視点でヒロアカのキャラクター達を操作し、敵に照準を合わせて攻撃。

それぞれの“個性”の特長を活かして、協力しながら熾烈な戦いを勝ち残ろう。

各キャラクターの“個性”は、フィールド内に散らばる「”個性”技カード」を使うことでレベルアップが可能で、

レベルアップした“個性”技は、見た目も効果も桁違いに強化されていく。

＜ポイント３.：ヒーロー・敵＜ヴィラン＞らしくあれ！＞

自分のチームへの貢献は、相手チームを倒すことだけではない。

ステージ上にいる逃げ遅れた一般市民も、戦いの結果を左右する重要な要素だ。

ヒーローは救助を、敵＜ヴィラン＞は脅迫を、各々らしいふるまいをすることで、

バトルの勝敗を左右する強力なアイテムを入手しチームに「貢献」可能だ。

- 製品基本情報

＜公式X（Twitter）＞

https://x.com/heroaca_ur

＜公式サイト＞

https://mhaur.bn-ent.net/

タイトル 僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE

配信日 配信中

ジャンル ヒロアカ多人数対戦アクション

価格 基本プレイ無料 一部アイテム課金

CERO B

ハード Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/STEAM(R)/Xbox One

プレイ人数 1人(オンライン時1人～24人)

権利表記 (C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

●注意表記掲載のお願い 著作権表記及び下記注意文は必ず表記いただきますようお願いいたします。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.“プレイステーション”および“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※著作権表記中の（C）は○の中にC の表記をしていただきますようお願いいたします。

※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

