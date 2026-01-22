クラウドケア、介護関連サービス事業協会の「100年人生サポート認証」第一期認証事業者に認定

株式会社クラウドケア

1回60分から都度利用できる、自費訪問介護・自費訪問リハビリ・家事・生活支援サービス「Crowd Care(クラウドケア)」を運営する株式会社クラウドケア(本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小嶋潤一)は、一般社団法人介護関連サービス事業協会（略称CSBA、以下「CSBA」）が行う「100年人生サポート認証（100サポ認証）」制度において、当社サービス「Crowd Care」が認証基準を満たし、認証登録事業者として正式に登録されたことをお知らせします。

■認証取得の背景

日本では高齢化の進行に伴い、介護保険制度を補完する形で介護保険外サービスへのニーズが年々高まっています。一方で、事業者の提供内容や品質にはばらつきがあり、高齢者本人やその家族にとって「どの事業者を選べばよいのか分かりにくい」という課題が指摘されてきました。

クラウドケアは、こうした課題に対し、マッチング形式による保険外訪問介護サービスのパイオニアとして、利用者と事業者をつなぐ仕組みを構築してきました。サービスの透明性を高め、利用者が自らの状況や価値観に合った支援を選択できる環境づくりに取り組んでいます。

今回取得した「100年人生サポート認証」は、介護保険外サービス業界の健全な発展を支援するために、CSBAが展開する認証制度です。本制度が、高齢者やその家族にとって「質の高い事業者」を見極めるための指標として広く活用されることで、介護保険外サービスの信頼性向上と、持続的な普及・発展につながることが期待されています。

クラウドケアは、本認証の取得を通じて、業界全体の信頼性向上と健全な成長に貢献してまいります。

■一般社団法人介護関連サービス事業協会について

介護関連サービス事業協会（略称：CSBA）は、高齢者人口の増加や単身高齢世帯の拡大により、家族介護者の負担軽減が社会的課題となる中、「介護保険外サービス」の健全な普及と発展を目的として設立された団体です。業種や分野の垣根を超えた企業が結集し、サービスの適正な運営を促進するとともに、高齢者やその家族が安心してサービスを選択・利用できる社会インフラの構築を目指しています。

主な活動内容は以下のとおりです。

・介護保険外サービスを対象とした認証制度の運営

・サービス情報の可視化およびデータベースの整備

・省庁・自治体・関係団体との連携・協働

HP：https://csba.work/

■株式会社クラウドケアについて

100年人生サポートサービスロゴ

シェアリングエコノミー型(クラウドソーシング)の訪問介護・家事・生活支援マッチングプラットフォーム「Crowd Care(クラウドケア)」を開発・運営しています。クラウドケアは「ケアを通して、多くの人々を幸せにする。」をミッションに、2016年の創業から、介護保険制度では補えない介護ニーズとヘルパーをマッチングし、介護保険外の訪問介護・家事・生活支援サービスを提供してきました。スキルシェア形式の介護保険外サービスのパイオニアです。

＜ネットで介護を頼める訪問介護・家事・生活支援サービス「Crowd Care」とは＞

「Crowd Care」は、シェアリングエコノミー型(クラウドソーシング)の訪問介護・家事・生活支援マッチングプラットフォーム。依頼ごとにヘルパーをマッチングして、介護スキルを持つ貴重な人材をシェアしていく仕組みです。シェアリングエコノミーの仕組みとテクノロジーを活用することで、依頼者は介護保険外の自費訪問介護ヘルパーサービスを低価格でご利用いただけます。また、介護職として働いている方はもちろん、介護の仕事から離れてブランクがある方、未経験の方も、隙間時間を使って自分のスキルや都合に合わせてヘルパーとして働くことが可能です。

※シェアリングエコノミーとは、個人が保有するスキル・モノなどを必要な人に提供・共有するほか、インターネットを介して個人間で取引する、新しい形態のサービスを指します。

【取扱サービス】

・訪問介護・家事・生活支援サービス：1時間あたり2,750円～3,300円（税込／交通費別）

・買物お助けサービス（買物代行）：1ヶ所あたり550円（税込／交通費別）

・オーダーメイドサービス：都度お見積り

・自費訪問リハビリサービス（関東エリアのみ）：お試し1回60分10,780円～（税込/交通費別）

→現在キャンペーン期間中につき、リハビリサービスはお試し1回60分5,500円～（税込/交通費別）で提供しています。

▼介護サービスの当たり前を変えた、ネットで介護を頼める訪問介護マッチングサービス「Crowd Care」が生まれた理由

https://prtimes.jp/story/detail/ErQgowsXvLB

【会社概要】

商号 ： 株式会社クラウドケア

代表者 ： 代表取締役CEO 小嶋 潤一

所在地 ： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-19-14 COERU渋谷道玄坂9階

事業内容： 自費訪問介護・自費訪問リハビリ・家事・生活支援マッチングプラットフォーム

「Crowd Care」の開発・運営

介護専門メディア「けあむすび」の企画・運営

設立日 ： 2016年8月2日

資本金 ： 1億6,909万円（資本準備金含む）

URL ： https://www.crowdcare.jp/