コミュセツ by OfferBox、社内のミスコミュニケーションを解消する「目標設定機能」をベータ版第二弾として公開

株式会社i-plug

株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野智哉）は、「適性検査×対話AI」を活用したコミュニケーション支援ツール「コミュセツ by OfferBox」において、ベータ版第二弾となる新機能「目標設定機能」をリリースしました。

「コミュセツ by OfferBox」とは

「コミュセツ by OfferBox」は、【一人ひとりの活躍】をコンセプトに開発したキャリア自律支援プラットフォームです。今回ベータ版を世代間の価値観の相違やリモートワーク・多拠点展開によるコミュニケーションの希薄化など、組織の違いから生じるミスコミュニケーションを解消するためのコミュニケーション支援ツールです。

また、独自の読み解きロジックを学習した、コミュセツ専用の対話AI「ハロウ」を搭載。自分の本音を一言入力するだけで、対話AI「ハロウ」が相手の特性（パーソナリティデータ）をふまえた「伝わる言葉」のヒントを即座に提示。お互いの意図の乖離を埋め、双方向の対話を促します。これにより、ミスコミュニケーションに起因する業務の手戻りや早期離職、リーダー層の疲弊といった深刻な組織課題を解決し、個の可能性が最大限に発揮されるチームづくりを支援します。

新機能「目標設定機能」とは

ベータ版第二弾「目標設定機能」の開発の概要

- 本人の意思と、グレード・仕事内容に合わせた個別最適な目標案をAIが自動作成します。- 面談準備の時間を削減し、モチベーションの低下やハレーションを防ぎ、お互いが納得できる目標設定を実現します。

今回の「目標設定機能」の追加は、単なる機能拡張ではありません。徹底した現場インタビューと検証プロセスを経て、コミュニケーションが滞る「本当の原因」に向き合い、開発されました。

ベータ版リリースの全体スケジュール

- 【課題】ミスコミュニケーションの「核心」の発見多くの企業へインタビューを重ねるなかで、日常の些細なズレが積み重なり、組織の士気に大きな影響を与えているものが「目標設定」の場面である事実に行き着きました。上司が抱く「期待（本音）」と、部下の「挑戦したいこと（本音）」が噛み合わないまま進んでしまうことが、その後の「言葉にできないもやもや」や「意思疎通のすれ違い」を生む大きな要因となっていることが浮き彫りになりました。- 【検証】自社内での徹底検証から得た「一手の確信」この課題に対し、i-plug社内でもプロトタイプを用いた検証を繰り返しました。個人の性格特性を科学的に捉えることができる適性検査「eF-1G」と、心理学の理論や先行研究、イー・ファルコン社が保有する知見をベースにした独自ロジックを学習した対話AI「ハロウ」を介在させることで、お互いの特性を活かしながら、どのように納得感のある目標へ着地できるか、実務を通じたブラッシュアップを重ねました。- 【リリース背景】課題解決への確かな手応え検証の結果、対話AI「ハロウ」が対話をサポートすることで、お互いが納得できる目標の作成時間が短縮されました。さらに、メンバー自らが目標を提案する「自律的なコミュニケーション」も生まれたことから、今回のベータ版第二弾としてのリリースを決定しました。

現在、適性検査×対話AI「ハロウ」を体験できるコミュセツベータ版を以下の2段階で先行体験いただける企業を募集しています。

第一弾（2025年11月～）：プロフィールブック交換機能

上司から部下への一方通行になりがちな関係性を、プロフィールブックである「コミュセツ」を交換し合うことで改善を支援します。お互いの特性や価値観を可視化し共有することで相互理解を深め、上司⇆部下双方向での自律的なコミュニケーションを促進します。

第一弾プレスリリース :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000192.000041771.html

第二弾（2026年1月～）：目標設定機能（※今回追加）

目標設定における上司と部下それぞれの「本音」を対話AI「ハロウ」が汲み取り、個別最適な目標案と対話のヒントを即時に提示します 。個別最適な目標を短時間で作成でき、すれ違いや意図しない誤解によるモチベーションの低下を防ぎます。

ベータ版 募集概要

【利用可能期間】

・2026年3月31日（火）まで

（※正式版への移行時期により前後する可能性があります）

【導入価格】

・1アカウント 6,000円（税抜）

※ベータ版特別価格

※ベータ版期間終了後のご利用継続および価格については、別途ご案内いたします。

【主要技術】

・対話AI「ハロウ」 × 適性検査「eF-1G」

【本サービスにご興味をお持ちの企業様へ】

・「コミュセツ by OfferBox」に関する詳しい資料請求やお問い合わせ、サービス導入検討に関するご相談については、下記までご連絡ください。

株式会社 i-plug （アイプラグ）

担当：河野 慎吾

Email：commusetsu_info@i-plug.co.jp

「適性検査eF-1G」について

「適性検査eF-1G」は、個人・組織の特徴を可視化するアセスメントツールです。HCM（Human Capital Management、人的資本管理）における採用、配置、育成、登用などの課題解決を支援しています。eF-1Gは以下の3つの理由から、多くの企業様に利用いただいています。

１.業界トップクラスの測定項目数と診断精度

個人の特性や能力を詳細に測定し、職種や役割のポテンシャルを把握できます。

２.採用だけでなく多様な目的やシーンに対応

採用・育成・マネジメントなど活用シーンに応じた5種の結果レポートが出力できます。また、個人の特性や能力だけでなく、組織単位の性格特性を捉えることができる組織診断機能も搭載されています。

３.個社固有のカスタマイズ性

経営戦略や人材戦略に合わせた人材要件の定義や採用基準の作成、レポートのカスタマイズが可能です。さらに、蓄積データを用いた分析・解析、研修の提供などを通じて課題解決を支援します。

株式会社イー・ファルコン

製品サイト :https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g

【代表取締役】田中 伸明

【所在地】〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1番地 WORK VILLA MITOSHIRO 4階

【設立】2000年11月

【公式サイト】https://www.e-falcon.co.jp/

【事業内容】適性検査「eF-1G」をはじめとするアセスメントの開発・提供、取得データを利活用した人事課題の解決

株式会社i-plug

【代表取締役】中野智哉

【従業員数】299名（※単体／2025年3月31日現在）

【公式サイト】https://i-plug.co.jp

【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階

【グループ会社】

・株式会社イー・ファルコン（https://www.e-falcon.co.jp）

主なサービス：「適性検査eF-1G」（https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g）

・株式会社マキシマイズ（https://maximise.jp）

主なサービス：「Tsunagaru就活」（https://tsunashu.com）