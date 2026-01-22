バリの文化を感じるテーマ型マーケット「KAJA COLLECTION MARKET Vol.1」開催決定！

合同会社ヌサンタラジャパンKAJA Resort Furniture 本店（東京都武蔵野市）

合同会社ヌサンタラジャパン(https://nusantarajapan.co.jp/)（本社：神奈川県）は、KAJA Resort Furnitureと共同で、インドネシアをテーマにしたマーケットイベント

「KAJA COLLECTION MARKET Vol.1 - バリの文化を五感で感じる、心躍る3日間」を、

2026年2月13日（金）～15日（日）に開催いたします。

- イベント名：KAJA COLLECTION MARKET Vol.1- 開催日時 ：2026年2月13日（金）13:00～17:00 14‐15日（土日）11:00～17:00- 会場 ：KAJA Resort Furniture 本店（東京都武蔵野市中町1-5-8-1F）- 入場料 ：無料- 主催・運営：KAJA Resort Furniture／合同会社ヌサンタラジャパン

本イベントは、KAJAが長年大切にしてきたインドネシアの家具・建築・手仕事の世界観を舞台に、

インドネシアに関わるブランド、作り手、表現者が集い、その魅力を来場者に直接伝えることを目的としたテーマ型マーケットです。

第1回のテーマは「バリの文化を五感で感じる心躍る3日間」

バリ島の文化・美意識・暮らしにフォーカスし、クラフト、アパレル、食品、文化活動、観光、ライフスタイル提案まで、幅広い企業・団体が出店します。（出店情報は順次インスタグラムで配信）

https://www.instagram.com/kaja.collection.market/

2月14日（土）14：00～は、バリ舞踊家 A.A. Gde Iswara Akihiro Mandera（イスワラ）氏によるバリ舞踊パフォーマンスを予定しております。会場全体がバリの空気に包まれるような、臨場感のある演出を通して、来場者にインドネシア文化を五感で体験していただきます。

バリ舞踊家 A.A. Gde Iswara Akihiro Mandera（イスワラ）氏

マーケットと文化体験が融合した、KAJA COLLECTION MARKETならではの空間を演出します。

単なる物販イベントにとどまらない、“体験型の文化マーケット”として来場者との深い接点を創出します。

合同会社ヌサンタラジャパンは、日本とインドネシアをつなぐ文化・ビジネスの架け橋として、

本イベントを通じて、インドネシアの魅力がより自然な形で日本の日常に溶け込む機会を創出してまいります。