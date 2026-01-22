56歳が20代・30代を抑え全世代の頂点へ！世界を駆ける半導体営業マンが「ベストボディ・ジャパン2025日本大会」で総合グランプリを獲得

寺田政弘ボディメイクプロジェクト「2025年度各世代の王者が集結。全世代の頂点となる総合グランプリに輝いた寺田政弘さん（中央）」「多摩市長へ日本一を報告。地域社会からも『人生100年時代のロールモデル』として期待が寄せられている」「日頃は海外を飛び回るビジネスマン。多忙な業務とトレーニングの両立が、自身のパフォーマンスの源泉」

「ベストボディ・ジャパン2025日本大会にて、50代ゴールドクラス日本大会２連覇、全世代の頂点となる総合グランプリを50代初受賞。50歳での競技転身から5年、不屈の精神で真の日本一の栄冠を手にした寺田政弘さん 」「2021年のデビュー戦以来５年間、予選大会で負けなし。激戦の東京大会では第一回大会から5連覇。まさにThe Modelの称号に相応しい。 」

世界を股にかける半導体装置メーカーの営業マン、寺田政弘（56歳）が、2025年11月に開催された日本最大級のボディメイク大会「ベストボディ・ジャパン2025日本大会」にて、全世代の猛者が集う中で最高位である「総合グランプリ（オーバーオール優勝）」を獲得しました。 かつてアイアンマンレースに向けた練習中のバイク事故により、再起不能と言われた絶望を乗り越え、50歳からボディメイクへ転身。 56歳にして20代・30代を含む全世代の頂点に立った不屈のストーリーは、年齢という壁に直面するミドル世代のみならず、多くの方に勇気を与えています。

■ ヒーローへの憧れから始まった挑戦、そして訪れた絶望 幼少期より映画のヒーローに憧れ、腕立て・腹筋を日課としてきた寺田。 ラグビーやアメフトを経て、12年間にわたりアイアンマンレース（トライアスロン）に没頭してきましたが、練習中のバイク事故で大怪我を負います。 長年積み上げた競技生活の断念を余儀なくされましたが、「強くなりたい」という純粋な情熱は消えませんでした。

■ 50歳からの再起。5年間無敗のレジェンドへ 50歳でボディメイクの世界へ。 大怪我を克服し、徹底した自己管理とトレーニングを重ねた結果、ベストボディ・ジャパン予選大会では初出場から5年間負けなしを記録。 激戦の東京大会5連覇を経て、今回の日本大会2連覇、そして全世代の王者である「総合グランプリ」へと登り詰めました。

■ 世界を飛び回る「半導体営業マン」としての顔 寺田の日常は、海外出張を繰り返す多忙な半導体装置メーカーの営業マンです。 「出張先での限られた時間でのトレーニング」や「海外での食事管理」など、言い訳をせずに追求し続けるその姿は、ビジネスマンとしてのパフォーマンス向上にも直結しています。

■ 多摩市長への表敬訪問、五輪代表選手との共演も その実績は競技界のみならず、地域社会からも高く評価されています。 地元・多摩市長への表敬訪問をはじめ、陸上十種競技の五輪代表・右代啓祐選手とのYouTubeコラボなど、フィットネスの枠を超えた活動を展開。 次なる目標として、自身の経験を活かし、多くの人々へ「再挑戦することの素晴らしさ」を伝える活動を本格化させます。

【参考URL】

■多摩市長への表敬訪問（多摩市公式サイト）

ベストボディジャパン日本大会2025 2連覇！（市内在住寺田さん）｜多摩市公式ホームページ(https://www.city.tama.lg.jp/kenkofukushi/kenkou/about/1019042.html)

■Yahoo!ニュース掲載記事

54歳・半導体メーカー営業マン、“隙のない体”で悲願成就「50代でも総合グランプリを取れると証明したかった」（VITUP!） - Yahoo!ニュース(https://news.yahoo.co.jp/articles/ab02f518e893c77280ee94c709df5a64d395a397)

■陸上十種競技・五輪代表 右代啓祐選手とのYouTubeコラボ

美ボディ日本一の異次元すぎるトレーニングがやばすぎた。肩を極める“有料級”メソッド。 - YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=_ovhl10Rq6g&t=48s)

【本件に関するお問い合わせ先】

寺田政弘ボディメイクプロジェクト 担当：寺田 政弘 メールアドレス：hiroshushu1011@gmail.com

「取材やお問い合わせは、下記の報道関係者専用枠の連絡先、またはメールにてお願いいたします」