セールスプロセス株式会社、ラーニングス株式会社のSNS発信支援サービス『XtoBOOK』の販売取り扱いを開始

セールスプロセス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：梶田洋平、以下「セールスプロセス」）は、ラーニングス株式会社（以下「ラーニングス」）が提供するBtoB企業向けSNS発信支援サービス『XtoBOOK（エックス・トゥ・ブック）』の販売取り扱いを開始したことをお知らせいたします。

『XtoBOOK』：https://learnings.jp/xbook/

『XtoBOOK』は、BtoB企業のSNS（X）での情報発信を設計から運用まで支援するサービスです。

セールスプロセスが提供する商談獲得支援・営業支援との親和性が高く、情報発信を起点に「営業が楽になる仕組み」を構築できる点に強みがあります。

■販売取り扱い開始の背景

BtoB企業の新規商談獲得において、近年「いきなり売り込む営業」だけでは成果が出にくくなっており、発信を通じた信頼形成（理解促進）が重要視されています。

一方で、多くの企業が次の課題を抱えています。

・SNS発信を始めたいが、何を投稿すればよいかわからない

・継続できない／担当者が辞めて止まってしまう

・ 発信が営業成果（商談）につながらない

・ 社長の考えや強みが言語化されていない

こうした背景から、SNS発信を“営業戦略の一部”として設計し、運用しながら成果に結びつけるサービスとして『XtoBOOK』は高い実用性があります。

セールスプロセスは、メール・オンラインを中心とした商談獲得支援で培った知見を活かし、『XtoBOOK』を販売取り扱いすることで、より多くのBtoB企業の成長を支援してまいります。

■『XtoBOOK』とは

『XtoBOOK』は、BtoB企業のSNS（X）運用を支援するサービスです。

企業の強み・思想・実績・顧客事例などをもとに、発信テーマを編集し、営業活動と連動する形で情報発信を設計・運用します。

主な支援内容（例）

・アカウント設計（プロフィール、発信方針、導線設計）

・発信テーマ設計（ターゲット課題ベースの投稿企画）

・投稿作成支援、運用代行

・ 数値分析、改善提案

・ 発信を営業活動へ接続する導線づくり（問い合わせ／商談化）

■セールスプロセスが『XtoBOOK』を取り扱う理由

セールスプロセスは、商談獲得支援を行う中で「商談が取れない企業」には共通点があると捉えています。

それは、“知られていない”だけでなく、“理解されていない”という課題です。

営業は、商品説明をするほど苦しくなります。

逆に、発信によって思想や強みが伝わっている企業は、商談がスムーズに進みます。

『XtoBOOK』は、SNS運用を「宣伝」ではなく「営業戦略」として組み立てる点で、セールスプロセスが掲げる商談獲得支援と非常に相性が良く、この度販売取り扱いを開始しました。

■今後の展開

今後は、『XtoBOOK』の導入企業に対し、必要に応じてセールスプロセスの商談獲得支援と組み合わせることで、 発信による認知・理解促進 問い合わせ・商談獲得 営業の効率化・成約率向上 までを一気通貫で支援してまいります。

■会社概要

会社名：セールスプロセス株式会社

所在地：東京都渋谷区

代表者：梶田洋平

事業内容：商談獲得支援／営業支援 ほか

Webサイト：https://salesprocess.co.jp/(https://salesprocess.co.jp/)

会社名：ラーニングス株式会社

事業内容：BtoB企業向け情報発信支援／出版・編集支援 等

Webサイト：https://learnings.jp/xbook/

■本件に関するお問い合わせ先

セールスプロセス株式会社 広報担当

E-mail：info@salesprocess.co.jp