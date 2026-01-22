クロックス、ジャパンアンバサダー「RIIZE」とのコラボ ジビッツ(TM)を2026年1月29日（木）より発売

クロックス・ジャパン合同会社

レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、ジャパンアンバサダー「RIIZE」の公式キャラクター「WE LITTLE RIIZE」をイメージしたジビッツ(TM) チャーム、「RIIZE Crocs(TM) 7パックジビッツ(TM)」を、2026年1月29日（木）よりクロックスブランドストア、クロックスパートナーストア、クロックス公式オンラインストア、その他クロックス取り扱いストアで発売いたします。さらにメンバーの直筆サイン入りクロッグがあたるプレゼントキャンペーンも実施します。

商品詳細：https://www.crocs.co.jp/p/riize-crocs-7-pack-jibbitz/10018149.html

韓国発の人気ボーイズグループ「RIIZE」のメンバーが自ら描いたキャラクターから生まれた「WE LITTLE RIIZE」は、その愛らしいデザインでファンの心をつかんできました。このたび、「WE LITTLE RIIZE」のキャラクターたちが、クロックスのジビッツ(TM) チャームとなって登場。ファンにはたまらないコラボレーションが実現しました。キュートなキャラクターたちがジビッツ(TM) チャームとしてクロックスを彩り、足元から日常にワクワクとトキメキをプラス。推しキャラクターを身につけられる楽しさが詰まった、特別なコレクションです。

さらに、クロックス公式SNSではメンバーがデザインしたジビッツ(TM) チャームを紹介するスペシャルコンテンツを公開予定です。

■RIIZE X クロックス(TM) 7パック ジビッツ(TM)

リズコ （ショウタロウ）

誰にでも優しく、いつも明るい笑顔を絶やさないリズコは、ピアスやリングをよく身につけるファッショニスタ！それだけでなく、ダンスがとても得意で、友達のダンスの先生になってあげることもあるんです。大好きな食べ物は甘いタロバブルティーとチョコバー！両方のポケットにはいつもチョコバーを忍ばせています。好奇心旺盛なリズコの口癖は「これ、なに～？」という質問！友達の間でも流行語になったようですよ。温かい性格で、友達の悩み相談を一番よく聞いてくれる、共感力に優れた存在でもあります。

見た目はクマさんみたいだけど・・・実は「クマになりたいカワウソ」なんて噂も・・・？真実は誰にもわかりません！

ソンヨンドリ （ウンソク）

餃子が大好きすぎるギョーザ王子、ソンヨンドリは、いつも餃子のことを考えて舌をちょこんと出しているんです。遊園地で一番好きなフードはチュロス！だから、友達と遊園地に行く日をいつも心待ちにしています。どこか虚無を感じる（？）目つきのせいで無愛想に見えるけれど、実は優しくて愛嬌たっぷりの“ソン・エギョ”な石ころなんですよ。そんなソンヨンドリには、最近大きな悩みがあるのだとか。それは・・・新しい靴！ずっと黄色い靴だけを履いてきたソンヨンドリには、どんなカラーの新しい靴が似合うでしょうか？一緒に考えてあげてくださいね。

ウラッバム （ソンチャン）

このエリアの“運動王”！ウラッバムは、ジムに行くこととサッカーをするのが大好き。お腹の「王」の文字は、ウラッバムがどれだけ一生懸命トレーニングしてきたかの証なんです！趣味は写真撮影で、よく友達の写真を撮ってあげています。はい、チーズ～V！一番好きな食べ物はハンバーガー！ハンバーガーの写真を見るだけでブランドを当てられる“ハンバーガー博士”なんですよ。

実は昔、ウラッバムが四つんばいで歩いているのを見た友達がいるらしくて・・・し！これは私たちだけの秘密にしようね！

トニャンドク （ウォンビン）

このエリアのロックスター、トニャンドクはギター演奏と歌で“世界一のアーティスト”になることが夢！ファッションにも興味津々で、トニャンドクのクローゼットには数え切れないほどの帽子とチェックシャツがぎっしり。そんな数多くのアイテムの中でも、両親からもらった星のネックレスがいちばん大切な宝物なんです。

P.S. フルネームは「ト・ニャンドク」だけど、苗字を外して名前だけで呼ばれるのが好きなのでぜひ「ニャンドク(ハート)」と呼んであげてください。それと・・・ニャンドクは何となく唇をぷくっと突き出しているけれど、決して不満があるわけじゃないので誤解しないでね！

トルビョン （ソヒ）

みんなに愛される陽気な友達、トルビョン！スター性あふれるキャラクターで、友達からは“悪魔級のスター性”とも呼ばれているんです。羽があるので、ときどき空を自由に飛び回ることも。宇宙全体がドルビョンのSTAGE・・・☆

くちばしでいろんな表情を自由自在に作ることができて、寝る前にくちばしをもみもみマッサージするのが毎日のルーティン。あっ、毎日帽子をかぶっている理由は、手に負えないほどの“ものすごい量の髪の毛”が隠れているからなんだとか・・・！そしてなんと、帽子を脱いだトルビョンを見たことがある友達はまだ誰もいないそうです・・・！

モンリョンイ （アントン）

見ているだけで癒されちゃう、小さな天使モンリョンイをご紹介します！誰が見ても“末っ子ベビーワンコブラキオ・モンリョンイ”。実は名前はモンニョンだったのに、たった1日でモンリョンに変わったんです。チェロ演奏、水泳、そして最近はベースまで習得した、多才でエンターテイナー気質のワンコキオ・モンリョンイ！ほかの友達より背も体も小さいけれど、カバンだけは誰よりも大きい“バリバリリスタ”。柔らかく優しい口調と性格のおかげで、友達の間では“ベビーエンジェル”と呼ばれています。中には、モンリョンイの頭が重たくて空から落ちてきた天使なんじゃないか、なんて言う友達もいますが・・・ち、違います！大きい頭じゃありません！

【製品概要】

製品名：RIIZE Crocs(TM) 7パックジビッツ(TM)

価格：4,400円（税込）

※RIIZE X クロックス(TM) コラボジビッツ(TM) 取り扱いおよびポップアップ開催店舗一覧は後述をご参照ください。

■クロックス・ジャパン公式Instagramフォロー＆DM応募で、RIIZEメンバー直筆サイン入りクロッグが当たる！

抽選で合計12名様に、RIIZEメンバーの直筆サイン入り「クラシック クロッグ」または「クラシック ベイ クロッグ」が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。参加方法はとっても簡単。クロックス・ジャパンの公式Instagramアカウント（@crocsjp(https://www.instagram.com/crocsjp/)）をフォローし、DM（ダイレクトメッセージ）にて必要事項をご入力いただくだけで、どなたでもご応募いただけます。RIIZEメンバーの直筆サインが入った特別なクロッグは、ここでしか手に入らない超レアアイテムです！

ショウタロウウンソクウォンビンソンチャンソヒアントン

※画像は「クラシック ベイ クロッグ」となります。

＜概要＞

応募期間：2026年1月22日（木）17:00～2月28日（日）23:59

応募方法：

1.クロックス公式Instagram (https://www.instagram.com/crocsjp/)をフォロー

2.プレゼントキャンペーン概要に関する投稿へいいね（1月22日17時にInstagramに投稿予定）

3.DM（ダイレクトメッセージ）にて必要事項を入力して応募を完了。

■RIIZEプロフィール

RIIZE（ライズ）は、“成長する（Rise）”と“実現する（Realize）”という英単語を組み合わせて作られたグループ名で、「共に成長し、夢を叶えていくチーム」という意味が込められている。最年長のショウタロウをはじめ、ウンソク、ソンチャン、ウォンビン、ソヒ、末っ子のアントンまで、6名のメンバーで構成されている。

2023年に1stシングル『Get A Guitar』で本格デビューしたRIIZEは、2024年に1stミニアルバム『RIIZING』、2025年には1stフルアルバム『ODYSSEY』を発表し、リリースする作品すべてが3作連続ミリオンセラーを記録。グループ名のように、常に成長し続ける姿を見せている。さらに、11月24日にはニューシングル『Fame』が発売された。

またRIIZEは、日本レコード協会（RIAJ）の基準において、2023年以降にデビューしたK-POPボーイズグループとして初めて、ストリーミング部門で『Get A Guitar』が“ゴールド”認定を獲得。加えて、シングル・アルバムの累計出荷量によるゴールドディスク部門でも、日本オリジナルシングル『Lucky』が“プラチナ”認定、1stフルアルバム『ODYSSEY』が“ゴールド”認定を受けている。

さらに、2026年2月21日(土)・22日(日)・23日(月・祝)に男性K-POPアーティスト最速の東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」３Days開催が決定している。

2月20日（金）～2月23日(月)限定でABC-MART 東京ドームシティラクーア店でポップアップを実施

※ポップアップのイメージ図になります

